Con Judith Diogo – Pistera en Estación de Servicios Axion Salto

“No creo en la competencia entre el hombre y la mujer”

Existen jefas de hogares, que llevan el título de “guerreras de la vida” por sus actitudes ante esta.

Por las condiciones en que pelean por un bienestar, no solo para su familia, su hogar, sino para su entorno.

Ese es el caso de Judith.

Lleva como residente de Barrio Ceibal 30 años, conformando desde muy joven un hogar, en el que hoy disfruta con tres hijos y un nieto.

Hace cuatro años que se desempeña en Axion Salto, con una actividad laboral de Pistera que la sorprendió. En la que aprendió, como todo lo que se propone llevar a cabo, sin miedos, ni temores.

Fue muy agradable el recibimiento que nos brindó, para comenzar éste diálogo:

¿Cuál era su actividad antes de ingresar a la Estación de servicio Axion?

Trabajé siempre haciendo limpiezas.

Incluso ahora, luego de entrar a Axion, mis patronas con las que he estado trabajando, me continúan llamando.

¿Cómo llega a su actual trabajo?

Comencé dejando mi curriculum, una persona que me conocía me recomendó y me llaman para una entrevista donde conocí al Gerente de Axion Salto, el señor Tomás Gutiérrez.

Me explicó en que consistía la tarea y me gustó, dándome así la oportunidad de trabajar.

¿Por qué llevar curriculum para ese trabajo?

Yo estaba llevando a diferentes lugares, ya que la misma situación económica, muchas veces nos lleva a ello.

Y uno piensa que no nos van a llamar, porque en mi caso también pensaba que no estaba preparada para hacerlo, pero uno se desenvuelve. Y me quedé muy contenta cuando me pasó.

Además me queda muy cerca de casa y es un privilegio eso.

¿Qué fue lo que más le atrajo de la tarea?

El trato con el público.

Mis nuevos compañeros de trabajo, fueron maravillosos conmigo. Me enseñaron todo lo que debía aprender y eso es muy valioso.

¿Cómo fue su primer día de trabajo?

En mi primer día, estaba bastante desconcertada.

Yo contaba con la experiencia de trabajar en mostrador y la idea de atender el público, me gusta.

El tema preocupante para mí, era la parte electrónica. El recelo que me provocaba el manejo de los surtidores, equivocarme, pero como ya lo mencioné tuve unos compañeros buenísimos, que me aportaron mucho al aprendizaje, acompañándome.

¿Cómo se conforma este equipo de trabajo?

Es un grupo muy lindo.

Cuando yo entré, había ya mujeres.

La empresa siempre estiló tomar mujeres.

Actualmente somos tres en la pista y la parte administrativa tiene un grupito también trabajando.

El principal de la empresa, señor Ezequiel Roig, apostó en parte a los puestos de mujeres y pienso que le va muy bien, ya que continúa aceptando mujeres como colaboradoras.

¿Cómo se compone su familia?

Por mis tres hijos: Maira, Mauro y Romina. Con un nieto divino, Dante que tiene 6 años. Juega muy bien al fútbol y actualmente integra una categoría en Ceibal.

Es como que tengo cuatro hijos.

¿Cómo tomó el grupo familiar a su desempeño laboral?

Es que yo siempre fui jefa de hogar.

Como que siempre he tomado las decisiones, mis hijos son muy compañeros y el hecho de vivir conmigo, nos hace muy unidos.

Ya dos tienen sus trabajos, la más pequeña estudia, pero siempre estuve buscando lo mejor para ellos y siempre lo supieron.

¿Cómo fue lograr una casa?

Fue una etapa durísima, pero también bendecida.

Siempre viví en casa de mis abuelos, muy cerca de acá.

Entonces el hecho de tener el trabajo cerca, me facilitaba mucho todo.

Salía de mi casa para ir a trabajar y luego me quedaba en la obra de mi vivienda y a las 18 hs. llegaba a casa.

Lo hice durante tres años completos. Muchas veces volviendo a las 22 horas a mi casa.

No fue fácil.

Hoy me siento orgullosa de haber puesto cada grano de arena en ella.

Pero no solo yo, todas las familias de vecinos que conformamos el complejo de viviendas, trabajamos de igual manera.

¿En horarios, también complicado?

Muy complicado, pero uno intenta organizarse.

Pienso que cada persona tiene su lucha y su pelea en la vida para conseguir algo.

Y todos terminamos organizándonos y haciéndolo.

Porque cuento con mis compañeras de trabajo, que todas son cabeza de familia. Todas hemos criado a nuestros hijos trabajando.

Ahora muchos de nuestros chicos, están grandes.

Pero la he pasado muy mal, en la época en que mi hija concurría al liceo y muchas veces, yo no podía asistir a las reuniones. Pero a pesar de ser entendible, quise que ella lo entendiera una vez cuando me invitó y no podía, porque trabajaba y a su vez, estaba poniendo horas, todo mi tiempo fuera del trabajo, para avanzar en la casa.

Por suerte lo entendió, que era un sacrificio que debíamos atravesarlo todos y hoy lo podemos disfrutar.

¿Se le hace fácil, trabajar con varones?

Sí, claro. Son todos muy buenos compañeros y nunca me sentí discriminada.

Al principio pensaba que iba a sentirme un poco incómoda, pero como siempre me brindaron lo mejor de ellos, me adapté muy fácil.

Al contrario, siempre trataron de ayudarme en lo que pueden y yo igual con ellos. Es un trato muy agradable.

¿Ha pasado alguna situación difícil?

No, nunca, tanto con los clientes, como con los compañeros. Es más, el Gerente sale a trabajar con nosotros a la pista, nos orienta y está muy pendiente del trabajo allí.

Habiendo un gran respeto, tanto por parte de los principales, como del conjunto de empleados.

Eso me hace sentir muy cómoda. Muy respaldada por cualquier situación, que pueda llegar a complicarse.

¿Reciben piropos además?

Si, suele suceder (sonríe). Pero lo tomamos con una sonrisa.

Pero nunca sin faltar el respeto. Es un público asiduo a la estación y nos conocemos de hace un tiempo.

A no ser cuando es turismo, que llegan muchos turistas.

¿Qué cosas nuevas aprenden de los turistas?

Pasa que esta Estación de Servicios es muy particular.

La gente se siente atraída al lugar.

Esta tan bien organizado, que la gente no solo llega a echar combustible, también encuentra la comida, el agua caliente pare el mate, tiene un espacio para recrearse y descansar, porque el predio hace muy amplio el entorno.

Es un lugar hecho para continuar en el tiempo.

¿Qué le ha traído consigo el puesto de trabajo como pistera?

En mi vida nunca he dejado nada de lado y obviamente que el trabajo en la Estación, me sumó.

Muchísimo.

¿Qué cree que la ha hecho tan fuerte como mujer?

He tenido siendo muy joven y enseguida de casada, una situación muy difícil por un problema de salud de un familiar, el cual a raíz de un accidente, estuvo cuatro meses en un coma profundo y después un año y medio dormido. Luego se comenzó a recuperar.

Yo estuve a su lado, durante diez años, cuidándole.

Creo que ese tipo de situaciones son las que fortalecen cuando uno puede afrontarlas y salir adelante, incluso criando a los hijos.

No creo necesario cuando la gente se preocupa por cosas banales, que no deben preocupar.

Hay que priorizar y tratar de salir a flote, siendo positivo.

¿Cómo ve la situación de la mujer de hoy?

La veo con mucha competencia.

Ha avanzado en su rol, pero a veces me da la impresión de que se erra el camino.

Porque se realizan actividades para demostrar que se puede, por la necesidad de satisfacción personal.

Se suele decir: “yo llegué acá porque soy mujer”, como errando el camino.

Creo que hay que hacerlo pensando en que venció y fue un logro, no como competencia generada entre el hombre y la mujer.

Eso no está en mí.

Y la sociedad ha ayudado a la mujer a hacer actividades como de barrer calles, o en un camión recolector como hoy se ve y que antes lo hacía solamente el hombre.

Eso está muy bueno. Aunque a veces está discriminado por los mismos compañeros y es una pena.

¿Con que disfruta?

Estar asi como estoy ahora. Tomando un mate en mí casa.

Con las cosas simples, siempre en mi casa.

Tengo además un grupo de amigas, con las que me encanta salir a bailar.

¿Cuáles son los planes que le quedan por cumplir?

En mi forma de ser, ya no planeo.

¿Se siente una mujer satisfecha?

Muy contenta con todos los logros.

Pero en cuanto a haber conseguido un hogar, la casa en sí, es un logro de la familia. Me siento muy apoyada por mis hijos.

Y en cuanto al trabajo, me siento bien, cómoda y agradecida, nos solo con mis superiores, sino con todo el excelente grupo humano que allí se desempeña.

Es una empresa que siempre trabajó con mujeres y continúa apostando a ello, con mucho respeto a la parte femenina, de parte del principal de la empresa.

Y está muy bueno que sigan brindando oportunidades a más mujeres que lo necesiten.

Un placer y un privilegio trabajar allí.