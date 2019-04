Con María del Rosario Ferreira. Repartidora en Pastas La Italiana

«… como si fuera trabajo de hombres, repartir»

La historia de Rosario, es sumamente interesante, por el hecho de conocer la entrega que brinda al medio donde se desenvuelve.

Anteriormente, realizaba un reparto en una pizzería del medio durante la noche, pero comenzó a darse cuenta que la inseguridad avanzaba y decidió abandonarlo.

Desde hace seis años, se siente parte de la familia de Fábrica de Pastas La Italiana, del vínculo con la gente a la que aprendió a querer.

Dentro de las actividades que lleva adelante Rosario, se suman la venta de diferentes productos por catálogo, así como de indumentaria.

Conoceremos más sobre ella, en un diálogo que así se desarrolló:

Cuándo ingresó a empresa La Italiana, ¿ya conocía la tarea?

Me recomendó una amiga para el trabajo de reparto de los domingos y luego continué con los lunes y martes, como días de promociones de ravioles.

Al tiempo, me correspondió realizar una suplencia de una compañera que luego se tuvo que retirar y allí quedé yo en forma efectiva.

¿Su tarea es solo de reparto?

Muchas veces me desempeño adentro de la fábrica, cuando es mucho el trabajo. Hay días que trabajamos muy bien y trato de ayudar en todo lo que pueda.

¿Cómo fueron sus inicios?

Los primeros días, me ponía muy nerviosa por las calles, que pensaba no iba a desempeñarme bien.

Algunas no conocía, más bien me daba cuenta de lo que es el centro de la ciudad, pero con el correr de los días, me fui anotando las calles.

Me hice un estilo mapa en mi libretita, con las calles seguidas para un lado, la continuación de las otras para no perderme.

¿Ya vendía los productos por catálogo antes de ingresar a la fábrica?

Sí, de tres marcas. También vendo hasta ahora, bijouteríe con material de acero inoxidable. Así como indumentaria que me facilitan para vender.

Es una forma de conseguir un ingreso más, aunque no sea mucho.

Soy la que llevo adelante el hogar y muchas veces eso me da una buena mano. Claro que en la fábrica es mucho mejor, porque se que tengo un sueldo seguro, que no consigo vendiendo con la bijú o con la ropa.

¿Qué es lo más importante en su tarea?

Que la mercadería llegue en condiciones al cliente.

Anteriormente se me hacía muy difícil, tenía para trasladarla un cajón entero. A medida que iba entregando, se empezaba a correr y se aplastaban los paquetes o iba con miedo de que pudie ra abrirse.

Pero este cajón que llevo ahora, está hecho con reparticiones y eso facilita a que esté todo en orden y prolijo, llegando todo en buen estado. Al comenzar, lo hice con mi moto. En la actualidad, la empresa me presta la moto para hacer el reparto, con un cajón adecuado. Ya colocado en la misma moto.

¿Cuáles son las situaciones más difíciles que ha tenido que atravesar repartiendo?

Más que nada los días de lluvia.

Cuando hay tormenta, me pongo muy nerviosa.

Y en algunos barrios, las calles están hechas unas lagunas, otras con barro colorado que queda todo como un pantano.

Muy difícil de transitar.

Arenitas Blancas por ejemplo es toda arena donde tengo que andar y se me hace bien difícil.

Pero visito barrios como Barrio Artigas, William, Villa Maguey, como fue el caso del otro día, que no se muy bien donde es la dirección, pero se que la termino consiguiendo.

¿En cuanto al trato, como es la relación con los clientes?

Excelente.

Se quejan a veces de que no llegamos en hora para la entrega.

Cuando llegamos nos comentan que suelen empezar a las 11 a cocinar y que no llegamos, pero pasa que son los días de supermercado.

Donde debemos ir a reponer y hacemos lo posible por cubrir todo, pero se nos hace corto el tiempo.

Muchas veces, llegamos al lugar y nos demoran a atender por diferentes motivos. Y deseamos muchas veces que nos entiendan, porque nos apuramos todo lo que podemos, pero nuestro trabajo se trata de atender bien a la gente, no es cuestión de tir ar el paquete y seguir.

Luego correr a otro lugar y asi sucesivamente.

Y siempre tratar de andar con cambio, para tener más agilidad y un día sin complicaciones.

¿Cómo ve la inseguridad en las calles?

A veces, hay lugares que tienen mala fama y uno no va muy confiado.

Pero a esos mismos lugares, he tenido que concurrir y nunca tuve problemas. Es más, nos han tratado muy bien, con algunas deiferencias además.

Asi que no podemos quejarnos sobre eso.

Mi horario es de 8 a 13 has. y será por eso, que como es de día, no tenemos miedo.

¿Situaciones difíciles con el cliente?

No muchas. Solo que a veces se quejan, pero es siempre por el corto tiempo que todos tenemos.

Por lo general, es muy lindo el trato. Pienso que también depende mucho de cómo seamos nosotros como empresa. Y en ese aspecto, tratamos en todo lo posible de hacer bien las cosas.

Para que la gente esté conforme y por supuesto, nos vuelva a preferir y a llamar para solicitar los productos.

¿Ha sentido reacciones del cliente, sobre lo que es el trabajo en si?

Sí, me han dicho que es un trabajo de hombres.

Cuando por ejemplo está lloviendo y ando de piloto, escucho decir: «llegó el muchacho», como que fuera trabajo de hombres repartir.

Pero a mi me parece que las mujeres somos detallistas, intentamos apurarnos porque conocemos el trabajo de la cocina y que muchas veces corremos contra el tiempo para cuando es cumplirle a una familia donde todos tienen sus actividades y también corren contra el tiempo.

La mujer es en toda tarea, muy eficaz.

En mi caso, me preocupan muchas cosas en mi trabajo.

Soy de ponerme nerviosa si veo que no voy a llegar a tiempo. Saludar en forma educada, haciendo sentir bien al cliente. Si abro un portón, tratar de cerrarlo cuando me voy, con tal de no incomodar a la gente.

Son varias cosas que hay que tener en cuenta para repartir.

¿Siente el calor de la gente?

Sí, hay lugares donde uno se siente mimado.

Cuando llaman por ejemplo, muchas veces nos nombran y exteriorizan lo que sienten por el repartidor.

Como que se acostumbran a ese repartidor, porque ya nos conocen.

En situaciones, de nuestra parte hay que tener mucha paciencia. Son algunas personas mayores, donde ya conocemos el sistema de cómo funciona la entrega de los productos y dejarlos conformes y contentos.

¿Cuál es el cliente que más solicita productos a la empresa?

El que es asiduo por ejemplo, es aquel que vive solo y llama para pedir comida pronta.

Y están los otros, que solicitan sus pedidos de fideos, ravioles o lo que sea con salsa, como para facilitarle el almuerzo o la cena.

¿Cómo se siente realizando el llamado «trabajo de hombre»?

Yo, muy bien.

Incluso cuando entré a trabajar, creo firmemente que era la única mujer haciéndolo, junto a cinco varones.

Pero nunca me sentí mal.

Sentía que lo hacía rápido, bien, aunque fuera nueva.

¿Cuál es su comida preferida de La Italiana?

Los ravioles. Son muy ricos.

Aunque a mi hija le gustan los sorrentinos.

Y tenemos varias salsas que son una delicia.

La verdad es difícil la decisión, porque cuando se trata de cuatro quesos, es todo delicioso.

Así como las tortas saladas.

¿Qué la caracteriza?

Para mi es fundamental, cumplir con lo que hago.

Llevar adelante la tarea que me corresponda, con gusto, manteniendo ese contacto fluido con la gente.

¿Alguna asignatura pendiente?

No haber estudiado.

¿Qué mensaje nos deja sobre las condiciones laborales entre hombres y mujeres?

Creo que las mujeres, tenemos que llevar con altura el trabajo que sea adelante. A mi nunca me hizo sentir mal, el trabajo que hago. Al contrario, veo como mujer, que somos tan capaces como los hombres.

Incluso detallistas, amables, poniendo lo mejor de nosotras.