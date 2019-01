Con Verónica Zapata

Peona en un establecimiento de plantaciones

«Sintiéndonos cómodas en lo que hacemos, debemos seguir adelante y disfrutarlo»

Cuando Verónica forma su hogar dedica todo su tiempo a la crianza de sus hijos junto a su esposo Claudio.

Llegando a ser una excelente ama de casa y muy conforme con las tareas existentes, en su interior deseaba un empleo y apoyar a este en cuanto a los ingresos económicos.

Claudio trabajaba y aún lo hace en una chacra en Av. San Martín y Ojalmi, en donde actualmente es el encargado.

En un momento dado cuando sus hijos ingresan al liceo le propone a Verónica probar suerte en esta actividad y aunque ella sabía que son tareas difíciles de llevar a cabo, por las altas o bajas temperaturas, además de alguna tarea de fuerza, aceptó.

Se trata de una tarea tradicionalmente de hombres y con mucho sacrificio para una mujer: la de la chacra.

Será Verónica, quien nos continúe el relato de su historia de vida.

¿Cómo está conformada su familia?

Por mi esposo Claudio y mis hijos: Yuliana, Nahuel y Mikaela.

¿Costó dejar las tareas del hogar por un empleo remunerado?

Es algo completamente diferente.

Yo desde siempre luego que me casé deseaba encontrar un puesto de trabajo, pero las circunstancias no se prestaban.

Al principio me dediqué a criar a mis hijos y estar en la casa para hacer las tareas. Pero a medida que ellos fueron creciendo, también crecían mis ganas de trabajar.

Pasó el tiempo escolar y cuando mi hija más pequeña comenzó el liceo, decidí que tenía bastante tiempo para mí y podía darme el gusto de ayudar en casa económicamente.

¿Cómo se dio la oportunidad?

Mi esposo junto a su hermano ya trabajaban hace mucho tiempo en la chacra de Ferreira en la zona del Polígono de Tiro, siendo capataces o encargados del personal y del establecimiento.

En un momento dado mi esposo me ofrece el puesto y también a mi cuñada Romina, con la que estamos hasta hoy trabajando juntas.

¿En qué año ingresa a trabajar?

En el año 2015. Y desde que ingresé fue a hacer siempre las mismas tareas, pero estoy muy conforme con el puesto de trabajo.

¿Cuál es la actividad que desempeña?

Mi tarea es igual a la de todos los peones.

Desbrotamos, cosechamos y hacemos todas las tareas que se realizan en una chacra.

¿Cómo se define como colaboradora?

Como peón del establecimiento.

Mis tareas se asemejan con todas los de los demás y trabajamos a la par de los hombres. En la cosecha de tomates, morrón, berenjenas, frutilla, e ntre otros.

Cuando se termina la temporada, tenemos que quitar el nylon, goteros y demás de los canteros en los que trabajamos durante el año.

Como así también, volver a colocar nylon nuevo y demás elementos, como para comenzar el año.

¿Cuántos compañeros llevan adelante la tarea?

En realidad somos unos cuántos y en su mayoría son varones.

Tres mujeres: Romina, Mireya y yo y los demás son varones.

¿Cómo se siente trabajar con varones?

Para mí el trato es muy lindo, por el hecho de que nos conocemos todos y somos además algunos familiares como es el caso de mi cuñado Carlos y su esposa Romina. Casi todos familiares son los colaboradores.

El hecho de hacer todo lo que hago junto a mi esposo, es muy gratificante.

Somos un grupo bien unido y compañeros, apoyándonos en todo lo que hacemos.

¿Cómo es el horario de trabajo?

Son 8 horas, como máximo 8 y media.

¿El lugar de trabajo es cerca de su casa?

No. Ese es un gran tema que tengo.

Son aproximadamente un poco más de 2 kilómetros. Pero hay que hacerlo sin dudar, aunque no me quede cerca. A veces voy en moto, pero es bastante lejos para hacer los cuatro viajes.

¿Qué significa para usted trabajar en la chacra?

Como mujer es muy sacrificado.

Yo trabajo a la par de los varones y no me cuesta ninguna actividad. Al contrario, si veo que termino mi parte y puedo ayudar a los demás, lo hago sin problemas.

En cuanto a las altas o bajas temperaturas, en el verano, el calor es sofocante, casi imposible de andar. El trabajo puede ser adentro o afuera de los invernáculos.

Se vuelven algunas tareas muy engorrosas y en invierno la temperatura también es muy difícil de soportar.

¿En qué se trabaja afuera de los invernaderos?

En la plantación de frutilla, melón, que actualmente está en casi toda la chacra, entre otros y las demás tareas son adentro de los invernáculos.

Como plantación y cosecha de tomate Cherry, morrón, berenjenas, tomate perita.

¿Qué es lo que más le gusta hacer?

Cosechar.

También me gusta mucho la plantación de semillas, para hacer el vivero.

Se llena de un abono que viene embolsado las cavidades de la bandeja y luego se hace un agujerito en el medio y se va colocando la semilla en cada agujero.

Luego se riega y a eso hay que mantenerlo húmedo y cuidar de que no se muera ni se apeste ninguna planta para luego replantarlas.

¿Es muy amplio el espacio del vivero?

Sí, es del tamaño de un invernáculo, tiene unos cuantos metros cuadrados.

¿Y lo más difícil de realizar?

Hacer el desbrote.

Se trata de quitar brotes y hojas de las diferentes plantas como para que no esté tan tupida y también le de más fuerza.

¿Lo ve como una rutina?

No, para nada.

Todos los días son actividades distintas y uno lo hace con ganas. Vamos haciendo una cosa, luego otra y cuando nos damos cuenta, se pasó la mañana o la tarde. Sirve para despejarnos además (sonríe).

¿Con qué disfruta?

Con mis hijos y mi esposo en familia.

Cuento con la suerte de que mis tres hijos también luchan para salir adelante, estudiando y haciendo las cosas bien.

¿Cuáles son sus planes?

Poder continuar trabajando.

Y un plan a corto plazo, es que estamos organizando la reunión de 15 años de mi hija menor y tratando de reunir lo más que podamos de dinero para lograrlo.

Todo cuesta, es un sacrificio.

Pero como a mi hija mayor Yuliana, le hicimos con mucho sacrificio también, espero que también esta vez lo podamos hacer.

Ella está muy entusiasmada y también yo deseo hacerle una fiestita, ya que tanto ella como los otros dos hijos que tengo son muy estudiosos y responsables.

Se lo merece.

Además tenemos en mente continuar arreglando la casa y comprar alguna cosa que nos falte dentro de ella.

¿Qué sucedería en su futuro si le brindan otra opción laboral?

Según las condiciones, tal vez llegaría a aceptar.

La chacra para una mujer, es muy sacrificado y difícil.

Pero en realidad y de todas formas, me siento muy cómoda trabajando allí. Será porque el grupo en el que estoy es muy unido, siendo todos verdaderos compañeros.

Y eso lo hace todo más fácil y para mí es lo principal.

¿Se siente una mujer coqueta aún desarrollando actividad en la chacra?

¡Sí, claro! Puedo andar no muy coqueta cuando voy a trabajar porque nos ensuciamos, pero cuando llego a casa o me arreglo para salir, me gusta vestirme bien, maquillarme y arreglarme.

Creo que para una mujer, es necesario hacerlo.

Y quiero decirles a algunas mujeres que realizan trabajos parecidos al mío, al cual le llaman «trabajos de hombre», que nada quiere decir que un trabajo de hombres lo hagamos las mujeres.

Al contrario, nos sentimos muy bien.

En vez de estar sentadas en casa sin hacer nada, que nos den esta oportunidad de una actividad laboral en los tiempos que vivimos, ¡es fantástico!

Si uno se siente cómoda en lo que está haciendo, hay que seguir adelante y disfrutarlo.