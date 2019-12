Invitada: Miramar Maciel. Fundadora – Presidenta de Asociación Civil B° C. Williams

Vice Presidenta del Comité Plan CAIF en Salto

«Siento orgullo de nuestro equipo de trabajo»

Comenzando con las historias prometidas de algunos Centros CAIF de nuestro departamento, debemos destacar que el primero en instalarse en Uruguay, fue el CAIF de B° Camilo Williams.

Ubicado en el centro del barrio hace junto a los vecinos, una comunidad inmersa en el calor humano. Que ha estado siempre presente por la unión entre todos existente.

Al acercarnos hasta allí, nos vimos sorprendidos por la amabilidad de sus integrantes, recibidos amablemente por Miramar Maciel, fundadora y actual Presidenta de la Comisión Civil y la Coordinadora de Gestión del Centro, Nybia Giménez.

Miramar, forma parte del principio, del transcurso y del presente del Centro. Sin haber abandonado nunca la causa por los niños.

Es sin dudas un ejemplo de lucha y perseverancia.

Podemos imaginar lo que siente hoy Miramar, luego de transcurridos más de 30 años al frente del CAIF y con tantos logros obtenidos.

Orgullo para el Centro por contar siempre con Miramar y orgullo para ella por fome ntar esa unión.

Breve historia de la Asociación Civil Bº Camilo Williams Administradora del CAIF, Club de niños y SOCAT Williams

«El CAIF Camilo Williams, comienza a funcionar en octubre de 1987, en una casa alquilada a un vecino en el barrio, en donde estuvo instalado durante dos años.

Allí comenzó su atención con una población de aproximadamente 25 niños preescolares.

En el año 1989, mediante convenio con MTSS e Intendencia de Salto y con la donación de un predio por parte de un vecino de la zona, se logra construir el edificio propio, pasando a cubrir la atención de 45 niños.

Actualmente, el Centro CAIF se ha poblado notablemente, con una atención integral, compuesta por educadores, maestros, talleristas, trabajadores sociales, psicólogos, psicomotricistas, nutricionistas y personal de cocina y servicio.

Club de Niños

Funciona desde el año 1993, brindando una atención a una cantidad importante de niños en edad escolar, quienes cuentan con atención de maestros, educadores, talleristas, trabajadores sociales, psicólogo.

A ésta población, se les brinda merienda y merienda reforzada.

SOCAT

Comenzó funcionar desde julio de 2004, siendo su función la de atención y articulación, nucleando un número importante de población, funcionando hasta el año 2014″.

Al comenzar el diálogo con Miramar, en su emoción de remontarse a tantos años atrás, lograba contagiarnos y nos podemos imaginar cómo fue el comienzo de ésta historia barrial:

«El nacimiento de nuestro CAIF, fue en una casita que nos alquilaba la familia Olguín. Una piecita con baño», nos dice.

En ese entonces, conformaba la Comisión del barrio siendo el Presidente, mi hermano Wilson Maciel, quien me invita a participar porque era vecina como él. Los días sábados, hacíamos pasteles y tortas para vender. Los domingos se hacían pastas caseras y todo se vendía, con el fin de recaudar fondos para la Comisión.

¿Ya tenía usted hijos y vio también la necesidad del Centro?

Si, tenía a mi niño pequeño con un año y tuvo el placer de concurrir hasta los 11 a este CAIF. No había otro CAIF en el país. Actualmente él ya es un hombre y ayer viajó a Ecuador, recibido en Gastronomía.

Luego llegó mi hija, que también concurrió a este CAIF y actualmente es Sub Oficial Mayor en Montevideo.

¿En qué año se inicia el proyecto?

Fue mi hermano Wilson quien lo presenta y surge en el 1987, con el nombre de Jardín Maternal de Bº Williams.

Estuvo poco tiempo en calle Yaro, en lo de la familia Olguín instalado, cuando contamos con la donación del terreno del señor Euclides Suárez.

Notando las carencias de la zona, se decidió a donar el espacio físico. Y con la ayuda de la Intendencia lo pudimos lograr.

¿Era una zona despoblada?

Sí, pero está muy cerca el Bº Uruguay y Bº Artigas, quienes acercaban a sus hijos hasta aquí. Eran muy pocos niños al principio.

¿Cómo fue con la parte edilicia?

Con la ayuda de instituciones.

Llega un arquitecto, realiza un plano y con mucho esfuerzo, lo empezamos a edificar.

La construcción llevó más o menos un año, porque el Intendente Eduardo Malaquina, nos apoyó muchísimo y aportaba todo lo que estaba a su alcance para ayudarnos.

Al culminar la construcción ¿de dónde comenzaron a llegar los más chiquitos?

Fueron al comienzo unos veinte niños, que llegaban de Bº Uruguay, Burton, Artigas y todos los de la zona.

¿Cuáles son los primeros logros?

El primero sin dudas fue la llegada de las primeras Maestras Nilza y Michel, que fueron espectaculares. Luego llegó Graciela Balbi, que llegó como maestra y terminó siendo Directora del Centro.

Y todo comenzó a encaminarse. Nybia, nuestra actual Secretaria, era la profesora de Corte y Confección en un saloncito que era el salón comunal.

Hasta el 2009 funcionaba solamente con las maestras y Directora, haciéndose cargo de la parte contable además.

El destaque de nuestro CAIF fue en el 2011, donde se crean algunos cargos, ya que una asociación civil no podía estar administrando un CAIF, por la magnitud del mismo.

Los primeros logros que conseguimos, luego de la construcción, fue haber podio adquirir todos los útiles y mobiliario nuevos.

Entre otros, la construcción de la salita en INR, para los niños que tenían a sus madres privadas de libertad. Hoy vienen ellos aquí.

También contamos hoy en el CAIF, con niños con algún tipo de discapac idad, brindándoles una asistente personal, para su mejor atención y logrando el avance en su calidad de vida.

Pero en realidad, son incontables los logros. Hemos avanzado mucho. Incluso algunas inquietudes en el barrio, como ha sido la concreción del bitumen en las calles internas del barrio.

¿Quiénes son los dirigentes hoy?

Del comienzo del CAIF, continúo siendo actualmente la Presidenta de la Sociedad Civil.

También se encuentran apoyándonos Rafael Cabrera y su esposa María Lobato, que han estado siempre presentes y Álvaro Godoy siendo el Secretario, ya que desde la época en que traía a su niño, nos está acompañando.

Somos los cuatro administradores que continuamos «cinchando el carro» (sonríe).

Pasamos muchos sacrificios juntos, viajamos muchas veces al INAU Montevideo para solicitar apoyo, consiguiendo algunas veces y otras no lo que íbamos buscando. Pero fue siempre todo muy trabajoso y difícil de transitar.

Sí, hay que destacar, la unión que existe entre todos.

De no ser así, imposible poder continuar.

¿Con cuántos niños cuenta actualmente el CAIF de Bº Williams?

Actualmente contamos con una población de 224 niños.

Del Modelo 5 del Plan CAIF educación inicial son 112 y de Experiencias Oportunas, son 112 niños de 0 a 2 años modalidad de Talleres acompañados por referente adulto.

Con cinco Educadores de 8 horas, 3 Educadoras de 20 horas y una Educadora de 25 horas semanales.

También Psicomotricistas, psicólogos y asistentes sociales.

Somos un espacio muy incluyente en cuanto a sus niveles sociales. La embarazada ya cuenta con atención, incluso en cuanto a lo social y psicológico.

¿Cuál es la expectativa para el próximo año?

Nos encontramos muy entusiasmados en vísperas de una construcción que deseamos realizar para nuestros niños, más aún, contando ya con un monto de dinero recibido de parte del MTOP.

Es una gran satisfacción de haberlo logrado.

El equipo humano de trabajo con el que contamos actualmente dentro del CAIF, es inigualable. Eso no tiene precio.

Y nuestra gran expectativa para el 2020, es poder contar con nivel 6.

Ya que cuando sale camino a Primaria, lo hace con muchísimo conocimiento. Por ello es tan importante la tarea de la Educadora en el CAIF, así como el tema de alimentación delniño, transmitiéndole a INDA el peso y la talla de cada uno de ellos.

Hemos logrado que esa formación que les brindamos, les sea a los chiquitos muy útil.

¿Qué le han dejado estos 30 años de apoyo al CAIF de Bº Williams?

Siento un orgullo muy grande, porque voy representando a una persona muy importante que es mi hermano Wilson.

Y que luchó con uñas y dientes, por lograr lo que hoy tenemos, enfrentándose a grandes dificultades.

Tal vez me falte cumplir alguna meta, pero me siento orgullosa de mi hermano, que abrió este camino y yo lo estoy siguiendo. Orgullosa del equipo que tenemos y cómo trabajamos todos unidos, con amor por todos estos gurises.

¡Gracias Miramar!!