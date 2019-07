Directora de Coro de Salto: Saltoko Abetbatza

De Saltoko Euskaldunen Taldea – Centro Vasco de Salto

En nuestro medio son muchas las personas comprometidas con una actividad, que requiere de tiempo y dedicación. Pero sobre todo, de su gusto por la música.

En este nuevo espacio que hoy comienza y que dimos en llamar «Un canto al alma» dedicado a Directores de Coros de nuestro medio, contamos con nuestra primera invitada de lujo: Fernanda Ferreira Irrazábal, como no podía ser de otra manera.

Conocida figura de la música, Periodista e integrante de la familia de Diario EL PUEBLO, que ha logrado sumar trayectoria en lo que se ha propuesto.

Fernanda es la actual Directora del Coro de Saltoko Euskaldunen Taldea – Centro Vasco de Salto. Con el conocido aporte que la inmigración de esta nacionalidad brinda al medio salteño.

De aquí en más, los invitamos a recorrer historias de cultura con la música, que de la mano de los conocimientos de nuestra Directora invitada, mucho tenemos para compartir:

¿Cómo se compone su curriculum musical?

La música ha estado siempre presente.

Desde muy pequeña, observaba fascinada y al borde de las lágrimas a mi madre Loreley Irrazábal, interpretar Madame Butterfly.

Una famosa ópera y con el combinado de aquella época en casa.

Era mamá cantante de Ópera y tal vez por eso la música me atrapó sie mpre.

¿Cuándo fue su primera vez en un escenario?

A los 13 años comencé a pisar los escenarios.

La primera presentación como competencia, se llamó «Todo Artigas en un Canto» en el departamento de Artigas y allí logré el 1º premio Categoría solista, con 14 años.

La canción se llama: «La novia del Cuareim», de compositores artiguenses y mis recuerdos están intactos de los nervios que soportaba, pero sin darme cuenta que eso pasaría siempre, en cada presentación.

Hay que tener esa adrenalina, es lindo, porque ese nerviosismo forma parte de una expectativa.

Hasta ahora me sucede.

Con el tiempo comenzaron los festivales nacionales, como fue en San José de Mayo, que conseguí el tercer premio.

Asi continuaron mis presentaciones siempre trabajando, componiendo, viajando a Brasil, con actividad hasta ahora, como es el caso de proyectos.

Hoy estoy con la expectativa de uno que presenté, enviado a los Fondos Concursables. Con la música siempre presente.

¿Por qué elegir ser Directora de Coro?

Mi Dirección coral en la actualidad, nace debido a un proyecto presentado a Saltoko Euskaldunen Taldea, que significa en Euskera (idioma Vasco): Centro Vasco de Salto.

Al Centro Vasco de Salto hace mucho tiempo que estoy vinculada, porque mi abuelo era descendiente de vascos.

Y cuando presento mi proyecto a esta Dirección, con el Escribano Luis Zaldúa y María Inés Bentancor al frente, fue sobre fomentar la idea de poder organizar un grupo coral.

La idea primitiva no era hacer un grupo precisamente de profesionales, sino de personas que les atraiga la idea y les guste cantar.

Más allá de que tenga grandes condiciones o no, que tuvieran ganas de integrarse.

Les gustó el proyecto, se realizó el llamado y se conformó el grupo.

Luego se formalizaron algunas presentaciones y una de ellas fue por invitación del Coro Ostinato, para participar del Concierto de Navidad, donde se presentaron varios Coros y el Centro Vasco, realizó dos canciones en Euskera.

¿Cuál es la función de un Coro?

Un Coro, es una agrupación donde se combinan muchas voces.

Puede tener diferentes enfoques, como el que se refiere al profesional, a las presentaciones o a un Coro de carácter recreativo.

Que es más bien un grupo de amigos que se reúnen a cantar. Per o más allá de ello, todos mantienen un carácter integrador, donde entran en juego la parte coral con técnicas vocales y demás, pero también la convivencia de amistad de solidaridad, porque en el grupo de personas, es uno apoyado en el otro.

Un cantante solista, se va a desenvolver solo, de acuerdo a su estilo y capacidad.

En el caso del Coro es un conjunto de factores que se desarrollan.

¿Musicalmente hablando, como se compone un Coro?

Tanto para una presentación como para una competencia, son aquellos que pueden tener varias cuerdas.

Las cuerdas básicas son: Sopranos; Contraltos, Bajos y Tenores, pero pueden haberlos con más cuerdas, compuestas por Sopranos, Contraltos, Mesosopranos, bajos, Barítonos y Tenores.

También están aquellos coros, donde se pueden realizar más divisiones cuando son interpretaciones más complejas.

¿Cuáles son las condiciones exigidas a un Director de Coro?

En primer lugar, la persona debe tener conocimiento de música, experiencia, por el hecho de trabajar con diferentes cuerdas, asi como voces. Gustarle y tener vocación.

En mi caso, soy una Directora de Coros en sus inicios.

Acá en nuestro entorno hay grandes Directores de Coros. Personas que hace mucho tiempo que están dedicadas a ello.

Quien me acompaña en estos mis comienzos, es Leonardo Silveira, guitarrista y Profesor de música. Un gran apoyo para mí.

Muy talentoso, con mucho conocimiento y formación, siendo un puntal fundamental para que el Coro salga adelante.

¿Cuáles son las dificultades con las que puede encontrarse el grupo?

Las dificultades que pueden darse, es que pueda darse por allí algún tema de convivencia, o de que el repertorio no les guste.

Pienso que el mayor desafío es la continuidad, porque un integrante del grupo puede ir unas clases y luego no gustarle.

Acontecimientos normales que pueden suceder en un grupo de personas.

Pero lo más importante es no perder la finalidad, que tiene un grupo.

¿En cuánto a la tarea en sí, qué supone se necesita?

Como todo Coro, somos conscientes de que debemos «ponernos las pilas», dedicarle tiempo al ensayo, a la práctica vocal porque lleva su tiempo, pero tampoco se trata de ser extremadamente exigentes.

Porque no es la idea de este Coro.

¿De qué se diferencia éste, de otros Coros?

La mayor diferencia con la que cuenta, es que en todo Uruguay es el único Coro que canta en Euskera.

¿Cómo ve los Coros de Salto, compitiendo?

La primera experiencia que tuve fue en la Catedral. Y me encantó, porque no vi espíritu de diferenciarse entre ellos.

Los últimos temas los cantamos todos juntos, en una experiencia maravillosa, donde se vió unidad y un hermoso clima entre los Directores.

De todas formas, la finalidad de Saltoko Abetbatza, no es competir, sino presentarse.

¿Qué cree que se está haciendo para promocionar a la actividad coral?

Justamente es un tema interesante, ya que dialogando con el ex Director del Coro Ostinato, Claudio Sequeira que es un profesional maravilloso y con otros profesionales del medio, poder realizar más movidas y eventos para lograr promocionarlos.

Hay que potenciar esas movidas, para que se pueda apreciar el hermoso trabajo que hacen los grandes Directores de Coro que tenemos.

No es mi caso, porque recién empiezo, pero hay gente muy importante y gente maravillosa, sin nombrar a nadie por temor a olvidarme de alguien.

¿Cuál es su expectativa en cuanto al futuro del grupo?

Es un grupo muy lindo y entusiasta que ha venido creciendo.

El desafío es mayor aún, cuando hay personas que nunca han cantado en su vida y se animan a hacerlo.

La expectativa y lo que todos anhelamos, es que sea siempre un espacio de buena convivencia, donde puedan sentirse distendidos, haciendo una amistad, en lo posible que esté presente la solidaridad.

Intentando siempre, que ése sea el fin.

¿Tienen proyectos planteados?

Sí. Está la posibilidad de concurrir a un encuentro en Tandil (Argentina), a las fiestas de la semana vasca y que el Coro pueda participar.

¿Cuáles son las principales características del grupo coral que dirige?

Es un grupo muy lindo de amigos, donde hay talento, donde existe mucho compañerismo y en el cual todos buscamos lo mismo, que es integrarnos cantando.

Y no quisiera antes de finalizar éste diálogo, dejar pasar la oportunidad de realizar una invitación a toda aquella persona, aunque no sea descendiente de vasco, que le guste cantar, a que se acerque.

Que no se le va a probar la voz, sí se le va a recibir con los brazos abiertos.

Está garantizado vivir una experiencia maravillosa, ya que el coro le va a permitir integrarse, descubriendo otros valores y olvidándose de los problemas.

Los esperamos los días martes de 20.30 a 22 hs, en el Centro Vasco de Salto, en su dirección Mercado 18 de Julio entrada por calle Artigas.

¡Serán bienvenidos!