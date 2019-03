Con Jéssica Alzugaray – Integrante de Ceibal Femenino-Colaboradora en Farmacia Vant Hoff

«Siento al fútbol, como una pasión que corre por las venas»

Al comenzar el diálogo con Jéssica, pudimos observar su interés sin límites por el deporte que desarrolla, asi como por la actividad laboral que lleva adelante.

En cuanto al fútbol trae en su sangre la pasión, ya que su papá ha sido un excelente jugador en clubes de nuestro departamento y Montevideo, incluso llegando a España a transitar sus pasos junto al Recreativo Huelva.

Jéssica cuenta en su haber con tres trofeos y ocho medallas, además del incondicional apoyo de toda su familia, acompañándola en este trayecto que ella tanto disfruta.

Se desempeña además en Farmacia Vant Hoff, importante empresa de nuestro medio.

Y cuando le preguntamos ¿Cuál es la actividad que desempeñas allí?, esto nos respondió:

Hace dos años que mi desempeño en la farmacia como Cadete, realizando el envío a domicilio.

¿Anteriormente cual era tu actividad?

Solamente me dedicaba al fútbol.

¿Fue difícil conocer el recorrido de trabajo?

Ya conocía algo sobre calles, pero el primer día no fue fácil.

Me guiaba por el mapa del celular, que me ha sacado de apuros, llevándome por las alturas de las calles.

Pero fue difícil solamente al principio, le fui tomando la mano y actualmente, ya estoy hecha en el tema.

¿Cómo es el horario de trabajo?

Es mío es de 8 a 16 hs. Pero en general el reparto de la empresa es de 8 de la mañana, hasta 24 hs.

Contamos con la media hora libre, donde podemos almorzar, descansar, para luego continuar.

Son mis jefes muy accesibles, con muy buena onda y mis compañeros muy buenos todos conmigo. Con una relación excelente.

Son muy compañeros, me ayudan en todo y se hace todo mucho más fácil. Somos un grupo importante, porque la farmacia trabaja las 24 hs y repartiendo somos cuatro personas.

¿Te ha correspondido el horario nocturno?

No, desde que ingresé a trabajar, fue en este horario.

¿Cuándo comienzas a integrar el equipo de Ceibal Femenino?

Yo juego desde los 6 años.

Creo que desde que salí de la panza de mi mamá, fue con una pelota(sonríe).

Además tengo a quien salir, porque mi familia toda es futbolera.

Mi papá Jesús «pitufo» Alzugaray, ha jugado en cuadros del medio y en España y eso es muy valioso para nosotros.

Mi hermano también juega en la primera división de Club Chaná.

Y mi hermana más pequeña, juega bien al fútbol, pero está dedicada más al estudio.

Mi mamá nos acompaña siempre en todo.

Concurre a nuestros partidos, siendo siempre muy presente, ya que nuestro padre cuando no jugó, fue técnico, entonces le quedaba poco tiempo para acompañarnos.

De él mamamos todo el aprendizaje.

¿En qué equipo es tu comienzo?

Comencé en Almagro en el Baby y allí continué hasta los 13 años. Luego el Técnico Ramón Prado, el primer profesional que tuve, se acercó a casa a dialogar con mi papá y me llevó para Las Panteras, oriundas de Cien Manzanas. Allí comencé.

Después, varias chicas de ese grupo fuimos integrando diferentes equipos del medio y es así que llego a River Plate, luego a 33, al equipo de papá y ahí ya pasé a Ferro Carril.

Con el tiempo me incorporé a Ceibal.

¿Cuál es tu rol allí?

Soy delantero con el número 10.

Desde el Baby, faltaba un defensa y de allí, siempre fue en ese lugar.

¿Qué te atrapa del fútbol?

Es una pasión.

Es una emoción que corre por las venas.

¿Cómo lo ve tu entorno a la decisión de jugar al fútbol?

Bárbaro.

Justamente hace muy poco tuve un accidente en la moto con un automóvil y pude sentir el apoyo de la gente.

Como se comunicaban para darme ánimo, diciéndome que iba a pasar rápido la mala situación que atravesaba.

Mucha gente se me acercó. Ni hablar de mi familia y mi pareja María, que también juega al fútbol. Con la que en el último tiempo, me fuí para Ceibal.

¿Cuándo comienza el Campeonato de clubes?

Comienza el sábado a las 19 hs. Están todos invitados.

Jugamos en cancha de Chaná contra Universitario.

¿Cómo vienes preparándote?

Muy bien.

Hay un lindo grupo de todas jugadoras buenas, que son unas cuántas, con mucha seriedad y responsabilidad.

Sobre todo el respeto entre nosotras, haciendo un cuadro competitivo.

¿Qué necesita una mujer para ser buena en el fútbol?

Creo que naces con esas condiciones.

Tiene un poco que ver con la resistencia física, siendo las prácticas esenciales.

Practicamos los días lunes, miércoles y viernes de 21 y 45, hasta las 23 has.

Somos casi toda gente grande y es cuando contamos con tiempo libre como para poder ponernos en forma.

Si a uno le gusta, lleva adelante las prácticas a cualquier hora, incluso en invierno a esa hora.

¿Cuáles son las exigencias para competir?

Una ficha médica que se renueva cada año.

¿Es remunerada la mujer futbolista?

No. Pienso que en otro país o a nivel nacional, seguramente, pero nosotros no.

¿Cómo solventas el gasto de vestimenta y demás?

De lo que recaudamos entre compañeras, de ventas de rifas y otras actividades que siempre realizamos.

Conseguimos Sponsor además, pero existe mucho compañerismo, incluso en el entrenamiento con mujeres del mismo grupo que lo hacen, como es el caso de Florencia Acerbis, excelente compañera y Profesora.

Hay mucho compañerismo entre todas.

¿Cómo se conforma tu familia?

Por mis padres Jesús «pitufo» Alzugaray, mi madre Mary, dos hermanos y mi pareja María.

¿Es muy exigente estar en primera división?

Sí.

Es algo que me está costando, incluso hablé con el Técnico, diciéndole que mi me pasaba eso, porque vengo de otro nivel.

Me cuesta un poco, pero vamos a ir tomándole la mano.

¿Cuáles son tus metas?

Tengo la ilusión de llegar a un nivel medio con el fútbol. Pero hay que trabajar mucho.

Tuve oportunidad de ir a jugar a Montevideo porque me han llamado de distintas instituciones, pero lo económico, me jugaba en contra.

Hay que tener un familiar o una vivienda allí, para poder lograr un espacio, así que no pude ir. Luego me llamó UdelaR, pero como era menor y hay que tener representante en la capital, tampoco pude asistir.

¿A qué cuadros admiras?

Me gusta el Real Madrid, PSG (París Saint-Germain Football Club) y a Boca Junior.

Me quedaron siempre esas ganas de visitar el lugar donde papá jugó en España y el sueño de poder llegar ahí.

¿Planes para el 2019?

En el fútbol, volver a empezar este año, con muchas ganas y gracias a Dios que tengo empleo y me gustaría continuar trabajando en Farmacia Vant Hoff como hasta ahora, ya que me encuentro muy cómoda, en un ambiente laboral excelente.

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol femenino y el masculino?

No le encuentro demasiada diferencia entre uno y otro.

Pero cada vez más, se está dando que el fútbol femenino, va camino al gran cambio.

Va creciendo eficazmente y pienso que todas las demás lo podemos ir viendo. Y en el futuro las ansias de lograr una linda Liga y que se haga muy competitivo.

En todos los cuadros hay lindas jugadoras, ya que no se había visto diez cuadros en competencia.

Ahora lo tenemos. Y para el año que viene, esperamos se sigan sumando.

Este año con Ceibal, entramos en OFI y eso para nosotros es muy importante.

¿Un mensaje a las mujeres de hoy?

Me gustaría enviarles ante nada, un saludo a pocas horas pasadas del día de la mujer:

Muchas felicidades a todas esas mujeres que convierten las lágrimas en tristezas, las tristezas en alegrías y los sueños en realidad.

¡Feliz Día de la mujer!

Que jamás se rindan ante nada y que continúen mirando hacia adelante.