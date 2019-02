Con Silvia Machado

Única mujer hortifruticultora y empresaria en Mercado Regional Norte

«Con calidad, uno atrae al público»

En un espacio físico donde solamente desarrollan su actividad hombres en su medio de vida, visitamos a Silvia.

Es en Mercado Regional Norte de nuestra ciudad.

Su tarea específica consta de la venta al por mayor en su puesto de verduras y frutas, seleccionadas con el mayor cuidado para afrontar todos los días la exigencia de los salteños y la región.

Es oriunda de la localidad de Belén, está casada con Miguel desde hace muchos años y es mamá de tres hijos, por los cuales se siente muy apoyada.

Muy satisfecha además, con lo logrado hasta hoy,

de la siguiente manera nos narra su historia:

¿Cómo comienza su actividad en el lugar?

Cuando mi esposo Miguel junto a cuatro compañeros, inauguran el espacio del Mercado Regional Salto y alquilan el predio, para sub alquilar a otros comerciantes, que a su vez son hortifruticultores del cordón hortifrutícola del departamento.

¿Cuál era su actividad antes de instalarse en el Mercado?

En principio cuando formé mi hogar, estábamos instalados con una verdulería frente al Hogar Estudiantil en calle Artigas y fue durante 11 años.

Luego mi esposo le compró la chacra a su padre, cerramos la verdulería y me instalé en nuestra casa en Colonia Córdoba, para colaborar en la chacra.

Trabajé un tiempo allí, hasta que mi tarea derivó en el desempeño de la selección y el emplanchado de verduras en el packing que tenemos en la chacra, como tomates, morrones y demás verduras, que cosechamos hasta ahora.

¿Fue difícil?

Sí, en el momento que llego a la chacra, era todo más complicado que ahora.

No había riego eléctrico. Se regaba a motor desde el tajamar, cambiando las mangueras de lugar para aprovechar el agua y luego el proceso fue cambiando a solamente apretar un botón y regar.

A medida que mi esposo iba ampliando el espacio de la chacra, con más invernáculos y demás, ya dejé un poco de colaborar como lo hacía.

Me dedique más al packing, pero de todas formas, cuando hay personal, hay que colaborar con la vista fija en que todo salga bien.

¿Realizaba el mismo trabajo que su esposo?

Sí, todo igual.

Creo que me tocó lo más difícil, porque luego fue cambiando todo para bien en cuanto a lo práctico.

Aunque pienso que era más rentable que hoy.

Lo que producíamos, valía.

Hoy los costos son más altos y si no producimos buena mercadería, no funciona.

La gente está muy exigente y cada vez más.

¿El mercado en general ha cambiado?

Antes no se tomaban tantos recaudos y se vendía lo que había, hoy ya no.

¿Cuándo se instala en el Mercado?

Que estamos instalados la familia hace más de 20 años, pero yo estoy trabajando, desde hace uno.

¿Cuál es su tarea?

Entro a trabajar a las 6.30 y como algún integrante de mi familia me trae, ya aprovechamos y trasladamos lo que cosechamos nosotros en nuestra chacra que puede ser tomates, morrones, zapallitos, etc.

Aunque cuento con el apoyo de mi esposo en el puesto, tengo que estar en todo.

Encargar mercadería que se necesita, como manzanas, peras, tomate morrón, papas, zanahorias, etc, desde Montevideo, cuidando el tema del vacío en cuanto al envío de recipientes.

Aunque está muy difícil la adquisición de mercadería, ya que el temporal fue el causante de mucha restricción. Y va a faltar de aquí en más hasta dentro de un par de meses, ya que la lluvia perjudicó bastante.

Y además, debemos afrontar costos muy altos tanto de frutas como de verduras.

¿El traslado es refrigerado?

No, siempre tratamos de que nos envíen mercadería pintona, ya que con el calor y las horas de viaje, puede llegar a perjudicar la fruta y por ende, la venta.

El camión refrigerado que normalmente se utiliza, tiene un costo muy alto.

¿Es difícil llevar adelante la empresa?

No es difícil, pero hay que estar muy atentos y entregados a lo que hacemos.

Es difícil a veces la manipulación con la fruta por ejemplo, porque se corre el riesgo de solicitar una foto por medio del celular para concretar la compra, pero si resulta engañoso también podemos entrar en pérdida, ya que lo que compramos no llegó en condiciones y no siempre se puede reclamar.

Es muy inestable la fruta con las altas temperaturas, no así la verdura.

¿Se puede vivir perfectamente de un puesto en el Mercado?

Hay gente aquí que le ha ido muy bien, pero eran otros tiempos. Actualmente está todo «muy justo», porque además contamos con la competencia.

¿Por qué siempre son hombres los trabajadores dentro del Mercado?

Porque tal vez una mujer nunca se animó.

Y porque seguramente hay que hacer fuerza con cajones, planchas y bolsas. Y a veces la fuerza de un hombre es distinta. O justamente porque hay muchos varones.

¿Le ha afectado a usted el hecho de trabajar con hombres?

No, para nada, me llevo muy bien con todos.

Es más, cuento con dos colaboradores hombres que me ayudan.

¿La clientela también son hombres?

Hasta hace un tiempo, eran hombres los que venían a comprar para sus empresas, ahora todo cambió.

Contamos con la presencia de la mujer, incluso muchas desde Paysandú, descubriendo por su parte el mejor precio y están muy contentos, llegando dos veces por semana.

¿Es por el hecho de que encuentra todo lo que busca?

Es que en el Mercado, la mercadería es muy buena y fresca, conjuntamente con el mejor precio.

Pueden recorrer y mirar por su economía.

¿Hay competencia entre los puestos?

Si, claro.

Yo trato de mantener siempre la mercadería buena.

De esa forma, siempre se compite. Esa es nuestra estrategia. Aunque se pague más al momento de comprarla, lo bueno siempre se vende. Si es menos calidad, con menor precio, la gente viene una vez y no llega más.

En cambio con calidad, uno atrae al público.

¿Entiende más sobre ello, la mujer o el hombre que viene a comprar?

Hay hombres que saben de lo bueno, pero la mujer entiende mucho más.

Pero creo que también depende mucho del buen trato al cliente.

Porque a veces que aunque uno tenga lo más lindo y no hay buena atención, todo cambia.

¿Cómo se conforma su familia?

Por mi esposo Miguel y tres hijos: Romina, Licenciada en Enfermería, Matías Licenciado en Dirección de Empresas y Macarena, que estudia Agronomía.

¿Cómo se siente al dejarle una herencia familiar a sus hijos?

Me hace sentir muy bien.

Nosotros la luchamos siempre y hoy, lo único que vamos a dejarle, es el estudio. Junto a los valores que logramos inculcarle.

Somos una familia pequeña, pero muy unidos, por eso están nuestros yernos y nuera, acompañándonos siempre, en cada reunión.

Incluso en vacaciones cuando nos vamos. Pero es muy lindo porque hay muy buena comunicación y excelente diálogo.

¿Cuáles son sus planes?

No sabemos si vamos a continuar en el Mercado, porque nos encontramos un poco cansados.

Esperamos que nuestros hijos se organicen y dedicarnos más tiempo a mi esposo y a mi.

Pasan los años rapidísimo y deseamos disfrutar de nuestro tiempo.

¿Se siente una buena compañera de su esposo?

Entiendo que si, ya llevamos más de 30 años juntos (sonríe).

¿Qué le dejan estos años de experiencia en el rubro?

La seguridad de que le di todo lo que pude a mis hijos y aunque nunca «tiré manteca al techo», pienso que hemos disfrutado.

Tanto saliendo a nuestras vacaciones, como pasando todo el tiempo juntos, bien.

Tengo que agradecerle a la vida, de que todo lo que hemos luchado juntos, ha servido para algo.