Con Ana Presentado – Fotógrafa-Docente-Estilista

«La mujer de hoy va a la par del hombre en toda actividad»

Uno de estos días lluviosos de la semana, fuimos invitados por Ana a su estudio de fotografía, desde donde brinda un completo asesoramiento a clientes.

El mismo se encuentra colmado de buen gusto, tanto en los artículos que fabrica, producto de su trabajo, como de la atención que es de destacar.

Es por eso, que haciendo entrega total en lo que respecta a su tarea, parece no sorprenderle de la preferencia del público, que ya la conoce.

De Ana conocimos, que está casada con Carlos y que tienen una hija llamada Belén, ambos formando parte junto a ella, de un equipo de trabajo constante.

Cuando le preguntamos ¿desde cuándo se ha dedicado a la fotografía laboralmente?, esto nos respondía:

Siempre me ha gustado, aunque anteriormente mi actividad laboral se desarrollaba en mi peluquería como estilista.

Ahora estoy dedicada a la fotografía, porque la peluquería me lleva mucho tiempo.

Pero es algo que me ha dado muchas satisfacciones también.

¿Ha tenido la oportunidad de formarse profesionalmente?

Si, porque siempre sentí esa inclinación.

Pero los cursos eran muy costosos y no llegaba a hacerlo. Entonces, estudié primero peluquería y allí sí lo pude lograr, teniendo otra entrada de dinero.

Comencé a estudiar fotografía en el 2009 en Imagen Digital. Al culminar ese curso quise continuar aprendiendo y lo hice en Punto Com, donde actualmente soy docente en la materia.

En la actualidad hay muchos lugares donde brindan los cursos, ya que la competencia ha avanzado.

En realidad contaba con la ventaja de que mi esposo Carlos, había comenzado con su tarea en filmación unos años antes y tuve todo su apoyo, como para volcarlo a nuestra empresa que es C.V. Producciones.

¿Qué es lo que más le atrae de la fotografía?

De la profesión, el trato con el público.

Me gusta mucho hacer las fotos de quinceañeras, contagiándome ese entorno de la juventud y su manera de desenvolverse.

Cuando tengo referencias de su familia, de que la quinceañera no se saca fotos, yo termino haciéndole una fotos divinas.

Creo firmemente que ayuda mucho el hecho de que soy mujer para conquistarla y lograrlo.

Hay chicas que son muy vergonzosas y muchas veces llegan con su tío o el padrino, entramos a nuestro estudio para hacer las fotografías y se desinhibe totalmente.

Cambiándose de ropa como si nada, incluso.

O sea que es una ventaja ser fotógrafa mujer.

Lo mismo pasa con los novios, cuando se sueltan ambos. Porque el novio por ser hombre, es también simpático y agradable.

¿Qué es lo que más solicitan para un evento?

Por lo general es el combo de fotografía, filmación, con cuadros de firmas y preguntan mucho por los Banners. Pero fotografía y filmación, es seguro que lo prefieren.

Esto viene desde hace unos siete años ya.

¿Cuál es su tarea además de la foto?

Además de sacar las fotos, la edición, la realización del diseño de l os banners, ya que culminé el curso de diseño gráfico y el de edición digital.

¿Cómo acostumbran a levantar el trabajo terminado?

Se utiliza mucho en CD, pero la fotografía impresa también. Se acostumbra en la actualidad a ubicarlas en un foto-libro, con las fotos impresas que están muy de moda o también puede ser en álbumes. Son dos cosas distintas.

El foto-libro es algo muy nuevo, que abarca la edición de la fotografía, en todo el tamaño de la página en forma impresa. A color o en blanco y negro.

Se está solicitando bastante este estilo de recuerdo.

¿Es muy costoso el servicio de fotografía?

Depende de como se vea. Porque podemos decir que es costoso, pero fotografía, encierra muchas cosas.

Como el banners, el cuadro de firmas, entre otras y las chiquilinas, quieren todo.

¿Cuáles son las exigencias que propone el principal del evento?

Pienso que es la música entre otras cosas, tanto para el principal, como para mí.

Porque si la música no es buena, no se genera ese ambiente de alegría y por ende, no hay buenas fotografías. Donde no hay movimiento y diversión no se puede hacer buena fotografía.

¿Y para usted dentro de la fotografía que no debe faltar?

La iluminación. A mí me gusta para una buena fotografía que haya buenas luces. Es fundamental para que sean fotografías espectaculares.

De no haber buena luz, se trata de sacar un primer plano de la quinceañera por ejemplo con el láser detrás y se lo puede lograr. Pero no es lo mismo que con una buena iluminación.

Hay momentos y momentos para sacar buena foto.

Hay que estar atenta en todo momento y trato de captar los mejores.

Es la forma de conocer detalles que uno no debe perderse y es muy importante la experiencia, aunque todos los días se está aprendiendo más.

¿Que siente que ha perdido por la fotografía?

A veces siento que nos perdemos los fines de semana con amigos, ya que muchas veces nos reuníamos y eso se fue perdiendo con los trabajos, con fiestas que debemos cumplir.

¿Se puede vivir de la fotografía?

Hasta hace un tiempo sí.

Pero hoy está todo muy restringido, ya que la gente deja de pagar algo de buena calidad, por un profesional más barato.

Sin lograr entender, que es inútil: un trabajo bien pago, es buen trabajo.

Después que pasa el evento, muchas veces recibo gente que me preguntan si puedo arreglar ese trabajo y tengo que decirle no.

Porque yo puedo solucionar lo que yo hice, en caso de que no quedara como habíamos hablado, pero de otro profesional, no.

Arreglo con gusto los míos, al ajeno, debe arreglarlo quien lo hizo.

¿Ha tenido quejas sobre su trabajo?

Por suerte, casi ninguna.

Una sola vez, hubo un mal entendido con el tamaño de un banners, que cuando lo presentamos no reconoció el tamaño el papá de la quinceañera y le explicamos, que muchas veces según el tamaño, en un local amplio, puede quedar como perdido. De todas formas, se le dan todas las medidas antes.

Pero bueno, después lo entendió y nos explicó que pensaba que iba a quedar más grande. Fue la única queja que recuerdo.

¿Ha tenido que transitar situaciones difíciles por el trabajo que desempeña siendo mujer?

No, creo firmemente que nunca.

En ningún momento me pasó discriminación o algún mal trato.

¿Y cómo ve a sus colegas?

Me gusta verlas.

Y también me gusta que hagan bien su trabajo.

Porque hay gente que recién empieza, toma una máquina, va y saca fotos y entrega.

Y a la gente que contrata, le cuesta muchísimo hacer una fiesta. Así que nosotros debemos poner lo mejor de nosotros para entregarle el trabajo.

Es lo que a veces me molesta, cuando viene alguien a pedir un arreglo de algo que yo no hice.

De hecho doy clases en un instituto y siempre les explico muchas cosas como para que su entrega sea total.

Que deben hacer, que no pueden dejar de hacer y no perderse de una fiesta. Como también me molesta, la competencia desleal y hay mucha.

¿Cómo la ven sus alumnos varones?

Muy bien.

Me siento valorada y respetada. Son muy compañeros.

¿Cómo ve los conocimientos en fotografía?

Creo firmemente que los cursos van en alza.

Actualmente están brindando cursos de fotografía por diferentes lugares.

Aunque algunos sean básicos, así se comienza. En el lugar donde los brindamos, tocamos todos los puntos de una cámara por ejemplo, que es muy importante para el alumno.

¿Cuáles son sus planes?

Entre ellos está, el poder realizar el curso de fotografía para bebés.

Es algo que siempre me gustó, pero en Salto no hay.

Es solamente en Montevideo o en el exterior.

Ahora no estoy contando con tiempo para hacerlo, ya que son talleres intensos. Que me coincidiera además de que fuera un fin de semana y que yo no tuviera evento.

Y aunque yo he realizado fotos a bebés, tiene un trato muy especial, saber cómo tomarlos de forma muy delicada. Llega a ser un compromiso enorme.

Mucho más que con un evento de grandes.

Pero lo voy a hacer al curso, porque me apasiona.

Pero no por eso voy a abandonar lo que he hecho hasta ahora.

¿Cuál fue su mayor desafío como fotógrafa?

Dar clases como docente.

Eso sí que no me lo esperaba.

¿Cómo surge?

Yo había estudiado en Punto Com, la profesora que estaba se retiraba y me llamaron, guiándose por mi formación como estudiante.

Fue mi mayor sorpresa, pero también tomaron en cuenta, que yo hacía muchos años que trabajaba como fotógrafa.

Un orgullo para mí y muy agradecida además, ojalá que mi camino continúe con muchas satisfacciones.

¿Cómo ve a la mujer actual?

A la par del hombre en toda actividad, sin dudas.