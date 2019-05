Con Mónica Suárez. Cuidadora de coches

Presidenta de Cooperativa Social 2017 de Cuida Coches Salto.

«La igualdad entre hombres y mujeres existe, totalmente»

La actividad laboral de Mónica, data de muy joven cuando en principio, se desempeñaba en diferentes chacras del cinturón hortícola de Salto, en la plantación y cosecha.

Continuó en la cosecha de naranjas en casi todas las quintas del medio, nos dice.

Al quedar como padre y madre de familia, se vió imposibilitada de hacerlo y desde hace 11 años, se instaló en la parada de Amorin y Uruguay como cuida coches. Donde trabajó durante seis meses, para luego oficializarse como cuidadora con los respectivos registros.

Hoy es la Presidente de la Cooperativa Social 2017 de Cuida Coches de Salto. Cargo donde mucho se esfuerza, con el fin de superarse como dirigente, cooperativista y aún más como persona.

Mónica cuenta con una numerosa familia, con algunos de sus nietos a cargo, pero se siente feliz por eso.

Así dialogamos tranquilamente, para brindarles a continuación, su interesante historia de vida, que lleva junto a Domingo, su pareja:

¿Cómo es que ingresa al mundo de cuidados de coches?

Quedé viuda hace once años y trabajaba siempre en chacras y en la cosecha de naranjas y como tuve un accidente, me quedé imposibilitada.

Con el tiempo, me entero de que podía cuidar coches en Uruguay y Amorim y hasta ahora estoy haciéndolo.

¿Le gustaba la idea?

Es que la idea era ganarme de alguna manera el pan de manera honrada.

Comencé con mi hijo Rodolfo que ya estaba en la par ada y de allí, ya comenzamos a sacar los papeles en tránsito como el carnet de cuidador y nos quedamos tranquilos.

¿Qué significó para usted oficializarse con el carnet de cuidador?

Bárbaro fue. Así era mejor, para lograr trabajar más tranquila. ¿Se puede vivir cuidando motos y autos?

No, no se puede.

Hasta por el tema comida, si uno pasa todo el día en el centro, no come bien, no come como uno quisiera.

Es un almuerzo rápido y cuando hace frío, necesitamos un guisito o un ensopado para que nos caliente el cuerpo.

Pero en cuanto a lo económico, hay que cuidar mucho la plata. Prohibirse de muchas cosas. De un salida, de ganas de comer un fideo con salsa y no se puede porque cuesta mucho, o un asado y terminamos tomando un plato de sopa o un guisito de arroz.

Pero la cosa es vivir honestamente. Es conveniente llegar a todos lados y que nadie me señale con el dedo, porque hice algo mal.

Pero ya estamos hechos en la lucha.

¿Cómo se conforma su familia?

Por seis hijos, catorce nietos y seis bisnietos. Mi pareja Domingo que cuida motos conmigo y la peleamos juntos. Además, me hago cargo de cuatro nietos que viven conmigo.

Y aquí vamos, saliendo adelante.

¿Cómo cree que ven su tarea, tanto los compañeros de trabajo varones, como los clientes?

Los compañeros creo que bien. Estamos todos en la misma.

Por los que me siento discriminada por ser mujer, es por algunos clientes, que me faltan el respeto, muchas veces se creen superiores a uno.

Y creo firmemente que si yo me pongo al lado de un hombre que se baja de una camioneta, es porque estoy cumpliendo mi tarea y su respuesta es: «¡anda, no podes cobrarme! ¡Anda a hacer otra tarea!»

Pero estoy segura de que si yo me saco mi pollera y me pongo un pantalón, puedo llegar a ser mucho más hombre que él.

Son hombres muy prepotentes algunos. Tratan en lo posible de pisotearnos. A lo mejor porque somos de la baja sociedad.

¿Qué suele hacer en esas situaciones?

Les digo que está bien. Los dejo.

Me siento muy maltratada, pero pienso que si le sigo respondiendo, no vale la pena.

¡Me insultan por cuidar coches!

Es mejor ignorarlos.

¿Le pasa muy seguido eso?

Y, lo que pasa que uno es mujer y algunos hombres no lo entienden.

Y me callo y lo soporto, porque están mis hijos conmigo y tengo miedo de que lleguen a las manos.

Mi educación, a pesar de mi pobreza, fue otra. Mis padres me e nseñaron diferente y a no tratar con prepotencia a nadie.

En cambio las mujeres clientas, son divinas.

Hasta ahora, voy aguantando el mal trato de algunas personas, porque se que en otro lado, yo no consigo trabajo.

A pesar de ser una triste naranjera, estudié cocina, panadería, conservación de alimentos y confitería, pero nunca pude lograr un empleo como tal.

¿Cómo es ser Presidenta de una Cooperativa?

(Sonríe) Nuestra Cooperativa, es la primera que se hace a nivel nacional, pero con muchas faltantes.

¿Cuáles son las carencias?

Hace dos años y medio que nació la Cooperativa, impulsada por el Dr. Andrés Lima, que al solicitar una entrevista, nos dijo: «Si ustedes desean ser atendidos, deben oficializarse como Cooperativa».

Fuimos al MIDES, donde nos dictaron un curso para oficializarnos.

El señor Boccia nos informó que con cinco integrantes, ya podíamos movilizarnos, hasta lograr integrar a más compañeros.

Intentamos ahí hablar con el Dr. Andrés Lima, para empezar a organizarnos y desde allí, se niega a atendernos.

¿Cuáles fueron los pasos siguientes?

Nos registramos en la Oficina de trabajo y en todos lugares donde hubo que ir. No sabemos que más hacer para informar sobre nosotros, de nuestras capacidades y que nos tomen en cuenta, ya que además de ser cuida coches, contamos con servicios desde la Cooperativa a la población como son de domésticas, limpieza de terrenos, albañilería, lavados de paredes, vigilancia, sanitaria, electricidad, etc.

¿Qué es lo que necesitan en la actualidad?

Como ya contamos con Personería Jurídica y somos la primera Cooperativa de Cuida Coches a nivel nacional, para que nuestra Cooperativa quede oficializada como tal, necesitamos que la Intendencia o una firma comercial, que nos contrate con los servicios que brindamos, avale nuestro trabajo.

Nos interesa mucho salir adelante, pero en cuanto al Intendente de Salto, él está muy cómodo. Hemos agotado recursos por diferentes medios para que él nos reciba, pero jamás nos contestó, ni por si, ni por no.

Nosotros no pretendemos que la Intendencia nos pague un sueldo. Pero si nos avalara como Cooperativa, nos comprometemos a mantener el orden en la limpieza de la cuadra donde estamos ubicados.

¿Por qué creen que no encuentran ese aval?

Es que desde mi punto de vista y me hago cargo de lo que digo, el señor Intendente nos tiene a los cuida coches, como que no tenemos oficio, o conocimientos. Una formación.

Pero se equivoca. Hay muchos cuida coches capacitados, llegando a oficios que el desconoce que tenemos.

Cuando el salía a la calle, pretendiendo ser nuestro Intendente, aprobó diez proyectos para cuando saliera Intendente.

Como es el caso de extender la zona tarifada, conservar el lugar de cuidador, entre otros. Veía las necesidades, pero ahora que está adentro de la Intendencia, no las ve.

El lugar de cada uno, no está hecho para aquel que tenga sueldo, se le brindaba a toda aquella persona que estuviera necesitada. Y hoy se encuentran cuidando coches, personas que están jubiladas, que ganan fuera de veinte mil pesos, sacándole el pan a algunos compañeros. Y además, ubicados en las mejores zonas de Salto.

¿Cómo podemos los ciudadanos corroborar que son cuida coches oficializados?

Por el chaleco y un carnet que debemos llevar con nosotros. El carnet es fundamental, con su período de vencimiento.

Para eso se necesita un certificado de buena conducta.

¿Cómo se siente trabajando entre varones?

Entre compañeros, es excelente la relación. El problema es con los clientes, que algunos creen que las mujeres no podemos trabajar en otra cosa que no sea en nuestra casa, solo por el hecho de ser mujer. La igualdad entre hombres y mujeres existe.

¿Cuáles son sus aspiraciones?

Construir algo para mi hija que es la que está soltera y tiene una discapacidad.

¿Qué hacen los integrantes de la Cooperativa para incrementar sus haberes?

Yo, ocupando el lugar de Directiva intento muchas cosas.

Como hacer tortas fritas en casa, pasteles, tortas saladas, dulces, con los recursos que tenga y llevar a la parada del día domingo para vender.

Me gustaría que esos muchachos jóvenes que la integran junto a nosotros, se sientan apoyados. No por mi que soy la Presidente, sino por ellos mismos y que salgan adelante.

Y ahora en la semana se me ocurrió hacer números de rifa para el Día de la Madre, con el primer premio de un postre y un refresco de 3 litros.

Que se va a sortear con la lotería del día 11 de mayo.

¿Adónde se pueden adquirir los números para participar del sorteo?

En calle Amorim y Uruguay y en Rincón y Uruguay.

Y algún otro compañero que desee vender, que se acerque a levantar números para colaborar.

Así como a toda la gente que desee apoyarnos.

Gracias a El Pueblo por la entrevista y quedamos a las órdenes en nuestras paradas.

¿Si la llaman de algún lugar para trabajar, que preferiría hacer?

Trabajar en la cocina. Adoro la cocina.

Y si me llaman de alguna casa de familia o institución, iría encantada.