Con Ivana Camejo Caitano

Repartidora en fábrica de pastas La Italiana

«Las mujeres cada vez, vamos a poder hacer más»

Con sus pocos años y aún siendo el primer trabajo, Ivana desempeña su labor, con la mayor naturalidad por nuestras calles.

Lo hace en forma diaria desde hace un año.

Destacable es el apoyo con el que ha contado de parte de empresa La Italiana, la cual le ha brindado tranquilidad y confianza para poder llevarlo adelante.

Ivana estudia y su afecto por los niños, la hace inclinarse por l a profesión de la docencia.

Con mucho entusiasmo, nos comienza hablando de su trayectoria en La Italiana y de lo disfrutable que se torna la tarea que allí realiza:

«La verdad es que me hace sentir muy cómoda el hecho de que la gente nos prefiera como mujeres, realizando el trabajo de repartidoras», nos dice.

Y más en este trabajo que son pastas lo que trasladamos, hay que contar con el cuidado necesario para que la mercadería llegue en perfecto estado.

Somos ordenadas y detallistas las mujeres, aunque los hombres no lo hacen mal.

¿Es tu primer trabajo?

Sí.

No me veía cuando comencé haciéndolo, por otros tantos motivos.

Pero le empecé a tomar la mano y me di cuenta de que no era nada difícil.

Aunque no es común que una mujer reparta.

¿Cuál era tu actividad, antes de trabajar en La Italiana?

Estudiaba y aún lo hago.

Tengo pensado llevar adelante la docencia, ya que siempre me gustó ser maestra.

Me gustan los niños, será seguramente por ser hija única y muy mimosa de mi madre.

¿Cómo se conforma tu familia?

Por mi madre, que se encuentra en Montevideo y yo acá en Salto vivo junto a mis tíos y primos.

Sin olvidarme de mi abuela Yolanda, que mucho quiero y me cuida.

Pero a pesar de la distancia, ya que su actividad laboral está en Montevideo, mi mamá está muy presente en todas mis cosas siempre. Ella es todo para mí.

¿En tus planes se encuentra el de recibirte de maestra preescolar?

¿Y por qué no?

Me gustan tanto los niños, que como sea, voy a trabajar con ellos.

Pero todavía no estoy muy decidida.

¿Cómo ingresas a La Italiana?

Es mi mamá quien me apoya y tiene la idea de enviar curriculum, ya que ella trabaja con la hermana de mi patrona Mercedes.

En ese momento yo estaba buscando trabajar, porque necesitaba tener un ingreso para mis cosas y mi mamá le comentó a su patrona y de allí surge que en La Italiana precisaban personal y justo caí yo(Sonríe).

¿Cómo te recibe la actividad?

Ahora estoy bien.

Pero al principio, había muchas direcciones que no me sabía y fui aprendiendo con el celular.

¿Estuviste en la atención al público en mostrador cuando ingresas?

No, salí directamente a la calle.

Re difícil.

Aunque en la empresa hay un mapa y mis compañeros y los patrones me ayudaron mucho, con mucha paciencia.

Las calles principales de la ciudad, si me las conocía, pero solamente esas.

Al salir para los barrios me di cuenta de lo complicado, pero fue solo al principio.

Aunque hay algunos de ellos a los que no llego, como a B° Uruguay por ejemplo.

¿Cómo fue el primer día de trabajo?

Muy lindo y en marzo. Yo estaba comenzando el año en el liceo también.

Llegué en mi moto que es la que utilizo y me colocan el canasto para comenzar.

Cuando salgo a la calle, con la idea de llegar a EL Cerro, me perdí.

Actualmente lo conozco bien al barrio, pero me recostó.

Era una calle que atravesaba Paraguay a la altura del 10. Yo reconocí el lugar, pero no sabía ni que existía el nombre Paraguay.

Me puse muy nerviosa, volví con el pedido para atrás y temblaba, porque me sentía tan avergonzada.

Llegué a la empresa y me puse a llorar.

Me calmaron y me fui para mi casa, muy mal.

Pensaba que era increíble que no supiera las calles que buscaba.

Miraba el GPS y pensaba como no pude hacerlo. Pero enseguida me puse las pilas y me dije que tenía que trabajar.

Salto no es tan grande y por unos cuantos motivos, debía hacerlo.

Luego con mucha paciencia, me comenzaron a dar los pedidos que estaban más cerca de la fábrica, para que comenzar a familiarizarme y así comencé a trabajar con más confianza.

Sentía que me faltaba rapidez para llegar con los pedidos, pero de a poco fui mejorando.

¿Cómo te trata el tema del tránsito?

No es solamente el tránsito en general.

Es el recaudo de uno mismo con el tránsito y de lo que uno traslada y de los otros conductores.

Respeto mucho la contra flecha. Aunque demore, doy toda una vuelta, como para no complicar, ni que me acarree problemas.

Porque hay días que la gente anda muy rápido y aunque uno se cuide, también hay que cuidar a los demás.

¿Cuál fue el barrio más complicado para trabajar?

El Horacio Quiroga y el Víctor Lima.

Cuando entré, las calles estaban cortadas y no podía darme cuenta por donde había entrado.

¿Hubo una entrevista previa?

Ya sabía que era para la calle y mi entrevista con la patrona, fue en su casa.

Cuando llego, me formula algunas preguntas sobre mi y la tarea y como iban a ser las actividades mías, dentro de la empresa. Todo muy puntual, como asi también el tema de uniforme.

Cuando salí de hablar con ella, me fui muy contenta, conociendo la situación de Salto y de que está todo muy complicado en lo económico.

Me sentía muy nerviosa, pero me brindaban una gran oportunidad y me convencí de que debía hacerlo con responsabilidad.

¿Cuál es el horario de trabajo?

En el verano es bastante tranquilo, trabajo de miércoles a domingo.

Pero mi tarea durante el año, es de 7.30 a 12.30 horas, de martes a domingos.

Por eso disfruto mi tarea y a la tarde la dedico al estudio.

¿Qué se te hace más difícil?

La calle. Uno trata de respetar, pero nunca sabe cómo va a reaccionar el otro conductor.

Me preocupa el estado en el que llega la mercadería que traslado.

Quiero que todo llegue en condiciones, porque es el cliente el que decide si vuelve a comprar, si no llegamos con todo prolijo. También hay que tener mucho cuidado con las comidas prontas.

Tengo miedo que se me habrá el recipiente y llegue mal presentado.

También en los mercados, tenemos que al llegar con la mercadería, revisar que no haya nada vencido. Y prestarle atención a que a veces, la gente saca del lugar la mercadería y debemos cuidar el orden en ese aspecto.

EL cobro al cliente también es algo que me preocupa.

Es un gran tema. Hay que tener cuidado, porque al principio, siento que he fallado y hoy me da mucha vergüenza. Ahora uso la calculadora y me esmero para que todo salga bien.

¿Recibes mucha propina?

Si, es muy lindo, es un sueldo aparte que recibo.

Me reconforta saber que hay clientes que me dicen que aprecian mucho mi forma de ser.

Y me tratan muy bien.

¿Cómo es compartir tarea con varones?

Adentro de la fábrica, son tres varones y los domingos somos cinco repartiendo.

Tres mujeres, entre ellas Rosario, que ha tenido mucha paciencia conmigo, enseñándome todo, iba conmigo a los mercados explicándome. Muy compañera.

Y además dos varones repartidores, con los que me siento muy bien trabajando.

Nos llevamos muy bien, con un trato muy cordial, todos.

¿Has sufrido situaciones difíciles con clientes?

No, lo que a veces pedimos es comprensión de parte del cliente en cuanto a la hora que solicitan el pedido, es que hacemos lo posible por cumplir con la hora de la solicitud. Solo que a veces nos atrasamos un poquito.

¿Qué productos sabrosos elaboran en La Italiana?

Puedo recomendarte uno que lo pido siempre que puedo, que se llama ravioles con salsa rosa.

Pero se puede elegir sorrentinos de diferentes gustos, así como raviolones, entre otras.

Pero también elaboran tartas saladas, ¡todo muy rico!

Este mes no tenemos 29 para los ñoquis, pero seguramente, van a solicitarlo el 28(sonríe).

¿También ayudas en la elaboración?

En el envasado de ñoquis, queso y alguna otra tarea.

¿Cómo te sientes hoy que pasó el tiempo?

Muy agradecida con el personal y patrones de la fábrica.

Tuvieron mucha paciencia conmigo y es algo impagable.

Seguramente al principio, cuando estaba aprueba, pensarían: «¿esta gurisita no sirve para nada? (sonríe).

Pero no se imaginan la gran oportunidad que me han dado, no tengo como pagarles, porque además me re cuidan.

Porque por el hecho de ser jóvenes y conocen de que nos gusta salir, nos aconsejan de que no bebamos alcohol, por nuestro bien.

Pero también nosotros, debemos ser conscientes de que si salimos un sábado a la noche, al otro día tenemos que trabajar.

Hay mucha comunicación y nosotros también intentamos ser buenos colaboradores.

¿Cuáles son tus planes?

Continuar estudiando hasta recibirme y mientras me brinden la oportunidad, también continuar en la fábrica como hasta ahora.

Me gusta mucho estar allí.

¿Cómo ves a la mujer de hoy?

Nos veo más avanzadas en todo y cada vez vamos a poder hacer más. Porque hay mucho para hacer en diferentes rubros.