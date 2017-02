Luego de su pasaje como DJ, Luis Eduardo comienza muy joven, dando sus primeros pasos en radio.

Transitando su camino y con el correr del tiempo, pasa a destacarse en la dirección.

Y fue la 107.9 Mundo FM, quien le brindó la posibilidad de iniciarse como tal, lo cual luego redundaría en una marcada trayectoria en comunicación.

Mundo FM, con más de quince años en el aire, trae de la mano desde hace uno, a 1410 A. M Radio Turística, a la que Luis Eduardo supo reflotar, dejando apreciar su dinamismo.

Y como si ello fuera poco, también apostó acertadamente al desafío de la dirección en una Emisora en la ciudad de Artigas: 106.3 Artigas FM, dejándole muchas satisfacciones.

Y los proyectos siguen…

Dialogamos con el profesional, de esta manera:

¿Cuál fue tu primera experiencia en radio?

Fue en Radio Cultural en los años ´80.

Donde realizaba un programa y allí empezaban las primeras FM, donde comienzo en Emisora del Éxodo.

Trabajaba como operador, siempre ligado con programas, hasta que quedé como gerente hasta su cierre.

Luego en los ´90, me trasladé a Mundo FM, donde hasta hoy me encuentro.

Ocupando el cargo gerencial, de toda la parte de programación, contenidos, venta y demás. El control general de la misma.

¿Cómo la encuentras?

Era una radio con pocos años, con un formato totalmente diferente a lo que yo venía acostumbrado. Un contenido distinto al que venía aplicando.

Al principio costó, pero actualmente podemos decir, que es la radio más escuchada, con un mayor porcentaje de audiencia.

Transmitimos a Petinatti, con una programación variada las veinticuatro horas, con un formato de revistas, mucha interacción con los oyentes.

Retransmitimos a la tarde los contenidos del Espectador, con Cottello, lo mejor de la tarde.

Tenemos transmisión por internet en simultáneo, con una aplicación exclusiva para teléfonos, brindándole otros contenidos como noticias y más.

Y a su vez transmitimos por facebook, con los conductores en vivo.

Buscando enlazar todas las herramientas que se usan para complementar.

Además tenemos un estudio de grabación instalado, servidores, contenidos, lo hacemos todo acá.

¿Cuándo decides reflotar a Turística?

Es una radio centenaria, con sus orígenes en Belén y a la gerencia la tomo en enero de 2016.

Se montó una nueva planta transmisora, con una plataforma digital, transmitiendo por internet y con una programación diferente a la de la FM.

Retransmitimos Informativo Sarandí de Montevideo a la mañana, el de Oriental al mediodía, con deportes los fines de semana, un equipo para salir en directo desde donde nos encontremos.

Y es una radio que se escucha mucho afuera. Tiene un radio de acción bastante extenso y aunque generalmente las A M, no transmiten las veinticuatro horas, Turística sí. Esperamos seguir agregándole más a las radios.

¿Cuál era tu expectativa en tus comienzos?

En realidad, ha respondido muy bien.

Son muchos años, trabajando con el mismo equipo, el mismo grupo humano y lo hacemos muy cómodos, con un excelente equipo de trabajo. Considero que hemos venido evolucionando a la par del tema tecnología.

Y con Turística, también. Solo trato de seleccionar el contenido, buscando a que esté alineado a lo que queremos.

¿Cuál fue tu primer logro?

Se fue dando todo.

Metas, en forma permanente. Es todo muy dinámico y no me puedo quedar en el tiempo, porque la parte operativa y de software, me permite manejar la radio desde donde esté.

Con mi computadora personal en mano, lo puedo hacer perfectamente.

Hoy en día la radio funciona prácticamente sola y eso ha permitido a la radio estar presente las veinticuatro horas.

Sin olvidarnos el apoyo del equipo de personas que se necesita, además.

¿Qué se siente ocupar el sillón de Director?

Para mí, yo soy uno más.

Trabajamos en equipo, y ahora el campo de radioescucha a través de las redes es ilimitado.

Nosotros contamos con un contador en la página Web, hay momentos en que tenemos a más de mil personas escuchando en simultáneo la página, incluso sabemos de los países que lo hacen. Salteños, además.

¿Qué condiciones tiene que tener un Director de un medio?

Tiene que saber de radio. Tener claro los conceptos, los valores.

La responsabilidad es mucha.

Acá se graba todo y yo le doy la total libertad a los conductores, respetando, lo pueden hacer a los programas a su manera.

Tratamos de de que los contenidos sean a veces de opinión, pero que no sea una radio de estar “dando palos”. Manteniendo un perfil ameno, sin cerrarle la puerta a nadie.

¿Qué opinión te merece la prensa?

Me gusta la prensa.

Está la prensa objetiva y está la que deforma todo y a todo nivel.

Es sumamente importante y juega un rol fundamental, que le da la oportunidad a la gente de informarse.

Pero es como todo, hay medios de prensa que no me gustan y es parte de la variedad. Sobre todo en los medios digitales, en sus portales, no hay filtros. Pasa en las redes sociales, publican problemas personales.

Me parece que el diario convencional, tiene otro control, otra preparación, me gusta más.

Acá recibimos todos los diarios, leemos noticias de allí. Porque tener un diario es lindísimo. Pero me gusta más el diario, porque es más confiable.

¿La política se relaciona con la prensa?

Yo soy apolítico y no me caso con nadie.

Acá todos los políticos, tienen los micrófonos abiertos, porque cada cual lo maneja como quiere.

Me parece que los medios de prensa, no tienen que ir de la mano de la política.

Y me parece que en el caso de las radios, se da más en la AM. Hoy en día está más acentuado.

¿Qué fin perseguías al instalarte con la primera radio, Mundo FM?

Fue surgiendo con una computadora, luego dos y actualmente contamos con veinte. Fui creciendo poco a poco.

¿Es muy costoso obtener un medio?

Sí, sale dinero.

Pero no es algo inviable. Antes una computadora costaba tres mil dólares, hoy la compramos por quinientos.

El tema de la publicidad está muy difícil y el mercado es muy amplio, pero eso existió siempre.

¿Es redituable vivir de una radio?

Sí, claro.

Todos los que tienen su programa acá en nuestro equipo, viven perfectamente y solventan los gastos de toda su familia.

Además, son trabajos complementarios, porque si no está conduciendo es DJ, o puede ser operador.

En lo que a mí respecta, yo también realizo actividades complementarias, dentro de la radio y fuera con una empresa para eventos: Multi Eventos.

Es un servicio donde brindamos el alquiler de carpas gigantes, para instalarlas en el lugar que nos contraten, discoteca, mobiliario, alquiler de generadores, alquiler de mobiliario LED y sus barras, entre otras.

Para fiestas tenemos todo y estamos trabajando bien. Y al contratar, se lo puede hacer en forma individual lo que cada cliente decida.

Realizamos todo el año, los consejos de Ministros con carpas, recorriendo el país.

Estamos ahora, organizando todo, para el carnaval de Artigas.

¿Qué te caracteriza?

Soy una persona muy tranquila, me relaciono muy bien con todos.

Soy hiperactivo y trato de ser dinámico, porque son muchas actividades las que realizo.

Aunque desde hace un tiempo, me he propuesto tranquilizarme un poco y desconectarme cuando puedo.

¿Planes?

La idea es seguir trabajando, evolucionando y no quedarse.

¿Qué te dejaron estos años de experiencia?

Fueron formidables.

Es una experiencia de vida. Cuando yo comencé, se trabajaban con los cinteros, con los casettes, con los discos de vinilos.

Actualmente es todo mucho más fácil y cómodo.

Viví toda la evolución de lo difícil y hoy recojo los frutos. Aunque todas las épocas son disfrutables.

Pero pasa en todos los aspectos de la vida.

¿Volverías a hacer lo mismo?

Mi abuelo Horacio Tafernaberry, fue quien instaló junto a Ramón Vinci a Radio Cultural.

Y fue quien me regaló mi primer grabador.

Y aunque no alcanzó a ver mucho de mi trabajo, te puedo decir que a lo mío, lo llevo en la sangre.