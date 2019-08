Con Noemí Méndez Medina. Cantante de Canto Lírico -Tecladista-Pianista

Directora de Coro de UdelaR Sede Salto. Directora de Coros en Liceos de Secundaria Salto y en Villa Constitución. Integrante del grupo musical de Iglesia Encuentros de Vida.

«Compartir la música, es una actividad diferente que a uno lo colma»

A pesar de que Noemí, dice humildemente «ser nueva» en el ámbito de la Dirección de Coros, tenemos muy presente por medio de otras voces, que es fabulosa en los desarrollos de sus obras musicales.

Adoró la música desde muy pequeña y se sumó al grupo musical de la Iglesia Evangélica Encuentros de vida donde aún es integrante, para no cesar en su trayectoria.

Estudió Piano en nuestro Conservatorio Musical, continuó luego el mismo estudio en forma profesional en UdelaR y para finalizar, realizó allí la carrera de Director de Coros y Canto Lírico.

Hoy demás, es una estudiante de Profesorado de Música en la Universidad de la capital del país.

Accede al cargo de Directora de Coro de UdelaR Sede Salto, por medio de un concurso de llamado abierto en junio de 2017. Desarrollando el mismo cargo y actividad en diferentes Liceos de Salto y de Villa Constitución.

Tiene mucho para compartir con nosotros, asi que ya comenzamos dialogando:

¿Cómo incursiona en la música?

Mis padres siempre concurrían a la Iglesia Evangelista y yo con ellos.

Había allí un grupo de músicos que desarrollaban la actividad de instrumentos y un coro.

Es de ahí que surge mi gusto por la música.

¿Cuándo sube por primera vez a un escenario?

A los 7 años en la Iglesia donde aún hoy formo parte del grupo musical que se llama Encuentros de Vida, donde soy la tecladista y cantante.

A partir de esa edad, me he presentado en algunos concursos que se realizan en la Semana de la Juventud, aunque fue con mucho menos años que comenzó a gustarme la música.

En la actualidad, no solo conformo el grupo de la Iglesia mencionada, sino que soy la Directora del Coro de UdelaR Sede Salto y también Directora de Coros en algunos Liceos de Secundaria Salto y en Villa Constitución.

¿Cómo se compone su curriculum musical?

Estudié piano con 13 años en el Conservatorio Municipal de Música de donde soy Egresada.

Luego en Secundaria participé de los Coros en los Liceos y fue cuando más me comenzó a atraer la idea de dirigir un Coro, mirando el del Liceo Ipoll que era espectacular, a cuatro voces y bien definidas.

Al recibirme de Bachiller, comencé la carrera de Dirección de Coros en la Universidad y de Canto Lírico.

Yo sabía que eso era lo mío.

Y en la actualidad soy estudiante de la carrera de Profesorado de Música en la Universidad en Montevideo

¿Cuándo se recibe de Directora de Coros?

Ingreso a la Universidad en el 2008, pero la materia de Dirección de Coros, comenzó en el 2010.

De todas formas como ya había estudiado piano en el Conservatorio, comencé piano en la Universidad que es un nivel profesional.

Cursaba piano, surge la carrera de Canto lírico y también me involucro.

Asi fue que durante esos dos años que no pude estudiar Dirección de Coros, fui involucrándome con otras opciones.

Y cuando culmino la carrera de Dirección de Coros, es que comienzo con el Profesorado de Música en Montevideo.

Actualmente y dese hace dos años, soy Directora del Coro de UdelaR Sede Salto y en algunos Liceos de Secundaria.

¿Cuáles son las condiciones que debe tener un Director de Coros?

En mi caso no tengo mucha experiencia y tal vez otra persona lo pueda responder mejor que yo.

Pienso que lo primero, es el respeto hacia la otra persona.

Puede pasar que un Director, llegue a decirle a alguien: «no sirves para esto» y termina siendo una frustración para la persona.

Tal vez ese no hubiese sido un buen día para quien ingresa, afectandole en la voz y otro día está con la garganta mejor. No podemos rechazar a la persona en la primera ocasión, pero tampoco en la segunda, ni en la tercera.

Creo realmente que todos tenemos en algún momento la capacidad de afinar. Porque me ha pasado y al final se logran cosas lindas.

Entonces, creo que lo que tiene que tener un Director de Coros, es paciencia, amor para realizar la tarea. De lo contrario nada se puede lograr.

¿Con que dificultades se encuentra hoy un grupo coral?

La mayor dificultad son los horarios.

Creo que esto pasa por un orden de prioridades y es general, porque ya lo hemos charlado con otros colegas, pasándoles lo mismo.

A la gente le cuesta cumplir con el horario porque tiene mucha actividad y no se saca tiempo para sí mismo.

Esto es una actividad que llena el alma.

Es algo que a uno lo colma y necesita hacer una actividad diferente.

La persona es consciente de que lo necesita pero aun así, no se hace el tiempo para estar presente.

Faltando a la práctica perjudica al grupo como a la persona, porque no hay crecimiento ninguno.

¿Cuál era su expectativa cuando toma al primer grupo coral?

Como era tan nueva en el tema, las expectativas estaban un poco confusas.

Sí era lograr un buen grupo, afinado, donde se pudieran realizar unos cuantos estilos musicales y haciéndonos conocer.

Y lo hemos logrado.

¿Han participado de eventos dentro de la ciudad?

Si, hemos participado de algunas actividades culturales.

Nuestro debut fue a los dos meses de haber comenzado en el Ateneo de Salto y de allí no paramos.

No hemos viajado mucho, pero si lo haremos en los siguientes semestres. Con agendas a Artigas, Paysandú y a Fray Bentos, que es donde contamos con diferentes Sedes de UdelaR.

Va a ser de mucha experiencia compartir espacios fuera de la ciudad.

¿Cree que se realizan actividades en el medio para promocionar la actividad coral?

De lo que más escucho es de la Directora del Coro Departamental, Andrea Iglesias que trabaja con niños, adolescentes y adultos.

Hace poco vi un evento con el Coro de Adolescentes con sus voces en desarrollo, pero en cuanto a lo musical, muy desarrollado. Me encantó.

En ese espacio, Andrea Iglesias realiza muchas actividades organizando encuentros de Coros durante el año.

Así como ella Carolina Guarino y Gonzalo Pírez, nos han dado una participación, siempre que organizan al gún encuentro. No solo a nosotros, sino a la gran mayoría de los Coros de Salto.

¿Hay competencia en los grupos corales en Salto?

La verdad no se me ocurre ponerme a competir.

Creo que cada Director tiene una personalidad diferente y el Coro que dirige es según la personalidad de ése Director.

Se comporta según el Director.

Entonces no tendría por qué existir la competencia.

¿Por qué la decisión de ser Directora de Coros?

La dificultad de repente se encuentra, porque son personas formadas, sus gustos musicales también.

Puedo llevar algo en mente y como me han dicho: «No me gusta esta obra».

Les respondo: «es lo que traje».

Pero muchas veces me dicen que no les gusta, porque no vieron realmente su desarrollo y cuando va transitando el tercer o cuarto ensayo, es como que les comienza a gustar.

Va más allá de la letra de la obra, que se debe analizar porque es lo que uno va a transmitir, pero la conexión de una voz o la otra es muy valiosa.

Pero ser Director de un Coro, es hacerlo con amor.

¿Qué destaca del grupo coral que lleva adelante?

La dedicación, el compromiso de todos, ya que cada uno de ellos trata de esmerarse.

Me parece que la palabra que cabe es el amor por hacer esta tarea.

¿Qué tienen los corazoncitos que dirigen?

Pasión.