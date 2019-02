Con Manuela Mazzarino Empresaria del taxi- Chófer

«Un pasajero con buen carácter, contagia»

Llegamos al lugar de trabajo de Manuela y nos encontramos con que su tarea en forma continua, nos permitiría dialogar.

Surge un nuevo viaje y accedimos encantados a la invitación de acompañarla en tan placentero recorrido en su taxi, logrando realizar la entrevista ya planteada de antemano.

Luego de un tiempo con ella, concluimos en que los pasajeros que la prefieren en la parada de calle 33 Orientales y el shopping, conocen de las virtudes que acompañan a Manuela.

Ya que mantiene un esmerado interés por el cliente y observamos atentamente, su trato cordial, ameno, haciendo que la gente se sienta muy cómoda transitando nuestro Salto a su lado.

Podemos asegurar, que es una excelente compañera de viaje, con muchos años de experiencia.

Así comenzaba nuestro diálogo:

¿Cómo te animas a manejar un taxi?

Es algo que lo mamé de mis padres.

Tanto mi padre José Enrique Mazzarino, como mi madre ahora fallecida María Cristina Lluberas, me dejaron la herencia, ya que se instalaron con la empresa hace muchos años, manejando ambos.

Es una herencia, pero a la vez, me fueron entrenando de cómo atender el teléfono, recibir un viaje y de cómo pasarlo al auto.

De cómo llevar la contabilidad y dirigir la empresa.

Cuando mi madre trabajaba, eran solamente cuatro mujeres manejando taxi en Salto. Y mi papá fue chofer de ómnibus y tuvo que retirarse por tema de salud.

Fue allí cuando llamaron a sorteo, compró una chapa de taxi y se puso a trabajar.

¿Cuánto tiempo hace que eres chofer de tu taxi?

En la empresa ya hace 10 años, pero que trabajo como taximetrista de chofer hace 2. Vengo experimentando lo de llevar la empresa adelante, desde muy pequeña, porque mis padres se han encargado de que yo estuviera presente en cada paso que dábamos y de allí fui aprendiendo.

¿Cómo es el sistema de trabajo?

Cuando el cliente llama a la base, que puede ser celular o a un fijo, de allí la base deriva al auto que corresponda y en ese número se recibe la llamada para un servicio que puede ser para reservar o para el momento.

¿Cómo es el horario de trabajo?

Yo me fijo mi propio horario, pero lo hago de 4 de la mañana hasta las 19 horas.

En la parada, existe una regla y es la de concurrir todos los días a trabajar, porque en caso de faltar una cierta cantidad de días, existe la posibilidad de que la Intendencia quite el lugar de trabajo en la parada.

El viernes descanso al mediodía hasta la tardecita, (mi padre me cubre) donde retomo hasta el sábado al mediodía.

¿Cuáles son las reglas para manejar un taxi?

No, no hay reglas extras de la que ya tenemos.

Son las mismas que deberíamos cumplir todos los ciudadanos, solo que nos solicitan ir con cautela, ya que el tránsito en si está muy complicado y aunque uno se cuide y maneje bien, siempre hay alguien que te aparece de golpe y te obliga a manejar mal.

Como contamos con categoría E, nos exigen como libreta profesional, que hagamos las cosas como corresponden.

¿Los taximetristas tienen una fama hecha de manejar apurados?

Supongamos que estamos en la madrugada en la parada del Shopping.

No es que estemos apurados, simplemente nos ponemos en el lugar del cliente que viene de un viaje largo en ómnibus y lo que quiere es llegar a su casa y descansar.

No es la idea de ir a 120 km por hora, pero si da lugar el horario, de ir a 60.

Pasa que a esa velocidad ya es rápido para la ciudad.

¿Cuál es tu velocidad?

Entre 40 y 60 km por hora.

Aunque hay veces que sube un cliente y te pide: «¿Por favor, apura un poquito el paso que estoy apurado», entonces uno, no es que no pueda apurar, no debe.

¿Cuántos viajes sueles hacer por día?

Siempre va a depender del día.

Por ejemplo en los días de pago, el taxi es muy solicitado. Ya sea por el apuro de irse o con la inseguridad como está, es para evitar que le roben lo poquito que cobran.

Quieren llegar con ese dinero a la casa.

¿Has vivido situaciones difíciles en la calle?

Siempre se presenta alguna.

Como situaciones de agresión arriba del taxi no, pero si por parte de un compañero de trabajo, en forma verbal.

Por el simple hecho de ser mujer.

Cuando a mi me corresponde la parada del Shopping, que es libre de 21 a 9 de la mañana, trabaja allí como chofer, «un señor», si es que se lo puede llamar así, que como se desempeña en el mismo horario, piensa que cuenta con el derecho de agredirme verbalmente, abiertamente como lo hizo durante un año.

Fue por medio de denuncias, que dejó de molestarme, haciéndome sentir como si no tuviera derecho a estar sentada en un auto trabajando por ser mujer.

En cambio con el resto de compañeros, el trato es sumamente cordial y ameno.

¿Qué satisfacciones te deja el taxi?

Muchas.

Por ejemplo cuando sube una persona, con un carácter muy bueno y me contagia.

Cuando sube un niño al taxi, me deja muchas cosas lindas. Me encantan los chiquitos.

Me deja en general la satisfacción del vínculo que se crea y hasta podemos con el tiempo generar una amistad. Es muy lindo.

¿No te da miedo la noche?

No. Me encanta la noche para trabajar. Es mucho mejor.

Porque uno sabe que tipo de gente viene a solicitar el servicio, con solo verla caminar.

La gente que toma el auto, es porque viene de viaje, la que se nota buena gente y es otro tipo de persona.

¿Existe la menara de solicitar auxilio en caso de necesitarlo?

Todos los taxis, deben tener una lucecita azul, que es identificable para los otros taximetristas, que en caso de prenderla, voy a tener veinte autos detrás de mí en ayuda.

¿Cuál es la situación que más preocupa al taximetrista hoy?

El tema que está arriba de la mesa con los uber y el mal control que existe de parte de la Intendencia sobre el taxi.

Porque contamos hoy con una tabla para el cobro al pasajero, que la realizó un patrón de taxi junto a otros compañeros y es del año 2014.

La ecuación de la tabla se hace, sacando un estimativo de todo el gasto del auto: BPS, gastos de lo que se le paga al chofer, en regla y el combustible.

Para actualizarla, lo único que hay que hacerle es sumarle los porcentajes de la suba del combustible que se han dado del 2014 hasta la fecha. Lo demás no se toca.

Pero por algún motivo, razón o circunstancia, las autoridades de la Intendencia que tienen que aprobarlo en este gobierno, no lo hacen.

¿Cuál es el motivo y en que perjudica?

Puede que haya muchas suposiciones y hay muchos que lo dejan obvio, por más que digan que no.

No es que no puedan, no quieren hacerlo.

Si la administración pasada, tuvo lo que se tenía que poner con el comprobante de autorización de la Intendencia, porque esta no puede.

Es cuestión de política, de conveniencia.

Y nos perjudica, en cuanto el combustible en 2014 tenía un precio y hasta la fecha ha tenido su suba, por ende no está permitido subir nuestra tarifa si no está autorizado por la Intendencia. Trabajamos sacando para pagar solo DGI o para el empleado o solamente para pagar el mantenimiento.

Hay autos muy deteriorados trabajando y no es porque al patrón le alcanza. O paga lo mencionado o mantiene el auto en condiciones.

Como puede ser que la Intendencia exija que el auto deba ser un OK o estar en buenas condiciones, si es muy duro lograrlo. Es una contradicción.

¿Qué se necesita para que el taximetrista trabaje tranquilo y cómodo?

Habría que aprobar el porcentaje de toda la suba de combustible que hubo. Por lo menos de esa forma, tenemos la certeza de no cobrar de más ni de menos.

Es una tranquilidad para toda la sociedad.

Ya que nos esmeramos para tener todo en regla, hasta con la habilitación de un seguro total en mi caso, que no todos cuentan, para una mayor tranquilidad del cliente.

¿El cliente cuenta con la posibilidad de acceder al reloj del taxi siempre?

Debe hacerlo. Es obligación del taximetrista en brindárselo.

Pasa que no todos tienen el reloj a la vista.

¿Qué te dice tu papá hoy viéndote?

Pienso que debe sentir orgullo.

¿Cómo se conforma tu familia?

Actualmente por mi papá y mis sobrinos Eugenia de 14 años y Matías de 6.

¿Con qué disfrutas?

Estando en mi casa en familia, pero también visitando amigos, reunirme con ellos es un placer. Esas reuniones son muy agradables y me hacen mucho bien.

¿Qué le dirías a la sociedad que te apoya?

Me gustaría enviar un cordial saludo a mi padre, por ser el precursor en todo esto, a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que me conoce y utiliza nuestro servicio, diciéndoles: ¡gracias por la preferencia!