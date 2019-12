«A 30 años del Plan CAIF en Salto»

Invitada: Gloria Jorge. Secretaria y Delegada del Comité Departamental de los CAIF de Salto

Comenzamos hoy nuestra edición de los sábados, con la historia de la instalación de los CAIF en nuestro país y en Salto, para luego continuar con la de los primeros CAIF como instituciones en nuestro departamento, en la palabra de sus protagonistas actuales.

Narrándonos no sólo sobre su instalación, sus logros durante sus trayectorias, sino sobre su actualidad y sus proyectos. Destacando el rol de lo que es hasta hoy, el Comité Departamental de los CAIF en Salto.

Quien acciona sobre los 24 Centros del departamento, por medio de una laboriosa Directiva, conjuntamente con Asociaciones Civiles.

La totalidad de los niños que protege el mencionado Comité, es la de tres mil quinientos, manteniendo una lista de espera de mil doscientos niños.

Para conocer sobre su funcionamiento, convocamos a su Secretaria y Delegada a nivel departamental Gloria Jorge, que con gusto accedió a la entrevista.

Reseña histórica del plan CAIF en el URUGUAY

«En el mes de setiembre del año 1988 se inaugura el plan CAIF (Centros de Atención Infancia y Familia) que vino a suplantar lo que se denominaba jardines maternales, que funcionaban en los barrios carenciados en casas de familias. La idea original fue traída desde Chile en el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti.

Los dos primeros CAIF que se abrieron en Uruguay, fueron en los Barrios Don Atilio y Camilo Williams. El dinero fue aportado por UNICEF para los primeros Centros y se llegó a ochenta niños hasta el año 1989.

Con la presidencia del Dr. Luis Lacalle de Herrera se creó la oficina del FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia) qué funcionaba en la Presidencia de la República y esta creó una secretaría de Plan CAIF que funcionó hasta diciembre de 1994, creándose 140 Centros en todo el país.

Desde diciembre de 1994 hasta junio de 1995, el organismo funcionó a cargo de Delegados de los 19 Departamentos del país, siendo el representante por Salto el Sr. Gustavo Da Cunda.

En marzo del año 1995 asume nuevamente el gobierno el Dr. Julio María Sanguinetti y por ley de presupuesto se crea la Secretaría Ejecutiva del Plan CAIF en la órbita del INAME de aquella época, hoy INAU.

Y desde entonces hasta la fecha esa secretaría funciona con normalidad, teniendo su propio presupuesto votado por el Parlamento uruguayo.

Al día de hoy son casi 500 centros en todo el país, se atienden a casi 55.000 niños y están enclavados en los más diversos lugares, también en el área rural.

Si tenemos en cuenta que en cada centro, trabajan unas quince personas promedio, estamos hablando de unas 7500 que viven directamente del Plan CAIF.

Que a su vez son gestionados por Asociaciones Civiles sin fines de lucro, en un numero de por lo menos 10 personas por centro, son unas 5.000 personas voluntarias que restándole tiempo a su descanso, lo hacen con voluntad y cariño para que estos niños puedan ser mejores personas al día de mañana y puedan tener las mismas oportunidades que los demás»

Cuando le consultamos a Gloria ¿cuándo ingresa a trabajar en el Comité Departamental?, esto nos respondía:

Fue en el año 2011

¿Qué conocimientos guarda sobre los comienzos del Comité en Salto?

El mismo se funda con Gustavo Da Cunda, Policía él y primer Presidente, quien pertenece a la OSC. (Organización Social Civil) de CAFPOL.

Reconocemos a la Sra. Rosario Rattin quien fuera delegada departamental hasta el año 2018, también perteneciente a CAFPOL y aún continúan ambos integrando el Comité.

Otra de las Delegadas departamentales, es la Sra. Nilza Castro, quien pertenece a la Obra Don Bosco.

Destaco a éstas personas, porque son las que cumplieron los 25 años activos en el Comité.

¿Por quienes se encuentra conformado?

El Comité está conformado por las Asociaciones Civiles, quienes son los que gestionan los Centros CAIF-Socio en convenio con INAU.

Pueden ser Comisiones Barriales con personería jurídica, ONG. Diócesis de Salto con distintas comisiones, Iglesia Anglicana, etc.

El Comité, es socio en convenio con INAU, ASSE RAP, MIDES, IDS, INDA, BPS, MSP, Jefatura de Policía de Salto e Intendencia de Salto y trabajamos en forma voluntaria administrando las partidas que nos brinda el estado (INAU).

Donde se decide sobre diferentes temas, o cualquier otra dificultad que se presente en su centro CAIF.

Siempre consultando y contando con el apoyo de la Dirección departamental.

¿Cómo se compone hoy la Directiva del Comité?

Actualmente las autoridades del Comité, se definen por elección electoral, voto secreto y en sede de INAU.

Hoy el Presidente es Wilson Conti, perteneciente al CAIF karen.

La Secretaría y como Delegada Departamental lo llevo adelante yo, perteneciendo a centro CAIF Karen.

Tesorera Socorro Ponce de León, del Centro CAIF Obra Social Don Bosco y Suplente de la Delegada Rosario Rattin de Centro CAIF Los Gallitos de CAFPOL (Jefatura).

¿Cuáles han sido los logros destacados?

Hemos logrado mucho.

Entre ellos, haber conseguido que nos escuchen en el Directorio Nacional, llegando por medio de los Delegados con notas en temas importantes, como pueden ser en arreglos de la parte edilicia de los diferentes CAIF del departamento. Consiguiendo incluso la construcción total de algunos.

Hace muy poco tiempo, hemos conseguido un terreno como para poder continuar extendiendo a los centros a diferentes partes de Salto.

Otro logro, ha sido las capacitaciones en diferentes aspectos para el personal de los Centros CAIF, entre muchas otras situaciones que se presentan y la debemos afrontar y solucionar.

También contamos con los talleres para el personal, intentando por todos los medios que reine la armonía. En fin, pienso que son muchos conseguidos.

¿Cuáles son las necesidades de hoy?

Hay diferentes carencias, que muchas veces podemos resolverlas y otras no por no contar con los recursos, como es el caso de la atención de las embarazadas en algunos Centros, correspondiente a ASSE.

Todavía tenemos el debe en la parte edilicia, por el desborde de niños en algunos Centros.

Contamos con tres mil quinientos niños atendidos de 0 a 3 años, con una lista de espera de mil doscientos.

¿Cuáles son los planes?

Siempre son muchos.

Tenemos por delante el objetivo de La Amarilla por ejemplo, con un jardín de Primaria que allí se va a instalar.

Hay varios Centros que están alquilando y deseamos poder adquirir un espacio propio para los mismos, entre otros tantos proyectos que tenemos en mente.

Nos reunimos todos los meses con el Comité Nacional, trasladando nuestros problemas e inquietudes y luego de eso, siempre contamos con las devoluciones, sintiéndonos muy apoyados por el mencionado Comité, porque siempre nos dan una respuesta.

¿Cómo fue la celebración de los 25 años de conformado el Comité?

Fue muy lindo, porque se cursó invitación a personas fundadoras y que figuran en la primera acta, muy emocionante.

Contamos con la presencia de la Presidenta del Comité Nacional y para nosotros es un placer tenerla con nosotros. Así como todos los Delegados y colaboradores que e stuvieron presentes.

Fue una gran fiesta entre toda la familia del Comité Departamental de Salto y nacional.

¿Cuál es la expectativa para el 2020?

Necesitamos que así como progresamos en La Amarilla, logremos más espacio.

Hay niños en espera y creemos que hay también niños que no están registrados en esa lista. Y la verdad que urge una solución al tema.

Nuestra preocupación, es que todo niño que tenga la necesidad de concurrir a un Centro, pueda contar con nosotros.

Nuestro mayor anhelo para el año próximo, ya que tenemos confirmado algunos Centros nuevos que son Ceibal Sur, además de contar con un terreno donado por la Intendencia de Salto en Barrio Burton, se puedan llevar adelante, entre algunos otros planes que guardamos para el 2020-2021.

Estamos encaminados para la tarea y continuaremos luchando para conseguir nuestros objetivos.

Tenemos que hacer mucha fuerza entre todos, porque es un gran desafío.