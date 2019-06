Con Ana Paula Tomás Píriz – Estudiante de la Disciplina Sudehitodo: Judo-Aikido-Karate-Aikisuitsu

“No hay algo que por el hecho de ser mujer, no pueda hacerlo”

Paula, como le gusta que le llamen, es una estudiante avanzada de Sudehitodo.

Con un perfil de madurez muy importante a sus 13 años, es brillante en el desarrollo de este deporte.

Sus condiciones son óptimas, ya que tuvo la oportunidad de comenzar bajo la mirada de un grande, Maestro Sirio Sosa en Salto Dojo y luego continuar con otro grande como lo es su papá Elías Tomás, Instructor Militar.

Paula está cursando 2° año de Secundaria y al contar con el apoyo incondicional de sus padres, tiene grandes planes para su futuro.

Cuenta con dos hermanas menores, que le siguen los pasos en Sudehitodo y la hace sentir muy bien el hecho de estar unidas en la actividad.

Deseamos conocer todo sobre el arte que lleva adelante y en presencia de su padre que también aportó lo suyo en cuanto a conocimientos de la disciplina, comenzamos preguntándole:

¿Por qué el nombre de Sudehitodo?

Su significado es Mano Vacía e integra a unas cuantas disciplinas: Judo, Karate, Aikido y Aikisuitsu. Su actividad se basa en defensa personal, con mucho entrenamiento en la parte física, incluido meditación.

¿Cómo comienzas en este deporte?

La primera vez que pisé un Tatami (suelo donde se practica el arte), tenía seis meses.

Me crié en ese arte, esa cultura y a los cinco años, me dediqué a aprenderlo, ya que antes no lo podía hacer por ser muy chiquita.

Fue con el creador del arte, que se llama Sirio Sosa.

¿Cómo comienzas a formarte?

Estuve en esa práctica de la disciplina, más o menos hasta los 9 años, que es cuando el creador se retiró y mi padre Ricardo Tomás, abrió su Dojo.

¿En el mismo lugar?

No, en otro lugar y siendo él, el Maestro.

Por eso hoy es Salto Dojo, bajo la supervisión de papá.

Y desde esa época hasta la actualidad, continúo practicando con mi padre.

¿Cuál es tu nivel dentro de este deporte?

Soy cinturón azul.

Este deporte tiene toda una escala que ya te contaré.

Y me falta un poco para llegar a cinturón negro.

¿Tienes algún rol, dentro del instituto?

Soy Monitor dentro del Dojo con otro compañero, que viene a ser como la mano que ayuda al Maestro.

¿Por qué elegir este deporte?

Es parte de mi vida ya.

Es algo que nos enseña el respeto, el compañerismo, a trabajar en equipo. Y muchas cosas más.

Como es el caso de vivir con humildad y sin juzgar a otras personas.

Como a veces podemos pensar: “él no sabe nada, yo le voy a ganar”, eso está muy mal.

Porque por allí, él sabe cómo hacerlo y no te lo contó. Es como que no se puede juzgar a las personas bajo ningún sentido.

También allí contamos con meditación, haciéndonos sentir muy bien.

¿Cómo se compone tu familia?

Por papá, mi madre Paola y dos hermanas que me siguen los pasos en éste deporte.

Aunque la más pequeña tiene 3 años, pero vemos que ya la entusiasma.

Y cuento con todo el apoyo de la familia, pero luego de conocer éste deporte, me doy cuenta de que aunque lo hubiese conocido por mis propios medios, es un arte rico, que me encanta y lo haría de todas formas.

Está por sobre todas las cosas la disciplina y no buscamos la competencia, porque trae ego.

La competencia más grande, es con uno mismo.

Dice mi papá, que la disciplina nos enseña a los estudiosos de este arte, haciéndonos el fiel reflejo de lo que piensan ellos como Maestros. Mi padre estuvo casi 30 años con el Maestro Creador Sirio Sosa en su Dojo, con el incentivo constante de su parte hacia papá.

Incluso lo incentivó para que se instalara con su propio Dojo.

¿Qué significa Dojo?

Es aprender a caminar. Su significado es: lugar o academia donde se enseñan Artes Marciales. Pero mirado de esa forma, es algo muy frío.

El japonés lo describe al Do, como camino, es por eso que las artes Marciales terminan en Do.

Y el arte Sudehitodo, que significa Mano Vacía desarrollado por Sirio Sosa, netamente es uruguayo y desarrollado en Salto cuando él se muda para acá.

Su particularidad, ya que él era un estudiante avanzado en Judo, Aikido, Karate-Aikisuitsu, es que integra las cuatro artes y forma una sola.

Lo que hacemos con ella, es tratar al ser interno de cada uno y nuestro estilo de vida. Nuestra verdadera filosofía de vida, la lucha.

El monstruo grande, está adentro de nosotros.

Y eso se logra con la auto- observación, con la paciencia, humildad y sobre todo ver que cada vez que uno habla de los defectos de los demás, el defecto es de uno.

Cuando uno logra eliminar esos defectos, por mas que el otro lo haga, no importa porque ya no lo vemos como defecto.

Es algo que debe superar esa persona, pera ya a mí, no me afecta.

¿Llegas a ser excelente como persona, sin proponértelo?

Es una filosofía de vida. ¿Debería ser normal, no?

Mis compañeros cuando llegaron a nuestro espacio, veían un insecto por ejemplo y lo querían matar y con el tiempo el Dojo les ha enseñado que es un ser vivo que tiene derecho a la vida.

O sea que son las mascotas del Dojo (sonríe).

¿Cómo te sientes por haber aprendido tanto siendo aún una niña?

Es algo muy lindo, que me hace sentir muy bien.

Al ser un arte muy rico en todo, me hace madurar.

¿Los conocimientos se aprenden en forma pausada?

Los conocimientos que se consiguen en nuestro Dojo, es porque vamos aprendiendo reglas, como formándonos en una gran familia, con una misma línea.

Tratados todos con la misma mentalidad.

¿Te gustaría integrar a más niños en tu grupo?

Si, claro.

Me gusta trabajar con niños, pero no muy chiquitos. Me gusta que me entiendan, ya que le doy una mano a papá en el Dojo.

¿Cómo sientes el arte?

Es un todo para mí.

Incluso en vacaciones, siento que me falta algo y es ejercicios. Hacer este deporte.

¿Qué encontraste en papá?

Es mi mejor Maestro y uno de mis grandes compañeros, en todo.

Y estamos muy unidos, porque él sabe que cuenta también conmigo.

Mis hermanas se encaminan igual que yo para este arte, aprendiendo que con cosas pequeñas son nuestros cambios mas grandes.

Manteniéndonos en una disciplina total.

¿Queda demostrada esa disciplina en tu vida diaria?

En forma diaria. Por ejemplo en levantarnos y tender la cama, entre tantas cosas.

Porque la disciplina no está solo en el Dojo, vas mas allá de ese espacio, está incorporada en nuestra casa también.

No podemos llegar y poner nuestros championes en cualquier lado, la mochila, no podemos ver nada desordenado, porque nos afecta.

Ese orden que mantenemos, llega a nuestra casa y terminamos haciéndolo naturalmente.

¿Cuál es tu situación dentro de este deporte?

Cada grado tiene su programa. Cuando tenemos todo el programa de ese grado, damos una prueba y luego el examen.

El primer cinturón es de color blanco, el segundo amarillo, el tercero naranja, el cuarto es verde, el quinto es azul, el sexto es marrón y el séptimo es negro, ya con mayoría de edad.

Allí se comienza a empezar, porque el negro tiene puntas blancas, diferentes graduaciones y se comienzan a conseguir Dan, que es el siguiente nivel de cinturón negro, llegando a conseguir hasta un décimo Dan.

En el primer Dan, el alumno ya debe tener mucha constancia y dedicación.

¿Cómo te hace sentir el hecho de estudiar con varones?

Cuando comencé a practicar el arte, me decían: “¡ahí viene la Karateca!”, pero no le daba importancia. Ahora, incluso me preguntan cómo pueden hacer para sumarse.

Pero nunca pasé por ninguna situación difícil.

¿Cuáles son tus planes?

Culminar 3° de Secundaria y poder irme al Liceo Militar en Montevideo.

Luego de los tres años, ingresar a la Escuela Militar y hacer toda mi carrera allí.

Me gusta mucho la parte de investigación.

¿Cómo ves a la mujer en esta actividad?

Igual que un hombre.

Aunque ellos tengan más fuerza, hago las cosas igual que ellos. No hay algo que por el hecho de ser mujer, no pueda hacerlo. No hay diferencia entre un hombre y una mujer en las distintas actividades.

¿Abrirías tu propia escuela?

Creo firmemente que no. Mi gran defecto, es mi falta de paciencia.