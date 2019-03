Con Corina Elena Ferrufino Caballero. Licenciada en Educación Física-Personal Trainer

«El futuro del fútbol, es femenino»

Con un estilo de vida muy diferente al que estamos acostumbrados, Corina viajó desde su país natal El Salvador, más precisamente de Usulután conocido como el pulgarcito de América, para instalarse en nuestro país.

Con la idea de tomarse unas vacaciones y volver a su terruño, su estadía de unos días se fue afianzando. Se enamoró de Uruguay, de Salto y aquí se encuentra, feliz.

Su desempeño en El Salvador, además de su actividad laboral, fue con un pasaje durante 8 años, en la Selección Nacional de Fútbol Femenino, viajando en forma casi contínua a otros países y participando en competencias internacionales.

Practicó otros deportes, como e s el caso del Thai Wondo, Atletismo, pero al fútbol siempre se dedicó.

Dentro de su actividad laboral, se desempeña con su experiencia como Profesora de Educación Física para los estudiantes del Centro Juvenil de IPRU- Salto.

Juega al Fútbol Femenino en el equipo de Club Ceibal, con el que sueña conseguir integrar OFI y se siente una privilegiada de amistades que ha conseguido y de las que confía seguirá conquistando en su entorno.

Mucho dialogamos conociendo sobre ella, para compartirla con todos ustedes, de esta manera:

¿Por qué decidir por Uruguay para pasear?

Todo fue por una invitación.

Aunque soy oriunda de El Salvador, estaba estudiando la Licenciatura de Educación Física en Cuba y tuve la oportunidad de encontrar compañeras uruguayas allí.

Surge la idea de venirme de vacaciones por unos días y resultó que se cumplen ahora, los cinco años de estar acá.

¿Costó adaptarse?

Un poco.

Como la idea era turismo, pasee un poco por algunos departamentos y luego me instalé aquí en Salto.

¿Cómo la recibió la ciudad y el país?

Muy bien.

Deseaba llegar a Salto, me gustaba y me gusta, porque mis mejores compañeras de estudios en Cuba, habían sido y siguen siendo las salteñas.

En EL Salvador, estoy en la zona de Centroamérica, haciendo frontera terrestre con Honduras y con Guatemala, con Nicaragua hago frontera marítima.

Las costumbres de El Salvador, ¿son muy diferentes a las uruguayas?

Muy, muy.

En cuanto a lo social, te puedo decir que en EL Salvador las mujeres grandes, están muy mal vistas por la sociedad si se las ve en un restorán, sentada con sus amigas, tomando algún refresco o un té.

Allá las señoras grandes no van «porque ya están mayores». No salen con sus amigas, porque ya son grandes.

Pueden ir, pero no es lo correcto para nuestra costumbre.

Existen las reuniones pero en la casa de una de ellas. Sin música, ni algarabía.

En caso de las jóvenes, no es como acá que se estila ir un grupo de muchachas a sentarse en una mesa afuera o dentro de un local y tomarse una cerveza.

Allá son muy criticadas, mal vistas.

Me quedé muy asombrada viéndolo aquí. Pensé que si lo ve mi mamá, cae de espaldas.

Yo provengo de un hogar donde les decimos usted a mis padres.

Donde no estuvimos presentes los niños, durante una conversación de los grandes, donde solemos esperar afuera.

¿Es diferente la costumbre de un cumpleaños de 15, por ejemplo?

Sí. se comienza a las 20 horas en un lugar de eventos sin bebida alcohólica y se culmina a las 22 o 23 horas. Excepcionalmente, a las 2 de la mañana. Y están todos con los padres, de una forma muy ordenada y estricta.

En cuanto al desarrollo de la ciudad, ¿Cómo es?

En el tránsito, contamos con muchos autos. En una familia puede llegar a haber un auto por persona.

En caso de Uruguay, si desean trasladar un auto desde Estados Unidos, debe ser en tránsito marítima y es muy costoso. Al contrario de nosotros que lo conseguimos en Estados Unidos, en forma terrestre y son mucho más baratos.

Muchas veces se compra en subasta y para llevarlo hasta dónde estamos, se adhieren 100 dólares para el traslado. Muy barato.

¿Cuál era su actividad laboral en su país?

Entre unas cuántas como profesional de la educación deportiva y conjuntamente con mi primo estábamos instalados con una pequeña empresa como automotora, justamente en la reventa de automóviles siendo muy rentable allá ese negocio.

Acá me quedo asombrada de los automóviles tan antiguos que andan circulando, porque allá hasta el año ´95 pueden circular, más antiguos ya no.

¿Cuál es su actividad hoy y acá?

Como desde que llegué, mi residencia es en casa de una compañera que conocí estudiando en Cuba, llegó a su conocimiento de que en IPRU, necesitaban personal para desempeñar la tarea para la cual me capacité y así fue que me presenté, junto con todos mis datos y esperé un tiempo hasta que me llamaron.

Y es así que desempeño mi tarea en el Centro Juvenil de IPRU en Saladero, brindando mi experiencia como Licenciada de Educación Física.

El primer año, se me hizo muy difícil encontrar trabajo, atravesando por muchas situaciones.

Entiendo que hay que pagar un derecho de piso, como siempre pasa (sonríe).

¿Qué actividades cumplía anteriormente?

Hice trabajo personalizado como Personal Trainer y lo sigo haciendo.

Trabajé dos años en Aldeas Infantiles S.O.S, también lo hice en el Baby Fútbol de Saladero y luego realicé trabajos con los planteles de primera División en Tigre, Ceibal, Progreso y con la Selección Sub 17 el año pasado.

Pero también realizo Gimnasia localizada para la tercera edad en ASISPER.

¿Su nacionalidad nunca fue una objeción para desarrollar actividades?

No. Nunca.

A la residencia legal, la conseguí hace muy poco, pero al fin la obtuve.

¿Cómo llega a la Selección Femenina de Ceibal?

Mi primera práctica, fue en la segunda semana de haber llegado a Salto.

Yo jugaba anteriormente en mi país, haciéndolo desde los 6 años.

Tuve un pasar durante 8 años, en la Selección Nacional desde los 15 años, ya que participaba en el fútbol del liceo al que concurría, brindándonos de esa forma, el recorrer y conocer muchos países.

Luego, al entrar a la Selección Nacional, realizábamos los entrenamientos en diferentes países, participando en competencias como fue la Copa de Oro CONCACAF, Juegos Panamericanos, entre otros.

¿Cómo la recibieron en el equipo?

Muy bien.

Tiene una manera de enfocarse, con un vínculo entre compañeras que me hace sentir muy bien.

Parece como que he estado en Ceibal de toda la vida, porque así me lo han hecho sentir todos.

Es un equipo fabuloso. Trabajando de manera muy organizada.

¿Se lo ve aún al fútbol femenino, como un deporte de hombres?

Es que yo lo tengo incorporado, porque en mi pueblo, se llevaban a cabo campeonatos con inscripción de treinta equipos femeninos, jugando cuatro torneos en el año.

Lo vemos diferente.

¿Cuál era su meta, desde que comenzó a jugar al fútbol?

Siendo niña, a la escuela que concurría nos llega la invitación para ir a disfrutar de un partido donde disputaban, una Selección con la Universidad y al ver jugar a aquellas mujeres, me dije: yo quiero llegar hasta ahí.

Mi meta era esa.

Al comenzar a integrarme al fútbol, no tenía práctica a veces y lo hacía en casa con el apoyo de mis tíos, que me enseñaban mucho.

Pero yo creo que siempre incursioné en el deporte porque mi familia toda, siempre estuvo en ello.

Mis tíos jugaban al fútbol, mi mamá al Sóftbol (derivación suave del béisbol), mi hermana hizo atletismo, mi hermano jugó al fútbol, como mi papá, que incluso era portero de estadios allá en mi país. En mi zona de Usulután, somos muy conocidos por practicar el deporte.

¿Cuáles son sus metas?

Dialogando con mi entrenador Alfredo Viera, le mencioné que para el año entrante, ya no iba a jugar al fútbol.

Y resultó que hace un tiempito, entré a una tienda para comprar unos championes y terminé comprando unos de fútbol. Le escribí al Técnico diciéndole que iba a continuar (sonríe).

¿Cómo se lo ve a este deporte en nuestro medio?

Como que todavía el fútbol es cosa de hombres.

Sobre todo en la gente mayor, pero en la de menos edad, se siente el apoyo. La que con el tiempo y con lo que ve, le va cambiando la mentalidad.

Me parece que no se nota el desarrollo de la actividad, porque a la niña cuando es chica, se le entrega una muñeca y al varón una pelota. Entonces se le hace más fácil al varón jugar al fútbol. Pero hay niñas, que les gusta una pelota y llegan a una etapa donde deciden jugar, donde cuesta incorporarle todos los aspectos técnicos del fútbol.

Que es lo que está pasando.

Pero ahora se viene dando en el Baby, el femenino.

¿Va a costar mucho?

El futuro del fútbol, es femenino.

¿Cómo nos ve a los uruguayos?

Muy tranquilos.

Me siento segura aquí y muy contenta con todas las personas que hoy cuento, creciendo como persona además.