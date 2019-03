Con Soledad Macedo, Boxeadora Profesional en Categoría Mini Mosca-Campeona uruguaya 2010 y 2017. Auxiliar de Enfermería

«El sueño de todo boxeador es ser campeón del mundo»

Hace aproximadamente 15 años, que Soledad debutó en el deporte del boxeo, llevando desde niña sus ansias de desarrollarlo.

Cuenta en su haber, con treinta y cuatro peleas profesionales, con catorce perdidas.

En dos oportunidades por un sangrado nasal, pero nunca por nocaut. Ha competido dentro y fuera del país, peleando por un título mundial en el 2010 en Guadalajara, México, en una excelente pelea y perdiendo por puntos, además de competir en diferentes lugares en el mismo país, como Canadá, Francia en 2016 y Argentina.

Su última pelea en Salto fue en el 2018, perdiendo por puntos, en un desarrollo muy parejo.

En una entretenida y agradable conversación, dialogamos con Soledad:

¿Por qué la elección del boxeo en tu vida?

Desde muy pequeña, mi mamá comenzó a trabajar y me ocupé de mis hermanas.

Fue despertando en mi, algunos malos hábitos como deseos de golpear ya desde que concurría a la escuela, siempre peleando.

Comencé secundaria y era exactamente igual. Golpeaba, peleaba.

Me ve un Psiquiatra y me recomienda hacer deporte. Hice Sipalki (Artes marciales).

Pero me di cuenta que no era lo mío.

¿Cómo fue la adolescencia?

Comencé a salir como todo adolescente y pasaba lo mismo, peleaba.

Había lugares que me conocían que yo era un enchastre caminando y no lo permitían.

No me dejaban entrar.

Hasta que una amiga me lleva a hacer boxeo recreativo que nada tiene que ver con las peleas.

¿Comienza allí a competir?

Tenía mi amiga una exhibición en Concepción del Uruguay y había salido una pelea para una persona que no se presentó y fui yo de puro rostro.

Me fue malísimo. Perdí por nocaut en el tercer round.

Pero me baje del cuadrilátero y entendí que era lo mío. Y allí comencé.

¿Siendo amateur?

Sí. Lo hice también en Concordia con 20 años, porque acá en Uruguay no había todavía mujeres en el boxeo.

¿Cuál es su categoría hoy?

Categoría Mini Mosca en 48.900 kg, como máximo.

He peleado más arriba también, pero me siento más cómoda en esta.

¿En que es estricto el boxeo?

Con el peso.

Es un número frío. Ni más ni menos.

La mujer que pelee conmigo, debe estar en las mismas condiciones que yo. Darme sus cuarenta y nueve kilos como lo marca la ley.

Muchas veces por el reloj bilógico, en nuestro caso por ejempl o las menstruaciones, uno puede hincharse, pero al peso hay que darlo a como de lugar y en ropa interior.

Nos sacamos todo lo que podemos de encima.

¿Y si no se llega al peso llegado el momento de la pelea?

24 horas antes de la pelea, se realiza el pesaje.

Se recurre a un entrenamiento con dos horas de anterioridad a la pelea, si no se está llegando.

¿Cómo es la alimentación en esas 24 horas antes a la pelea?

Como lo venía haciendo. Solamente más hidratación. Algunas personas toman alguna vitamina.

¿Cómo son controlados los boxeadores?

Para la ficha médica, una vez al año, que encierra un hemograma, con toda la parte de colesterol, enfermedades de transmisión sexual.

Cardiólogo, oculista, neurólogo, ya que es un deporte de alto riesgo.

Y cuando se acerca la fecha de la pelea, unos tres días antes si es fuera del país, el organizador de la misma, solicita algún tipo de exámenes y la realización médica hay que pasarla, para corroborar si está en condiciones.

Además tiene que tener un entrenamiento a conciencia y cumplir el reglamento, como la vestimenta, que debe ser adecuada.

¿Cómo se la debe llevar?

La protección en la parte de la pollera, con un genital grueso, protegiendo los huesos y la parte delantera, short o como guste, con la faja correspondiente.

El cinto debe ser ancho, ajustado que marca la mitad del cuerpo. Porque los golpes van de allí, para arriba.

La mujer usa el protector mamario y el bucal, que a veces se solicitan dos por si con un golpe perdemos al que llevamos.

El vendaje adecuado amateur, es una venda que no va entre los dedos y el profesional está hecho con vendas y cinta leuco.

¿Cuándo lo controlan?

Antes de cada pelea por el juez, que visita al boxeador en el vestuario, controlando y preguntando si existe alguna duda.

¿Cuándo se realiza un doping?

Dentro de las consumiciones autorizadas, se puede consumir lo que se desea antes de la pelea.

Si así no fuera, se lo detecta luego de la pelea en un dopaje, realizando un estudio de control de orina y aunque uno pierda o gane la pelea, puede haber una multa de no poder pelear por dos años, una suspensión, retirando el premio obtenido.

¿Cuánto tiempo luego de la pelea se realiza el dopaje?

Inmediatamente.

Hay una persona que está esperando en la escalera del ring a que bajemos de él y se nos pega, va con el boxeador a todos lados, para contar con la certeza de que no consumimos absolutamente nada.

Acompaña a los participantes al baño incluso y muchas veces estamos haciendo una necesidad fisiológica y el señor está al lado nuestro.

¿Hay al algún medicamento prohibido?

Está el Clembuterol, penado en el boxeo, porque permite al deportista respirar mejor y quemar grasas.

¿Cuál es el mayor golpe que has dado y has recibido?

Recibido, en la nariz, rompiéndola y acumulándose la sangre en la parte de debajo de los ojos.

Me ha perjudicado la vista y por tal motivo, debo utilizar lentes. Además, he andado por la calle deforme.

Y el que yo di fue en la pelea del 2010, cuando terminada la pelea, estaba mi rival y yo, totalmente hinchadas y con bultitos por todos lados.

Pero a mí me gusta eso. A veces me doy cuenta, cuando transito por la calle, que la gente me mira y cuchichea, porque tal vez no entiende el deporte.

¿Alguna anécdota para compartir?

He tenido situaciones no del todo agradables, porque me han tratado excelentemente bien en ocasiones y en otras no tanto.

Algunos hombres, me han gritado muchas cosas como que me dedique a la cocina, entre otras para nada agradables.

Me han despedido de un trabajo por boxear.

Con mi esposo Sosa Pintos, que también es boxeador, hemos andado deformes completamente y concurrimos a un comerciante, que siempre me veía lastimada. Un día, tenía el ojo negro y el me pregunta que me pasó.

Le dije que me había escapado al baile y Sosa me había dejado asi. Quedó muy creído.

Otro día, peleamos los dos en Paysandú y volvimos en un bus, con otros compañeros y yo me bajo al baño cuando una señora me ve. Y creída que era mi esposo que me pegaba, me dice: ¡Hay mijita, denuncialo, denuncialo! (Sonríe).

Vamos un día a Ta-ta estando desfigurados y al llegar a la caja, uno de los cajeros le hacía señas al compañero cuando me animo a decirle: ¡Me pegó si, pero por lo menos yo también me animé a pegarle! Y nos reíamos todos.

¿Cuenta además con otras actividades disfrutables?

Sí, además de desempeñar la de Auxiliar de Enfermería en INR, disfruto mucho con mi familia. Compuesta por mi esposo Rafael, mi hija Jainies y tres hijos de mi esposo. Belén que nos hizo abuelos, Franco y Micaela con una relación muy exitosa.

Nos gustan todos los eventos deportivos en familia y cuando juega Franco al fútbol, lo acompañamos.

Asi como cuando peleamos nosotros como padres, nos apoyan y acompañan.

Contamos además con un gimnasio propio en Salto Uruguay: Súper Box, donde brindamos clases recreativas de lunes a viernes y trabajo también como quinesióloga en el fútbol.

¿Qué planes están presentes para el 2019?

Peleo en Canadá con Kim Clavel el 16 de marzo, estoy a full entrenando.

¿Ha tenido situaciones difíciles ante los hombres que concurren a una pelea?

Ahora no. Pero antes, llegaba a esperar que un compañero se bañe y salga, para entrar yo y poder hacerlo.

Muchas veces se ha cambiado un compañero delante de mi y no me gustaba mucho.

Actualmente, son cosas que me dejaron de importar. Hoy me cambio la ropa en la misma habitación.

Deje de lado tanta vergüenza, porque si no la paso mal. Me detuve a pensar que un soutiens y una bombacha, cubren más que una malla en la Termas, entonces es algo que no me preocupa.

No me pone mal que me dediquen miradas y frases incómodas, como que me gustaban personas de mi mismo sexo, que me fuera a hacer actividades de mujeres, etc.

Actualmente, las mujeres se animaron más. Es ir a un evento, ver peleas de mujeres y todo es con mucho respeto.

Existen igualdades de condiciones hoy.

¿Cuál es el sueño del boxeador?

Ser campeón del mundo. A mi se me dio siete veces y se me escapó.

¿Un mensaje a las mujeres con actividades de los hombres?

No me interesan las diferencias de sexo.

Debemos reconocer que las condiciones físicas de las mujeres, son menores que las del hombres.

El hombre es físicamente superior a la mujer, pero no es importante.

Yo no tengo problemas con el género.

Realizo boxeo con todos los varones y me siento y me hacen sentir muy cómodas.

¿Si uno está en condiciones, quién dice que es un deporte de hombres?