CAIF Don Bosco / Invitada: Martha Bouyssounade de Errandonea

Integrante de la Comisión de Apoyo de la Obra Social Don Bosco

«Los gurises son nuestra razón de ser»

La Obra Social Don Bosco se encuentra ubicada en Barrio Jardines de Don Bosco (antes Cien Manzanas). Concretamente en calle San Martín esquina Corrientes.

La Obra es considerada un referente para Salto, en el marco de lo que constituye no solamente un Centro CAIF, sino también un Club de Niños con una asistencia de noventa pequeños, un Centro Juvenil cuyo principal objetivo es la reinserción liceal de los adolescentes. Donde se encuentran presentes talleres de carpintería, electricidad, cocina y un no menos importante Grupo Scout, que brinda actividades de colaboración con el entorno en la zona.

A continuación, compartiremos con ustedes, parte de la historia del CAIF Don Bosco, que lleva en el medio un camino recorrido de más de 25 años.

Historia

La Obra Social Don Bosco, tiene presencia desde 1964 en el Barrio Cien Manzanas, actualmente Jardines de Don Bosco.

Ha contado con el apoyo de una Asociación Civil: Sociedad de San Francisco de Sales, Padres Salesianos y en representación de la misma, se encuentra presente una Comisión con una importante trayectoria hasta hoy.

Existiendo una guardería en la Obra, es en diciembre de 1993 que se firma un convenio, para que ésta, pase a ser un nuevo Centro CAIF en la ciudad de Salto.

Comienza a funcionar como tal, el día 24 de agosto de 1994.

Se atiende en las modalidades de Experiencia Oportuna, en talleres semanales y en Educación Inicial para niños entre 2 y 3 años, en horas de la mañana de 8 a 12, y de 12 a 16 has.

Allí los pequeños reciben desayuno, almuerzo y merienda saludable, bajo la supervisión de profesionales de la salud, otorgado por INDA.

El equipo técnico, está integrado por Psicomotricistas, Psicólogos y Licenciados en Trabajo Social.

También se trabaja con Coordinador de Gestión y en la actualidad, concurren 155 niños.

Convocamos a Martha Bouyssounade de Errandonea, integrante de la Comisión de Apoyo del mencionado Centro por muchos años y quien asegura que Obra Don Bosco, es su segunda casa.

Cuando le preguntamos ¿Cuánto hace que integra la Comisión de apoyo de la Institución?, así nos respondía:

Formo parte de la Comisión de Apoyo de la Obra Social Don Bosco, desde 1987. La Obra es parte de la Sociedad San Francisco de Sales, Padres Salesianos.

¿Cómo se da inicio al CAIF?

En la Obra había muchas actividades y una de ellas era La Guardería.

Concurrían niños del barrio de 3 a 12 años y se brindaba un servicio de alimentación y cuidados en forma gratuita mientras sus madres trabajaban.

En 1992 el Padre Martín Ponce de León, es trasladado y las personas que colaborábamos les propusimos a la Sociedad San Francisco de Sales, poder continuar con las actividades que se desarrollaban en la Obra y con mucha dificultad seguimos trabajando.

Es en 1993 que nos contacta la Dra. María Teresa Barona del Directorio de INAME y nos propone la creación de un Centro CAIF en las instalaciones de la Obra. La Congregación nos apoya y firmamos el convenio en diciembre 1993, empezando a funcionar como Centro CAIF Don Bosco, en agosto de 1994.

¿Cuál es la finalidad del mismo?

La finalidad de los centros CAIF es Promover el desarrollo integral de niños y niñas. Integrar a las familias y potenciar su rol educador apuntando a mejorar las prácticas de crianza. Potenciar el trabajo en redes, promoviendo el desarrollo comunitario.

Fueron siguiendo otros convenios con el Estado y así se cubre atención al niño y a su familia, desde el nacimiento hasta su terminación en la educación formal.

¿Cuál es la principal característica de la Obra?

La principal característica de la Obra es que es considerada, referente no solo del barrio sino de la ciudad de Salto.

En nuestra Institución, además de CAIF funciona un Club de Niños con un cupo de noventa pequeños, un Centro Juvenil cuyo principal cometido es la reinserción liceal de los muchachos y además practican en talleres de carpintería, electricidad y cocina. Grupo Scout y actividades de colaboración con el barrio.

¿Cuánto son los niños que concurren?

El convenio con CAIF es de tipo III con la concurrencia de 155 niños en las dos modalidades. Experiencia Oportuna y Educación Inicial.

Se cuentan con salones ambientados para la edad de los niños, patio con juegos, cocina con todo lo necesario para la preparación de alimentos saludables y guiados por Licenciadas en Nutrición.

Funciona de 8 a 16hs en dos turnos. Reciben desayuno, almuerzo y merienda adecuada a la edad de cada uno.

Experiencia Oportuna cuenta con un amplio salón con todo lo necesario para la atención de bebés y su referente familiar, que son ayudados para brindar una mejor estimulación, alimentación y pautas de crianza en un clima armónico, de sana convivencia y donde cada uno es llamado por su nombre.

Porque cada uno es un ser único e importante.

¿Con cuántos Docentes y Profesionales está trabajando el Centro?

Con Coordinadora de Gestión Miriam Chiapas, Administrativo Gonzalo Rodríguez, Licenciada en Psicología Lucía Minutti, en Psicomotricidad Irene Minutti, en Trabajo Social Florencia Amado.

Maestras Andrea Figueroa y M. Elena Borba. Educadoras Miriam Rodríguez, Mónica Burgos, Ángela Lafayette, Leticia Cardozo, Romina Costa y Jaserán Trinidad.

Educadora Alimentaria Marisabel Chiapas y Auxiliares Carolina Racedo y Leticia Mirasa.

Este año se ha contado con apoyo de Fonoaudióloga Lic. Luciana Mari y una Educadora de apoyo a la inclusión.

¿Cuenta con apoyo de instituciones?

Todo este proyecto como los otros que funcionan en nuestra Institución, tienen el apoyo y aval de la Sociedad San Francisco de Sales, INAU, INDA (MIDES) Intendencia de Salto y varias instituciones y también particulares del departamento,

¿Cómo se siente brindándole tantos años, dedicados a los niños de Obra Don Bosco?

La Obra es mi segunda casa, es encontrarme día a día con la realidad que interpela y necesita de todos.

Es llenarme de alegría con cada logro, el ver que los chiquitos se van llorando porque quieren quedarse y eso significa mucho. Que le digan al Educador «te voy a extrañar en vacaciones»… «te quiero mucho»… significa que encuentran en la Obra su lugar de alegría, de juego y de un aprendizaje diario. Que todo el personal brinda a cada uno lo mejor de sí para que encuentren cariño, atención, que es un referente que los conoce, los ayuda y los «mima».

Contamos con un grupo de Educadores, Educadoras, Auxiliares y Técnicos que no solo se dedican plenamente a su función sino que mediante estudio y capacitaciones, tratan de superarse día a día.

Indudablemente es gracias a este equipo que se ven los logros y el reconocimiento.

Esta es la historia actual de la obra.

La Comisión de Apoyo sigue encontrando allí, un «oasis» que todos necesitamos para sentirnos realizados como personas, dando lo mejor de cada uno.

Por eso y mucho más no puedo obviar nombrar a Nilza, Liliana, Graciela, Cristina, Lucia, Socorro e Inés y aunque no está con nosotros, el recuerdo por siempre a Marina.

Como nos decía el Cura Martin «Los gurises son nuestra razón de ser».

El presente habla por sí solo, el presente es testimonio, el presente dice de una Institución con muchas facetas. Una institución con muchos logros pero, también, con mucho por lograr.

(Diario EL PUEBLO agradece a Martha Bouyssounade de Errandonea)