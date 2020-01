CAIF Pequeños Brillantes de Villa Constitución y Pequeños Angelitos de Belén

Invitado: Enrique Cañette

Tesorero en la Comisión Directiva de Apoyo a ambos CAIF

El interior del departamento, nos continúa sorprendiendo en forma satisfactoria con su pasado y presente en cuanto a lo social.

En nuestra recorrida, les acercamos ejemplos de perseverancia, fuerza y unión en el entorno del norte del departamento. Porque se encuentran presente en zona de Villa Constitución y en la de Belén, dos Centros CAIF: Pequeños Brillantes y Pequeños Angelitos, respectivamente.

Que con mucho esfuerzo, han logrado instalarse y con el tiempo, superarse en valores y buenos hábitos, para una vida digna en sus futuros hombres y mujeres.

CAIF Pequeños Brillantes, comienza a funcionar un 6 de junio de 2000, por iniciativa de unos vecinos del lugar en el año anterior, para lograr contar con un espacio para sus niños pequeños.

Una rica historia apoyada por aquel entonces por INAME, Intendencia de Salto e INDA.

CAIF Pequeños Angelitos, fue fundado por la Asociación Civil Grupo XXI, en convenio con el Estado, a través de INAME e INDA en el año 2010.

Hoy cuenta con una gran trayectoria que los hace reconocidos en la sociedad.

Coordinados ambos, por una Comisión de Apoyo totalmente dedicada a la causa. Así como es la entrega que realizan los profesionales, tanto médicos, como técnicos que allí permanecen desde hace años brindando su atención.

Compartiremos a continuación, algunos pasajes de la vida de ambos CAIF en el medio salteño.

Historia de CAIF Pequeños Brillantes

El año 1999 fue fundamental en su transcurso, para que un conjunto de vecinos, entusiasmados con la idea de instalar un Centro CAIF en zona de Villa Constitución, se reunieran con ese fin.

Luego de unos meses de esfuerzo y varias reuniones para llegar a una conclusión, el 6 de junio de 2000, se logra firmar un convenio con INAME (actual INAU), para lograr hacer realidad su sueño.

Fueron muchos los aportes recibidos de la mano de privados e instituciones, apoyando la iniciativa para ese comienzo.

Ya son años de arduo trabajo, con mucho crecimiento.

No imaginaron, que ese acuerdo iba a llegar a tantas y tantas familias del entorno, donde sus hijos, iban a poder acceder a un Centro con las mejores referencias para esa localidad y las vecinas.

Historia de CAIF Pequeños Angelitos

En el transcurso del año 2010, dió comienzo el llamado CAIF «Belenitos».

Con el correr de los años, la Asociación Civil Pro CAIF de Villa Constitución, se hace cargo de su gestión y lo continúa haciendo hasta la fecha.

Su nombre actual, fue decidido por las familias de los pequeños que allí concurren.

Sin dudas estos diez años, le ha permitido un gran avance. Para que los niños no solo del centro de la localidad, sino los que se encuentran más alejados del mismo, formen parte de un gran «Rinconcito de Gigantes».

Para que, como CAIF Pequeños Brillantes y juntos, conformen una sola familia y hagan de su futuro una sola sociedad de pueblos.

En la actualidad, ambos CAIF son administrados por una Comisión Directiva, de la cual convocamos a uno de sus integrantes, en representación del equipo de trabajo: Enrique Cañette, al que comenzamos consultándole:

¿Cuál es el cargo que usted ocupa?

Mi cargo actual es el de Tesorero en la Comisión Directiva, la que está integrada por: Presidente José Milesi, Vice Presidente Dra. Jacqueline Arismendi, Secretaria Érica Souto, Pro Secretaria Gladys Jara, Pro tesorero Orlando Chácharo. Vocales Yanet Chúa – Gabriella Arismendi y Elisa Echagüe.

Comisión Fiscal Marta Villalba y Jorge Arismendi.

¿Cuál es la Comisión de apoyo que acompaña?

Es una Asociación Civil denominada Comisión CAIF de Villa Constitución, con Estatutos aprobados el día 20 de Diciembre de 1999 y con domicilio en Villa Constitución.-

¿Cuánto tiempo hace que la integra?

La estoy integrando desde su fundación.

¿Cuál es la ubicación de ambos CAIF?

Pequeños Brillantes se encuentra en calle 25 de Agosto y 25 de Mayo de Villa Constitución y Pequeños Angelitos, en la localidad de Belén.

¿Por qué se caracterizan cada uno de ellos?

CAIF Pequeños Brillantes de Villa Constitución funciona desde el año 2000, si bien en junio del 2000 empezamos a realizar trabajos con niños, oficialmente luego del convenio con INAU e INDA y el apoyo de la Intendencia de Salto de esos años, abrimos las puertas un 11 de Setiembre.

Se caracteriza por ser modelo 2 teniendo un padrón de 118 niños inscriptos.

En cambio el CAIF PEQUEÑOS ANGELITOS de la localidad de Belén lo tomamos para administrarlo el 1º de Enero de 2015, si bien ya funcionaba con otro nombre.

Es un modelo 1 con 85 niños inscriptos.

Cada uno se caracteriza por ser un referente en ambas localidades en cuanto a la atención de la primera edad, cumpliendo con lo estipulado por el Plan CAIF de INAU.

¿Cuáles han sido los logros?

Los logros fueron y son poder contar con un equipo de trabajo acorde a lo que necesitan tanto Belén como Constitución. Ya sea en la atención no solo de la infancia sino también de la familia y eso hace que seamos referentes en las localidades y poder trabajar con otras instituciones. Principalmente detectar en forma temprana con los técnicos que contamos, situaciones de niños que ameritan ser vistas por el profesional correspondiente. Es por eso que se trabaja en redes con Instituciones Públicas y Privadas.

Ejemplo de eso es el apoyo constante del Dr. Carlos Albisu en el CAIF Pequeños Brillantes sobre toda la parte de lo que le corresponde como Otorrinolaringólogo y también el apoyo de la Médica de CAM de la localidad, Dra. Jaqueline Arismendi.

Así como el constante apoyo de la Partera Andrea de María, técnicos de Uruguay Crece Contigo, MIDES, entre otros.

¿Cuáles son sus carencias?

La principal carencia que en ambos CAIF tenemos, es que no contamos con locales propios. El de Belén se alquila y el de Constitución, está en forma de comodato.

¿Expectativas para el 2020?

Es continuar por el camino de crecimiento constante de nuestros Centros y ver cómo se puede hacer realidad un día, el poder contar con locales propios como corresponden.

Ésa es una tarea que tenemos para el 2020.

¿Qué le ha dejado este tiempo de actividades en ambos CAIF?

Mucha satisfacción. Por toda la gente honoraria de las Comisiones que pasaron, que cada uno aportó para llegar a donde estamos. Siendo referentes en los respectivos lugares donde principalmente las familias, apoyan día a día con su confianza para atención de sus niños. Ya que contamos con todo un equipo de trabajo.

Mucho agradecemos a los primeros referentes, fundadores, para que esto fuera posible.

Y muchas gracias por la amabilidad, a Diario EL PUEBLO.

¡Gracias Enrique Cañette!