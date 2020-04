La Rosca de Pascua es un tipo de pan dulce tradicional con forma de anillo que se acostumbra preparar para la celebración Pascua.

La rosca de Pascua tiene un origen antiguo e, incluso, pagano cuando en las saturnales romanas se agradecía a la tierra por su generosidad y riqueza de alimentos. Para aquel momento se acostumbraba a elaborar una torta de higos, dátiles y miel, de forma redonda como ofrenda en espera de fertilidad y buenas cosechas para el año que iniciaba.

No obstante, fue en Italia donde se comenzó a hacer la Rosca de Pascua de manera muy similar a como la conocemos en la actualidad. Los pasteleros italianos retomaron la tradición pagana a fin de rivalizar con la usanza del Huevo de Pascua como símbolo de nacimiento y fertilidad.

Asimismo, la forma de anillo de la Rosca de Pascua representa la continuidad, la unión y el renacer eterno, que se vincula con la celebración cristiana de la resurrección de Jesucristo el día de Pascua.

Para la elaboración de la Rosca de Pascua los pasteleros emplearon tres productos básicos en la pastelería que son leche, harina y huevos, y para su decoración empleaban huevos duros.

Ahora bien, la historia se remonta al año 476, cuando un rey bárbaro había ocupado la ciudad de Paiva, en Italia. En esa ocasión un pastelero elaboró una torta con forma de paloma como símbolo de paz y amor para el rey, el cual quedó asombrado y, como prueba de su amistad ordenó la liberación del pueblo.

A partir de ese entonces se comenzó a elaborar la Rosca de Pascua, hasta llegar a la que se conoce actualmente, como representación del amor y la amistad que une a los pueblos.

Así fue como la tradición de la Rosca de Pascua se extendió a diversos territorios y pueblos en los cuales puede recibir un nombre en particular y su decoración y receta varía pero, su simbología se mantiene, la celebración del renacer de Jesucristo.

Rosca de Pascuas casera y fácil

Ingredientes

10 gr levadura (la de sobrecito)

100cc agua tibia (aprox. 1/4 taza)

500 gr harina 000

1 cdita. sal

100 gr manteca blanda (sino poner unos seg en el microondas a mitad de potencia para ablandar)

4 huevos, uno de ellos para pintar

100 gr azúcar

Ralladura de 1 limón y esencia de vainilla

Para quien no sepa hacer la crema pastelera acá va a receta también** Se necesitan

3 huevos

3 cdas fécula de maíz

3 cdas harina 000

300 gr azúcar

500 cc leche

Pasos

30 minutos

Poner la levadura con 2 cditas. de azúcar, el agua tibia y 2 cdas de harina y mezclar tratando de que no queden muchos grumos (yo lo hice en una jarrita).

Luego taparla con un platito para que mantenga el calorcito del agua y fermente más rápido.

Colocar en un bowl el azúcar, la harina, la manteca, 3 huevos, la ralladura de limón, un chorrito de esencia de vainilla y batirlo bien (queda como si estuviera granulada).

Agregar lo que preparamos en el primer punto y una cdita de sal. Mezclar todo muy bien y formar una masa (si es necesario agregar un poquito más de harina pero de a poco para no pasarse).

Cuando la masa quedo algo blanda pero ya no se pega tanto en la mano, tapar y dejar levar.

Cuando ya la masa haya duplicado su volumen, separar en 2 o 3 bollos, estirar como si fuera un chorizo y poner el un molde , previamente enmantecado y enharinado, uniendo una punta con la otra.

También se puede hacer en una pizzera y en el medio poner una lata de arvejas o tomates que tengas limpia (sin el papel) con un poquito de agua, cumple la misma función del savarín.

En el caso de poner la lata enmantecar y enharinar la parte de afuera para que la masa no se pegue.

Decorar con crema pastelera y pintar (con el huevo que nos quedó) las partes donde no haya crema pastelera.

Poner en el horno precalentado aprox unos 20 min. a fuego moderado y cuando introduzcan un cuchillo y este salga seco retirar y dejar enfriar.

Y la preparación de la crema pastelera es:

Mezclar los huevos con la fécula, la harina y el azúcar. Calentar la leche y antes del hervor volcar una parte sobre los huevos.

Batir bien y volcar el resto de la leche para llevar todo nuevamente al fuego.

Revolver continuamente y cocinar hasta que espese, dejar hervir solo 1 min. y retirar. Enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera hasta el momento de utilizarla.

https://cookpad.com/u