Encargado de Cárcel de Mujeres en INR de Salto

Culminando nuestras entregas de Realidades Reservadas, como han sido las historias de mujeres internas en I.N.R. mucho tenemos para agradecer.

En primer lugar al Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Sub Comisario Miguel Catelotti, al Oficial Principal Estevenson Barrios y a cada uno de los integrantes de I.N.R. por su atención para con nosotros y sin duda a las internas allí instaladas.

Que no solo se han animado a compartir con nosotros esta etapa de sus vidas, sino por desnudar la historia y contarla tal cual ocurrió.

Y esto no termina aquí, porque en nuestros próximos encuentros de sábados, del Suplemento Faz A Punto, seguirán algunos de los internos de I.N.R., llevándoles a nuestros seguidores sus historias de vida allí.

Hoy tenemos el placer de contar con la compañía del Encargado de Cárcel de mujeres, Operador Cristian Soria.

Quien ha sido durante todo este tiempo de entrevistas y publicaciones del mencionado espacio en Diario EL PUEBLO, la persona encargada de llevar adelante los contactos, ya sea solicitando los permisos a los superiores correspondientes como la propuesta a las internas. De una forma amena y mucho se lo agradecemos.

A partir de ahora nos narrará cómo lleva adelante su tarea, cuál es la situación en la Cárcel de Mujeres en Salto y sus proyectos a corto y mediano plazo:

¿Cómo llega a ser Operador de Cárcel?

Siempre me gustó.

Anteriormente estuve brindando mis servicios durante siete años en el Ejército Nacional. Viajando al Congo en dos oportunidades en misiones de paz.

Eso sucedió en el 2009 con una estadía de seis meses y otra de nueve en 2012.

Es una gran experiencia de vida que da lugar a conocer como vive otra gente.

Donde uno se da cuenta que estando solamente acá no conoce tanto como cuando va a estos lugares muy carenciados en algunos aspectos.

Como por ejemplo la forma de vida de los niños.

Allá una mujer puede llegar a hacer quince o veinte kilómetros para conseguir un bidón de agua, cosa que acá lo tenemos al lado.

Yo lo tomé como una gran experiencia que no se olvida.

Aprendí mucho y a ser más humano.

Y no es lo mismo un uruguayo en el Congo que en cualquier otro país.

Nos reciben y nos quieren de manera especial. El uruguayo tiene un corazón mas grande y nos suelen solicitar en el Congo.

Y llego a ser Operador porque al ingresar a la Unidad de I.N.R. realizamos una capacitación primero y llegaron las prácticas para luego comenzar a trabajar como tal.

¿Y Encargado de Cárcel?

Mi trabajo comienza en la guardia interna, en la parte masculina y luego de tres años me nombran Encargado de Cárcel de Mujeres.

¿Se necesita un carácter fuerte?

Me considero una persona muy exigente.

Tanto con los P.P.L. (persona privada de libertad), como con los funcionarios.

Y mi designación surge, luego de haber trabajado en la parte masculina cuando me trasladan a cárcel de mujeres, para cubrir una licencia del encargado de ésta por diez días.

Cuando él vuelve a mi me trasladan a la chacra.

Me gustaba eso porque soy de una zona de afuera del departamento y conocía algunas tareas de allí.

Pero de todas formas no me gusta estar solicitando tareas. Voy a donde me mandan.

Claro, que cuando uno le gusta la tarea que hace trata de conservar el puesto. Pero trato de hacer lo mejor posible, donde me corresponda estar y acato órdenes, nada más.

Luego entiendo que a los superiores les agradó mi desempeño de esos días y quedé en forma definitiva designado.

Aprendiendo día a día con todo lo que se realiza.

¿Cuál es su tarea dentro de la cárcel?

Mi tarea se basa en la supervisación de todo lo que sucede.

Hasta en los detalles más pequeños tales como: la comida, sus descansos, cómo están los niños. Siempre buscando el bienestar para todos.

Tanto para las P.P.L. como para el funcionario.

Y me gusta trabajar en equipo.

Con las P.P.L. estamos realizando reuniones en forma diaria, asi como con las funcionarias Operadoras.

Me corresponde toda la parte de La Casona, con excepción de la de seguridad, que se encarga el personal femenino policial.

Por ello es tan importante el trabajo en equipo.

Además soy una persona muy abierta a recepcionar sugerencias por ejemplo, de alguna operadora que algo no le parezca bien, lo hablamos y lo solucionamos.

¡Si es para sumar, bienvenido sea!

Y cuando digo que soy exigente con las P.P.L. es simplemente por el bien de ellas, es en cuanto a limpieza, orden y disciplina.

Siempre con respeto y educación, hacia los funcionarios y a las demás P.P.L.

Para que desde que se levantan hasta que se acuestan se mantenga ese buen hábito de convivencia. Y se lo logra por lo general.

Porque la presión de la mayoría ayuda a educar a las demás, intentando que sea en forma colectiva.

¿Cómo es un día en la Cárcel de Mujeres?

Se levantan 8:30Hs.

Es ese un horario en el que tuvimos de acuerdo con las Operadoras, ya que sus actividades comienzan a las 9Hs.

La que va a estudiar, asi como la que trabaja en chacra que actualmente son cuatro internas, además de las que trabajan en la cocina de La Casona y los niños que concurren al CAIF mismo, deben estar listos a esa hora.

La mayoría de las P.P.L. tienen tarea. Son muy poquitas las que no la tienen.

¿Cuando ingresa, por qué lugar comienza una interna a trabajar?

Es por la zona de La Casona. En la limpieza de los patios, en el jardín o ayudante de cocina, entre otras.

De allí se la comienza a conocer y luego de un determinado tiempo se le va proponiendo el trabajo en chacras, ya que para ello se necesita un poco más de confianza en ella.

O pasa a la de limpieza en la parte masculina.

Al ir saliendo de La Casona, van dejando un lugar que lo va ocupando otra.

¿Cuántas son las reclusas?

Veintiseis.

Mujeres con niños son diez. Con la totalidad de catorce niños en este momento.

Y por tema de seguridad, se ha logrado el CAIF acá adentro. El CAIF dentro de la Unidad ha significado un antes y un después.

¡Lo que ha mejorado la calidad de vida de los niños junto a las madres es increíble!

¿Cómo funciona la seguridad?

Esta es una cárcel de mínima seguridad.

De todas formas en la chacra hay un funcionario policial con un Operador. Y se dispone además de una Operadora, que las lleva y las trae de vuelta.

Y en La Casona estamos tratando directamente con cada una de las internas y no tenemos ningún tipo de problema.

La parte de seguridad es simplemente para prevenir y además para lo que refiere a traslados a un centro asistencial o a juzgado.

En la Cárcel de Mujeres las P.P.L. que tenemos se adaptan perfectamente al sistema de mínima seguridad.

Están acá porque son para estar acá y no en otro lugar con mayor seguridad.

¿Qué es lo mas difícil dentro de la cárcel?

A mi me gusta mucho lo que hago.

En realidad me pasa que ya me levanto motivado para venir a trabajar.

No es lo mismo venir obligado por una situación económica que venir porque me gusta la tarea que se está haciendo.

Además trabajamos en equipo y siendo así, no veo tarea difícil acá.

Es mas, estamos teniendo un número importante de ingresos y por ése motivo problemas de espacio.

Es un problema en general que sucede en todas las cárceles del país.

Pero estamos buscándole una solución para lograr dividir los espacios de aquellas madres que tienen hijos con las que no los tienen.

Se está tratando de hacer lugar y ubicarlas con más comodidad.

¿Y lo más agradable de estar cómo encargado?

Lo agradable es que las cosas estén saliendo bien.

Que por lo general salen.

Yo cuento con el apoyo de todos para que así sea.

Es por ello que tratamos de incentivar a las P.P.L. por ello se realizan las reuniones con ellas en forma diaria, una o dos veces por semana dependiendo de la situación.

Y poder decirles que cuenten tanto conmigo como con las Operadoras para lo que necesiten, para que resulte en una contención.

Además como que trabajamos en forma diaria con cada una de ellas sabemos cuando alguna no está bien, se las conoce.

Las Operadoras conversan en forma contínua con ellas. Y muchas veces con solo hablar con una P.P.L. ya le cambia la cara o se la ve de otra manera.

Muchas veces están mal porque los problemas son de “afuera”. Como puede ser una situación con sus familiares o sus cosas que han dejado.

¿Cómo ve su relación con ellas, por ser un encargado varón?

Yo siempre intento de que el trato que ellas tienen conmigo lo tengan con las Operadoras.

Con un trato de respeto y se lo logra.

Hay que estar incentivándolas, hablar antes de llegar a una sanción.

¿Qué tiene que tener un buen encargado de Cárcel?

Lo que genera es mucho estrés.

Son treinta P.P.L. y niños además.

Que muchas veces requieren mucho más atención todavía y más acá adentro.

Estar muy pendiente de lo que pasa.

Pero yo creo firmemente que un buen encargado no sería nada sin un buen equipo.

Yo solo en La Casona no solucionaría un montón de cosas.

Pero un buen equipo lo hace grande al encargado.

¿Pensó en algún momento estar trabajando con mujeres?

No, la verdad que no.

Uno nunca piensa estar donde está, cuando uno comenzó de abajo trabajando.

Pero el hecho de estar a cargo de treinta mujeres, tantos niños y además de funcionarios… creo que uno no lo piensa.

Las personas privadas de su libertad son muy demandantes. Y si uno trata de cumplir con las demandas que tengan no puede llegar a solucionar muchas cosas.

Como lo mencionábamos: el solo hecho de hablar con una P.P.L. ya soluciona mucho. O por lo menos uno trata de hacer todo lo posible por solucionarle lo que solicitan.

¿Qué solicitudes por ejemplo?

Hay diferentes casos.

Salto ahora está recibiendo personas privadas de libertad de la Cárcel de Artigas.

Y acá llegan personas que tratan de hacer todo lo posible como el buen comportamiento para lograr un traslado y estar cerca de sus familiares.

Y uno a medida que va conociendo la persona y viendo su voluntad para todo me parece que se puede lograr.

O muchas veces puede ser un trámite por una salida transitoria o simplemente por trabajar en la chacra que se necesita máxima confianza en ellas.

Y por lograr eso es que se vuelven tan demandantes, porque creen que uno tiene todas las soluciones y no es así. Todo es en equipo.

Podemos en algunos casos derivarla a una asistente social, para solucionar el problema.

Ellas suponen que es el encargado que decide todo, sin saber que el trabajo en red que se realiza acá adentro es el que lo soluciona.

No saben que detrás del encargado hay un equipo donde se plantea el problema.

Nosotros contamos con un Director que es bien accesible y una persona muy abierta además.

Tanto para los funcionarios, como para las P.P.L.

Yo del Director por su forma de ser y trabajar he aprendido y aprendo mucho.

Poniendo en prácticas muchas cosas que él nos ha transmitido y son buenas, por ello él es un referente. Y siento todo su respaldo así como de todo el equipo que me acompaña.

¿Se piensa en cambios en La Casona?

Estamos actualmente en una obra de una cocina nueva y mas moderna, tratando de ampliar para contar con mas comodidades.

Pero en mente está, por el mismo motivo de recibir muchos juguetes y ropa para los niños, poder contar con un espacio solo para ellos, de recreación infantil.

Donde podamos tener una P.P.L. y que pueda vigilar el lugar y que sea solo para ellos.

Pasa que a veces, no se cuenta con los recursos que necesitamos para hacerlo, pero se trata de intentarlo, ya que contamos con muchas donaciones.

¿Cuáles son los planes para Cárcel de Mujeres?

Los planes o las metas, son muchas.

Entre ellas, lograr que la persona no vuelva a cometer un delito.

Un error, que a veces por diferentes circunstancias sucede y uno trata de no juzgar, sin conocer como sucedió.

Poder darles todas las herramientas, para que ésa persona, cuando salga, tenga oportunidades de una buena vida.

Tenemos además en la Unidad, un proyecto para llevar adelante, con un espacio de panadería y poder vender hacia afuera.

Solo nos falta lograr conseguir la conexión de energía eléctrica que se requiere para la maquinaria, con la que ya contamos y estaría el proyecto andando.

Tener un lugar afuera, y que puedan personas que han conseguido la libertad, tener un espacio para trabajar, irse de acá con una salida laboral, es muy importante.

Haciéndole un seguimiento, pero darle una oportunidad, como un trabajo afuera.

Si lográramos poder contar con ésa instalación de energía eléctrica que tanto necesitamos, abriría una puerta muy grande.

Es una de las metas mas ambiciosas que tiene la Unidad, ya que otra de ellas, era el CAIF y se ha logrado. ¡Es para resaltarlo a ese trabajo en equipo que se ha logrado!

Porque son muchas cosas que envuelve el tema del CAIF, dentro de la Unidad. Ha sido bien importante para las madres y sus hijos aquí instalados.

Y estamos abiertos a muchos proyectos más, porque para hacer hay mucho.