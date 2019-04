Con María José Duarte Cámara. Campeona en Mountain Bike

«No veo obstáculos demasiado grandes para nosotras»

«majo», como suelen llamarla a María José en su entorno, realiza su entrega al Mountain Bike desde hace cuatro años.

Es oriunda de Villa Constitución, donde actualmente reside junto a su familia y humildemente nos dice, que le falta aprender mucho sobre la disciplina que practica.

Es Campeona Damas Élite en Fronterón 2018 y Campeona Damas Elite en Campeonato de Invierno Haro 2018.

En esta entrevista, conocimos del gran desafío y sacrificio que le significa a María José dedicarse al deporte.

Pero el hecho de mantenerse junto a un unido grupo del Mountain Bike, todo se vuelve posible.

Entusiasta y alegre, ya que lo primero que nos menciona es sobre la satisfacción de poder contar con Diario EL PUEBLO en Villa Constitución, iniciamos n uestro diálogo:

¿Cómo llega tu inclinación por el gran desafío que es el Mountain Bike?

Llega por medio de personas que lo practican acá, en la zona donde vivo.

En realidad yo lo disfrutaba anteriormente como deporte, como un escape a la rutina y a la actividad laboral, pero el correr del tiempo hizo que cada vez fuera adquiriendo más inclinación, como a un deporte de competencia.

Intentando reunirme más con ellos. Y comenzamos a hacer salidas en grupos de cuatro, cinco personas, volviéndose mucho más divertido.

Era genial salir todos juntos.

Tomábamos cada vez más riesgos, más distancia y comencé a probarme un poco más.

Así fue como empecé a desenvolverme en la bicicleta montaña, en sí. Porque antes, lo hacía como deporte. Era salir en bici y listo.

Pero cuando empecé a mirar con otros ojos, fue cuando empecé a incentivarme y animarme a más.

¿Cuánto hace que lo practicas?

Casi cuatro.

Acá contamos con un grupo de ocho o nueve personas, en la actualidad que lo practican y muchas veces lo que hacemos entre todos, es unir fuerzas con el fin de abaratar costos cuando tenemos que viajar, ya que es muy costoso, con competencias a distancia. Pero también nos juntamos para «rodar» juntos y conversar. Es un grupo muy lindo.

¿Cómo llevas adelante al deporte, en familia o en forma individual?

Lo practico en forma individual, pero de todas formas mi familia siempre está ahí, al pie del cañón apoyándome y estoy muy agradecida por ello.

¿Cómo se designan las categorías del Mountain Bike?

Por masculinas y femeninas.

Dentro de cada una, están las Promocionales (amateur), Elite, Master A, Máster B, C, D (por edades) y así sucesivamente.

Uno se inscribe según la capacitación para las competencias.

Y no hay edad para comenzar a practicar el deporte. Contamos con muchos niños en nuestro grupo y nos emociona verlos.

¿Cuándo llegó el momento de tu primera carrera?

En noviembre de 2016 en Salto.

Y desde ésa primera vez, me di cuenta de que era lo que yo deseaba hacer.

Así fue como comencé a esforzarme cada vez un poco más y a probarme, superando mis propios límites y no he parado hasta hoy.

Entiendo, me falta aprender mucho sobre la disciplina. Solo se que tengo que ir a una competencia y «meter» pedal.

¿Son las prácticas en grupo?

A veces sí, y a veces en forma individual. Con entrenamientos marcados, que es conveniente hacerlo solo y también existen aquellos, donde el entrenamiento consiste en tres o cuatro horas, siendo conveniente hacerlo en grupo.

¿Cuándo has llegado a la competición?

Hace tres.

Mi barra de compañeras de Constitución, se encargaron de animarme para incluirme en sus salidas, siendo muy difícil para mi al principio.

Siempre tuve un perfil bastante bajo, asi como también mi autoestima, entonces no se les hizo fácil convencerme.

¡Pero me animé!

¿Sueles competir con varones?

Sí, se larga en una competencia a todos juntos, hombres y mujeres.

Dentro de la competencia, sabemos contra quienes estamos compitiendo porque estamos divididos por las categorías.

¿Qué has conseguido en esas competencias?

He participado de campeonatos y carreras, consiguiendo buenos resultados. Por ejemplo en el Fronterón del 2018.

Es este un Campeonato muy importante en el norte del país, que comprende las tres fronteras. Cuenta con muchos participantes de Uruguay, Argentina y Brasil, siendo las fechas divididas entre las ciudades fronterizas. En este caso, fueron nueve fechas, una por mes, donde gané seis carreras, con una que no pude asistir por ser demasiado lejos en una ciudad de Brasil.

En cada carrera dentro de ese campeonato, se van sumando puntos y carreras ganadas. Con mi suma de puntos, logré el campeonato subiendo de categoría como Damas Élite.

En este 2019, este Campeonato dió comienzo el día 31 de marzo en Cuaraí.

Luego competí en el Campeonato Invierno Haro 2018 en Paysandú el año pasado, el cual tuvo tres fechas.

Donde pude competir dos de ellas, porque en la tercera corté la cubierta y no pude llagar a la meta. Pero con la suma de puntos logré ser la campeona.

¿En algún momento te has sentido incómoda junto a los compañeros varones?

No, para nada, al contrario. Se crea un ambiente dentro del Mountan Bike, homogéneo, solidario, con un compañerismo enorme entre todos, con gente que prácticamente uno no conoce, pero llega y saluda con la mejor o nda.

Si por algún motivo sucede algún percance dentro de una competencia necesitando asistencia, son éstas personas sin dudar, las que se acercan a preguntar si necesito ayuda, si estoy bien.

Es muy lindo el ambiente dentro del grupo, espectacular, sin diferencias y en un sincero compromiso de brindarse hacia el compañero. Yo lo disfruto mucho.

¿Con que disfrutas fuera de deporte?

Mi gran disfrute además, es estar con la familia, los amigos, soy una persona que siempre le gusta estar con todos.

Muy afectiva con las personas que amo, pasando tiempo y disfrutando momentos.

¿Tienes planes?

Mi gran meta es lograr especializarme, en cuanto al deporte, para poder volcarlo a mi carrera en el Mountain Bike.

Pero como inmediato, tenemos por delante la segunda fecha de este campeonato Fronterón que comenzó el 31 de marzo, que será en mayo en la ciudad de Tacuarembó y de allí a otros departamentos. Con una fecha en la ciudad Argentina de Federación, además.

Todos lugares, donde cuesta un poco viajar.

¿Cómo ves las capacidades de la mujer de hoy?

A la mujer actual, la veo capaz de todo.

No veo obstáculos demasiado grandes.

Cuando de verdad nos proponemos, podemos.

¿Qué ha significado el deporte que llevas adelante?

El Mountain Bike para mí, significa una escuela de vida.

Que me ha enseñado entre tantas cosas, a perder el miedo. Sobre todo a creer en mí y en mis capacidades.

Crecí mucho como persona y esas cosas para mi, no tienen precio. Es una constante de superación personal.

Lo veo a este deporte como lo mejor que puede haber, me encanta y me llena de pasión hacerlo.

A pesar de que la bicicleta misma tiene un alto costo y debemos realizarle service continuamente para mantenerla en condiciones. Así como la indumentaria.

Desde el casco, hasta las zapatillas. Presentarnos en una carrera tiene un costo elevado. Por eso, cuando hay que viajar se vuelve muy difícil poder asistir.

Pero aunque costoso, es un estilo de vida, mi pasión y lo que elegí.