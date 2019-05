Con Evangelina Coelho. Barber

Peluquera- Manicura- Masajista-Empresaria

«Recibirme de Barber, significó la posibilidad de incursionar en un trato más fluído con varones»

Cuando Evangelina tuvo la oportunidad de establecerse en Barrio Albisu, no lo dudó.

Allí formó su hogar, tuvo a su hijo Valentín y el tiempo le dió también la posibilidad de formarse como profesional de Peluquería y afines, luego de Barbería, para trabajar en conjunto con lo que es su comercio en el lugar.

Un espacio tranquilo, de mucha naturaleza, donde se conocen todos los residentes disfrutando de su bienestar. Un paraíso, excluído del ruido y del movimiento de la ciudad.

Para dialogar, nos recibió amablemente Evangelina y así comenzamos:

Soy oriunda de Colonia Itapebí, done aún vive mi padre con mi hermano. Concurrí al liceo de Rivera, luego mi familia se trasladó a Mataojo y por último nos trasladamos a Valentín, donde culminé el liceo en 4º año.

Soy la mayor de siete hermanos y no logré continuar mis estudios, porque era todo muy difícil.

¿Comenzó allí a trabajar?

Sí. Cuando estamos afuera, no hay demasiado para hacer, entonces comencé trabajando en una estancia cerca de mi casa, los días sábados y domingos, haciendo unos seis kilómetros en bicicleta.

También contaba con alguna ganancia de la venta de artículos de libros y así fui ganándome mi platita, para lograr comprarme mis cosas.

Luego me instalé acá en Barrio Albisu, actualmente trabajo en mi comercio y vivimos solitos con mi hijo Valentín.

¿Cómo comienza a estudiar Barbería y Peluquería?

Como me quedé sola con mi hijo y el comercio, que es una despensa, deseaba incorporar alguna otra actividad, como complemento y estudié Peluquería y hace muy poco, me recibí de Barber.

Pero no fue fácil.

Iba de noche a estudiar y tenía que cerrar antes el comercio para poder trasladarme hasta la ciudad.

Muchas veces, tengo que traer yo la mercadería para el comercio. Luego de hacerlo, me daba un baño y volvía al centro a estudiar hasta las 23hs.

Pasó, que antes de culminar Peluquería, surge el curso de Barbería y me entusiasmé, ya que acá en la zona, está bueno el incorporar más al negocio.

¿Es difícil ser madre sola?

Sí, cuando uno está acostumbrado a tomar decisiones entre dos, a tener un respaldo, de pronto estar sola con mi hijo, no es fácil.

Es por eso que trato de continuar aprendiendo e incorporando actividades por razones obvias de la economía, para que a mi hijo no le falte nada y podamos vivir ambos, lo más cómodos posible.

Soy católica y entiendo que Dios no me va a dar carga más grande de l a que yo pueda soportar y si él sabe que yo voy a poder, tengo la certeza de que sí, voy a poder. Asi que seguiremos peleándola.

Es a veces complicado, porque Valentín juega al fútbol, pero me gusta que él tenga también una actividad para entretenerse además de la escuela y solemos andar con poco tiempo.

¿Por qué eligió Barbería?

Aunque entiendo que era anteriormente una profesión de hombres y fuimos dos las mujeres que en esa oportunidad estudiamos, es algo muy actualizado.

Como ya traía la base sobre Peluquería, donde nos enseñan mucho, incluso como pararnos, arreglar nuestro toilette, entre otros, no fue difícil.

¿De que consta Barbería?

Tratar más bien con varones, trabajando su estilo de corte con máquina, con sus gamas en degradé. Y en la parte de barbería en sí, es arreglar la barba, que acá no se usa mucho, más bien es afeitar con su gel correspondiente. Pero por lo general, es estética completa en su rostro.

Incluso éste nos mira, como pensando, «¿sabrá esta muchacha, lo que es ser Barbera?».

Porque ha sido siempre un hombre que afeitaba, o hacía la barba, encargándose de su pelo.

Mujeres no había en Barberías.

¿Cuál es el corte más actual?

En degradé. En todas las edades de adolescentes, o hasta los 30 años, d espués ya son cortes clásicos.

Y los chiquitos en edad escolar que se hacen figuras.

¿Cómo fue al comienzo de la atención?

Me daba un poco de vergüenza, porque hay que lavar el cabello del hombre, cuando yo siempre lo hice en mujeres.

El trato es el mismo. Acá con los clientes ya nos conocemos y sabemos que es lo que usa o su estilo.

¿Cómo es tener Peluquería en Barrio Albisu?

A mí me encanta.

Donde los más jóvenes y niños- adolescentes, piden determinados cortes que ven en televisión, a futbolistas, entre otros. Y la verdad, estoy trabajando más con varones en sus estilos diferentes, en cortes y demás, que con mujeres.

Es ese, un diálogo permanente con los vecinos.

No es como en el centro que van a la Peluquería cada tanto tiempo y la peluquera no conoce a las personas que llegan. Se cortan y se van, o hablan lo necesario.

Acá nos conocemos todos, a los que puedes ver y decirle: «Que largo tienes el pelo, ¿necesitas un corte?»

O te dicen: «¿Puedo ir luego, después que cierres el comercio? ¿Te cebo un mate mientras terminas ahí y luego me cortas?»

Es todo muy familiar. Existe un trato diferente, que me gusta mucho.

¿Cuándo se trabaja más?

Se trabaja bien todos los días, complementando las actividades y los fines de semana se me complica muchas veces porque llevo a Valentín al fútbol.

Si pudiera ocuparme todo el día de la Peluquería, sería fantástico y más no hago, porque estoy limitada con el horario del comercio.

Entonces trabajo en la Peluquería, luego que cierro tanto al mediodía como a la tardecita.

¿Ha pasado por situaciones difíciles por el hecho de trabajar con hombres?

No, nunca. Acá todos nos conocemos y no pasa.

¿Cómo ve el futuro de la mujer Barber?

Con mucho éxito.

Antes se miraba de manera rara a una mujer, haciéndolo, pero hoy se está acostumbrando a ver.

Las mujeres que concurrimos al curso al que yo concurrí con Adriana Estilista, fuimos solamente dos mujeres.

Estoy muy agradecida a Adriana, ya que ella siempre estuvo apoyándonos y buscando soluciones para que podamos recibirnos.

¿Fue costoso instalarse?

Si, las herramientas son caras.

Una tijera por ejemplo, de «filo dulce» sale $ 3500.

Y cuando uno comienza a estudiar, ya debemos concurrir con nuestro maletín con accesorios, los que fui adquiriendo de a poco.

¿Cuáles son sus planes?

Continuar especializándome.

En esta profesión siempre hay que hacerlo. Justamente el domingo día de la madre, concurrí a un Congreso en la ciudad de Concordia de Peluquería, Barber, Masajes, Manicura, Aplicación de pestañas postizas, Colimetría para el cabello, entre otras, donde estaban presentes profesionales destacados.

Me gusta mucho concurrir a esos lugares donde puedo capacitarme y seguir con la profesión.

También he concurrido a Montevideo donde presentan técnicas en peinados, color y siempre algo más del curso, que es bastante básico.

Por eso no podemos quedarnos solo en el curso, porque hay mucho más para aprender y siempre va a haber.

Se que Valentín va a crecer y seguramente va a querer irse a Montevideo. Yo necesito crecer en mi profesión, para poder acompañarlo.

También dentro de mis planes, poder continuar haciendo mi actividad a domicilios, ya que coordino con clientes del centro de la ciudad, a los que atiendo, desde hace tiempo.

¿Se puede vivir de Barbera?

Si en una ciudad, con un local equipado.

Pero acá en Barrio Albisu, no creo. No hay mucha gente como para solventar los gastos. No olvidemos que lo que yo hago, es un complemento de unas cuantas actividades.

Recibirme de Barbera, significó para mí la posibilidad de incursionar en un trato más fluido con varones. Hablando de fútbol y de temas de hombres.

Y el futuro de una mujer Barber, va en ascenso, así que me siento muy bien por haberlo logrado.

No quiero despedirme, sin antes agradecer públicamente a mi profesora Adriana. También a la familia Fontoura de Barrio Albisu, que se encuentran siempre apoyándome y al pié del cañón, atendiendo a mi hijo Valentín cuando los necesitamos.

Estoy muy agradecida con ellos por estar a mi lado, ya que los considero como de mi familia.