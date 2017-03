“Nuestro Salto nace como centro poblado y se instaló, hasta donde la navegación era posible”, comienza diciéndonos.

“Con embarcaciones livianas, ya que existe el fenómeno, del Salto Chico y El Salto Grande, que le dan su nombre.

Se buscaba la navegabilidad en el Río Uruguay, siendo una entrada o una salida natural hacia la tierra.

Era el lugar de pasaje de gente y de carga, porque era el fin del golfo “el fondo del saco”, como se le llamaba, hasta donde llegaban las navegaciones.

Después, el camino seguía en carro.

Está el caso del bisabuelo de mi señora, Francisco (Rosa) Orihuela Bentancourt, que era carrero. Y se encargaba de trasladar maíz hacia Brasil, ya que no había un límite de frontera.

¿Cuándo queda conformado territorialmente el departamento?

A partir de la conquista europea de la América.

Donde allí y particularmente en la Cuenca del Plata, no había ninguna civilización desarrollada con el nivel que llegó a tener el imperio de los Incas, los Mayas, con una civilización más adelantada.

Eran indios que estaban en una etapa de alguna forma neolítica y a su agricultura la comenzaban, instalándose en un lugar del monte, donde limpiaban y comenzaban a plantar, maíz, entre otros.

La tribu predominante eran los guaraníes, con aproximadamente tres mil leguas en el continente americano.

Y en cuanto a los españoles, le llamaban “la tierra del ningún provecho”, porque lo que ellos buscaban, era riqueza inmediata, mediante oro o plata y aquí no había.

¿Cuándo se funda Salto?

Se habla del 1756, pero aparentemente, no quedó una población estable. Se construyeron algunos ranchos, con una convivencia de unos meses.

El estudio más completo que he visto al respecto es el de Barrios Pintos, donde sostiene que la población estable surge, a partir de 1817, cuando la Invasión Portuguesa lo derrotó a Artigas, dejando instalado un campamento con el nombre del Campamento viejo delDaymán. Y en torno a ese campamento se fueron formando ranchos con las familias de soldados y pulperías.

Lo que hoy es Salto, estaba totalmente tapado de selva.

¿Cómo era la religión de la época?

En la época de Hernandarias, se comienza con las misiones Jesuíticas, como forma de integrar a los indios a la civilización. Y la forma de atraerlo era con comida.

Para proveerla, se comenzó a ingresar ganado de Paraguay, conformándose el ganado cimarrón, llamado las Vaquerías del Mar.

En la Iglesia, para el día de la confesión, se reclutaban los indios. Y en vista de que les tenían prohibido la ingesta de alcohol, fue entonces cuando estimularon el consumo del caá, (ka´a) la yerba mate, con el tereré.

Luego los españoles, inventaron la bombilla y el agua caliente: nuestro mate.

¿Cuáles eran las mayores riquezas?

La yerba y cueros, riquezas que se producían y vendían en Buenos Aires. A su vez compraban allá las telas, entre otras provisiones.

¿Cómo era su medio de vida?

Del pasaje de la gente, del comercio y de la ganadería, ya que el ganado andaba suelto y el que tenía necesidad, mataba una vaca para su consumo.

Era una campaña asolada por lo indígenas y la gente que se podía establecer, eran verdaderas fortalezas.

¿Cuál fue la época más brillante en Salto?

En los tiempos de la guerra del Paraguay, con sus principales características: el transporte, con carros y carretas en toda la zona norte del país, salían y entraban por aquí y eso se mantuvo.

Allí surgieron las compañías de navegación como fue la salteña, luego la mensajería fluvial de Saturnino Ribes. La empresa más grande que se conoció y con mayor número de empleados.

Creo firmemente que solo fue superada por Citrícola Salteña, que en la actualidad, llega a tener tres mil hombres en su Zafra.

Salto junto a Montevideo, en el siglo XIX, fueron llamados dos puertos de alto comercio, negociando directamente con Europa.

Ejemplos como de Solari, que tenía un lanchón, haciendo el trayecto Salto Buenos Aires, con mercadería.

La joyería Maglio, ubicada en calle Uruguay, incluso hasta principios del siglo XX, iba a Europa a comprar la mercadería, en barco.

Las compañías de Ópera que haciendo su recorrido, llegaban al Teatro Larrañaga.

¿Cuándo llega el primer tren?

Fue el Ferrocarril del Noroeste, que comenzaba en el Río Uruguay, y seguía por Brasil adentro.

Siguió su ramificación hasta Cabellos, San Eugenio en Artigas, que se fundó junto a Constitución en el año 1850.

Siguiendo luego, por toda la región norte del país.

¿Cuáles eran los primeros lugares de referencia?

La Plaza de Deportes, donde llegaban las carretas con lana, cuero, cerdas, y a su vez desde allí, trasladaban la mercadería que llegaba de Europa: ropa, alhajas, aceite de oliva, etc., para el interior.

También algo que conservamos hoy, es El Muelle Negro, de donde salía la estación vieja del ferrocarril. Hasta que luego llegó el Midland, que fue un tren creado a consecuencia del Frigorífico Liebig, donde se hizo una muestra de extracto de carne: primero se usaba el cuero, luego se comenzó a salar la carne, que servía para los esclavos. Y era destinada al Brasil y Cuba, ya que no se la podía comercializar en Europa.

Producto de una decisión, dentro del catolicismo, ya que era la única religión que existía, la Parroquia vieja, primera Iglesia en Salto, frente a Plaza Treinta y Tres. Después, se creó la Parroquia San Juan Bautista, frente a Plaza Artigas.

Muy pronto, llegó la Masonería, con un pensamiento liberal, pero católicos también.

Mi abuela materna, Elvira Meloni, me contaba que su familia concurría a misa y luego, como no había aduana fronteriza, un botero la cruzaba a remo hacia Concordia a almorzar.

¿Qué apellidos, descienden de esas épocas?

Los Ferreira, Pereira, Motta, Pintos, Falcón, Dalmao, gente que hace entre cincuenta y cien años que están acá, apellidos que viene de las azores (portugueses).

Azorianos, pero no del portugués continental, los Brum, Terra, Dutra, oriundos de Holanda.

¿Se había llegado a conseguir buenas praderas para el ganado?

Praderas naturales, como hasta hoy, dependiendo mucho del clima.

La riqueza surgió y las tierras comenzaron a ser de provecho y codiciadas, a raíz de Hernandarias que trajo el ganado. Se peleaba por él.

¿Cuándo llega un fenómeno financiero con bancos?

Fue a raíz del comercio, a mediados del siglo pasado. Con una sucursal del BANCO MAUÁ y Cía. del concesionario Evangelista De Souza, del Banco Italiano, y de una empresa local de Cabal y William, del Banco Comercial de la Villa del Salto.

Fue el primer Banco en el Uruguay que emitió papel moneda. La ley universal era el orismo, pero en los períodos de crisis, hubo leyes del gobierno, donde se estableció el curso forzoso, teniendo que aceptarse como poder cancelatorio, el papel que se entregaba del banco, si tenía oro depositado allí. Hasta que en 1914, se lo impuso y lo tenemos hasta hoy.

¿Cómo era la educación en 1900?

En el inicio, se dictaban diferentes cursos en el Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Y venían personas desde Paysandú a estudiar.

¿Cuál fue la primera zona de naranjales?

Desde donde está el Shopping, para adelante, con la quinta de Ramón Alberdi, donde actualmente, está la Capilla Santa Cruz, que fue donada por él. Incluso su cuerpo, está enterrado al costado del altar.

Al principio del Siglo XX, todo lo que era esa quinta, (Incluyendo Diagonal Centenario), se transformó en el Parque 18 de Julio.

Comenzaron también allí las empresas del transporte urbano a funcionar. Con un centro de tranvía a caballito, ubicado en Uruguay y Blanes, donde están los Talleres Municipales, hoy.

¿Cuál es el lugar más alto de Salto?

La Plaza Artigas. Es el lomo de una ciudad, muy quebrada. Con una pendiente muy alta.

El recorrido del tranvía, transcurría por Uruguay hasta el puerto. Subía, dando la vuelta por calle Artigas y frente al Palacio, lo esperaba un petiso, para ayudar en esa subida a los otros caballos, que cinchaban del tranvía, hasta llegar a Plaza Artigas.

En la equina de Uruguay y Asencio, había una laguna, y una carreta vacía, no podía subir hasta Plaza Artigas.

Como ejemplo está, en Uruguay y Soca, la casa que sigue a El Revoltijo, su fachada cuenta con dos materiales y calle Uruguay estaba a la altura del primero, que es mármol, altura donde se encuentra el estacionamiento de El Revoltijo, luego la bajaron.

¿De qué año data el Palacio Legislativo?

De 1930 y está realizado por medio de una cimentación en madera dura. Ya que por debajo del mismo, siendo zona muy baja, corre una zanja, que baja por calle Grito de Asencio.

Y culminamos aquí nuestra entrega por hoy, para seguir en próximas ediciones, dialogando sobre Nuestro Salto”.