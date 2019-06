Con Belén Duré. Campeona Regional 2004 en Ciclomotores std. Categoría Damas

Campeona Regional 2016-2017 en Categoría Femenina

«Me pude integrar en un mundo que era solo de varones, sin problema»

Destacando el esfuerzo así como el disfrute de nuestra invitada de hoy, Belén, es un ejemplo de disciplina y entrega en lo que se propone.

Es hija única y se ha destacado en diferentes actividades como el canto y la danza.

Recibida en Administración de Empresas, así como también de Auxiliar Veterinario y Estética Canina, actualmente estudia un profesorado.

Y como si todo eso fuera poco, corre carreras en motos en una X3M.

Desde muy pequeña estuvo vinculada a ellas, ya que sus padres, quienes cuentan con un taller mecánico como actividad laboral, sienten la atracción por este deporte, el que han lograron contagiárselo.

Disfrutan dichosos además, de todo lo que Belén ha conseguido en las diferentes actividades.

Como es el caso del 2004, 2016 y 2017 con las carreras, donde se consagra Campeona Regional en el Autódromo de Salto, dejando todo en la pista.

Y aunque ha decidido abandonar en algunas ocasiones, este deporte le apasiona.

En un momento dado, tuvo la oportunidad de competir solamente con varones, ya que no existían en ese entonces mujeres que lo hicieran.

Y lo hace hasta hoy.

A partir de aquí, será ella quien nos deleite con su relato y así respondía cuando le preguntamos:

¿Cuál era su actividad, antes de dedicarse a las actuales?

Anteriormente, si del motociclismo hablamos, he realizado otras actividades como danza y canto. Aunque a éste último lo sigo haciendo, ya que mi abuela es profesora y cuando hace eventos por su academia, canto en ellos.

¿Cuándo ingresa al mundo de las carreras en motocicletas?

Con 9 años fue mi primera carrera en Salto en Categoría Escuelita, pero por motivos de vergüenza que sentía por la edad, dejé de hacerlo.

En el 2004 se realizaban picadas en el Autódromo y pude consagrarme Campeona Regional en Ciclomotores std.

Con el paso del tiempo y cuando tenía 17 años, comencé nuevamente con este deporte en Categoría 150cc., en la cual corría solo contra varones, ya que en ese momento no había ninguna otra dama que lo hiciera.

Estuve en ésta categoría por unos cuantos años, pero desde hace 4, opté por cambiarme para la Categoría Damas.

¿Por qué la inclinación hacia la velocidad?

Creo que me decidí por este deporte, porque siempre me gustó todo lo vinculado al tema de las carreras y creo que también se debe a que siempre estuve relacionada con las motos.

Mis padres siempre fueron de ir a todos lados por las carreras y al ir con ellos, esto también hizo que me gustara más.

¿Ha contado con el apoyo de la familia?

Siempre tuve la suerte de contar con el apoyo de mi familia.

Desde el primer momento en que les dije que quería comenzar a correr, ellos estuvieron apoyándome tanto en lo económico como en lo mora l.

¿Cómo se compone la misma?

Mi familia está compuesta por mis padres, ya que soy hija única.

¿Cuándo ha conseguido llegar a las competencias?

Tenía un novio que corría y como siempre lo acompañaba a la pista, en el 2010 mientras él entrenaba, llegó un momento en que ya no quise solo verlo a él y fue ahí que comencé nuevamente.

En un principio, fué quien me prestó una de sus motos para que yo anduviera, pero ya al segundo fin de semana comencé a ir con la actual moto que corro, que es una X3M.

La usamos para hacer los mandados en casa.

Desde ahí comenzó todo esto de las competencias.

¿Cómo es competir con varones?

No veo que haya una diferencia entre competir con varones o con damas.

Puede ser que lo sienta así porque durante muchos años me tocó competir contra ellos y lo veo como algo normal.

¿Ha sostenido situaciones difíciles, a las que involucre a compañeros varones?

En todos los años que competí contra varones, jamás tuve ningún problema. Al contrario, siempre hubo un buen compañerismo. Es más, puedo decir que gracias al motociclismo he conocido a mucha gente buena,con la que hoy en día tengo una gran amistad.

¿Cómo cree que la ve el público?

Y bien, la mayoría de las personas lo ven como algo normal y siempre están tirándome buena onda.

Cuando comencé y era la única mujer que corría en este regional, no lo veían tampoco como algo raro, sino que les gustaba que una mujer se animara a este deporte.

Que durante muchos años solo lo realizaban los varones.

¿Cuáles han sido los logros?

Durante los 5 años que corrí en Categoría 150cc., siempre conté con la suerte de poder llegar a clasificar a las finales, que solo entran los primeros cinco competidores de cada regional.

En 2016 y 2017 me consagré Campeona Regional en Categoría Femenina.

Y en 2018 por problemas tanto de salud como mecánicos, donde muchas veces no puede sumar puntos debido a que se rompía la moto, pude ubicarme en un 3º puesto.

¿Entiendo que lleva otra actividad adelante con el estudio?

Sí, actualmente estoy en un Profesorado, pero anteriormente realicé la carrera de Administración de Empresa de la cual soy recibida, como también de Auxiliar Veterinario y Estética Canina.

Cursando veterinaria durante dos años, pero luego decidí abandonar.

¿Qué está cursando?

Estoy cursando Profesorado de Biología, que comencé este año y espero poder terminarlo en 4 años, que es la duración de la carrera.

¿Cuáles son sus planes?

Seguir haciendo este deporte durante todo el tiempo que pueda, ya que lo hago porque me gusta.

¿Hay competencia en puerta?

Y, se puede decir que siempre hay competencia, pero desde mi situación, a esto lo veo más como un hobby y no como una competencia.

Como lo mencioné anteriormente, estoy estudiando y esto me lleva demasiado tiempo, dejándome sin horario para poder entrenar.

La mayoría de las veces voy a competir de fecha en fecha sin poder entrenar, pero para andar bien, no queda otra que entrenar (sonríe).

¿Qué ha dejado de lado por las motos?

Mentiría si dijera que dejé de hacer cosas por el tema de las motos, ya que es un solo domingo al mes y si justo coincidiera con alguna otra actividad, siempre encontré la forma de poder hacer todo.

¿Qué es lo que le dejan como experiencia estas carreras?

Destaco sobre todo la cantidad de personas que puedes llegar a conocer en este ambiente.

Con las cuales puedes formar un gran vínculo de amistad, que aunque en algunos casos han dejado de seguir en este deporte, siempre seguimos en contacto.

¿Ve la situación de la mujer actual, tanto en lo laboral como en lo deportivo, en iguales condiciones que la del hombre?

Me parece que cada uno, hace que la integración sea más fácil o más difícil.

En mi caso, al principio como que no era muy lindo que una mujer te ganara, pero luego con el paso del tiempo ya fue algo que se normalizó.

Me pude integrar en un mundo que era solo de los varones sin ningún problema. Y esto también depende de cómo sos con el otro, porque siendo buen compañero, es muy difícil que se produzcan diferencias.