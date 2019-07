Con Gonzalo Pírez. Cantante-Bajista. Director de Coro Liceal de Colegio Santa Cruz

Director de Coral Cantiamo de Chajarí, Entre Ríos

«En la música, no hay un límite de superación»

Luego de un comienzo con el grupo Mogambitos de Artigas siendo un niño y con su amplia trayectoria después en Sonido Cristal entre otras bandas, Gonzalo solo ha conquistado éxitos.

Oriundo de la mencionada ciudad, llega a Salto siendo Bachiller, de la mano de la música y persiguiendo un sueño: el de ser médico.

Pero la música lo atrapó totalmente para conseguir otro: recibirse de Director de Coros y Canto lírico en la Universidad de la República.

Al culminar la carrera y como si todo esto fuera poco, decidió continuar con el Profesorado de Educación Musical en Montevideo.

Entre sus actividades además de estudiante, está la de Cantante profesional, Bajista integrando la agrupación Latinplena, Docente- Director de Coro en Secundaria en Colegio Santa Cruz y en Coral Cantiamo de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos.

Sentados cómodamente, comenzamos nuestra amena charla para hacerlos partícipes a ustedes, nuestros lectores:

¿Cuándo comienza su trayectoria con la música?

Desde los 9 años, cuando comencé a integrar en música tropical una Banda que se llamaba Mogambitos en la ciudad de Artigas, de donde soy oriundo.

Y desde allí conseguí mantenerme entre la música como cantante y bajista.

¿Cómo está compuesto su curriculum musical?

Desde mi comienzo he estado junto a bandas tropicales muy conocidas del medio, integrando actualmente Latinplena.

Llego a Salto con la idea de estudiar hace mucho tiempo, e ingreso a la Escuela Universitaria de Música para realizar la carrera de Dirección coral y de Canto lírico.

También estoy culminando este año el Profesorado de Educación Musical en Montevideo.

Muy contento de encontrarme en la actualidad en la Dirección de Coro de dos distinguidas instituciones, como lo son Colegio Santa Cruz y Coral Cantiamo de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, desde hace tres años.

Me gustaría continuar superándome, ya que en la música no hay un límite de superación.

Y todo lo que hago me gusta.

Siempre deberíamos estar aprendiendo. No solo de los que saben más, sino de aquellos que pueden ayudar en otras cosas, brindando también conocimientos.

¿Cuándo sube por primera vez a un escenario?

Cuando desde muy pequeño comencé con Mogambitos.

Viajábamos por todo el país, siendo una experiencia fantásti ca.

Cuando cumplo los 11, grabamos en SONDOR y con 12 años, ya tocaba en una Banda de personas adultas, con la autorización de mis padres.

Asi viajaba todos los fines de semana.

La pasión por la música se me notó de muy chiquito.

¿Alguien en la familia se destacaba?

Mi hermano mayor es músico y creo que mamé todo de él. Luego de mí, siguió mi hermano menor siendo músico. Los veo y aprendo mucho de ellos.

Pero debo destacar que de parte de la familia de mi madre son todos músicos, entonces entiendo que mamé de todos ellos.

¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un Director de Coro?

Tenía un Profesor que solía decirme: «Dirigir es el uno por ciento de dirigir».

Pienso que la Dirección en un Coro, es todo un proceso. Que tiene un principio y nunca un final.

Va a ir mejorando con una cantidad de emergentes que van sucediendo, pero es un continuo avance.

Se va perfeccionando con el tiempo, con cada dificultad que vaya surgiendo.

Dirigir un Coro, es el arte de coordinar horarios.

Entendemos que la gente va a cantar porque les gusta. Y aunque tengan su actividad, hacen su tiempo para poder ir y participar.

No es el caso de los alumnos de Secundaria del Colegio Santa Cruz. Es un Coro que forma parte de lo que brinda Enseñanza Secundaria.

Pero además, se organizó una selección de coro de toda la Institución con el Docente que me acompaña, Dimas Svedov, con aproximadamente treinta personas.

¿Con qué dificultades puede encontrarse un grupo coral en la actualidad?

En primer lugar, tendríamos que hablar sobre los eventos que se realizan con determinadas distancias, se generan costos. Siempre es todo a pulmón.

Es en cuanto a lo económico, lo más complicado.

En caso de Colegio Santa Cruz, nosotros contamos con COOTESA , que es la Cooperativa que trabaja en la parte económica del Colegio y que nos apoya mucho. Contamos también con la colaboración de los padres de los alumnos de coro.

Es muy lindo saber que contamos con esa ayuda, porque es muy valiosa.

Y en Coro Cantiamo, con algunos descendientes italianos que son adultos, es algo que nos gusta a todo el grupo y no existen tampoco demasiadas complicaciones.

¿Cuál es la expectativa que le generaron los grupos que dirige?

Uno siempre tiene una expectativa y va cambiando en el proceso. A veces nos sorprende, porque el grupo puede ser mejor de lo que pensábamos y a veces se encuentra limitado, entonces hay que acotar a las dificultades que tiene cada obra.

Como a veces una obra no sale a cuatro voces, entonces al hacerle el arreglo puede salir a tres.

Y esas son las cosas que comentamos con los colegas en tema de repertorio, siempre es según el grupo.

¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la actividad de los dos Coros?

En el caso del Liceo, que ellos aprendan a ser críticos con la música.

No negativos, sí críticos constructivos. Que puedan seleccionar y tener un ámbito más general para elegir.

No encerrarse en lo conocido. Creo que tenemos que llevarlo a lo desconocido para que ellos se apropien de eso. Trabajar esa parte cultural.

Porque además, todos los años se renueva el grupo.

¿Qué cree se está realizando a nivel local para promocionar las agrupaciones corales?

Existen agrupaciones corales que organizan eventos, como es el caso de Coral Armonía que comienza ahora en agosto, acá en Iglesia Santa Cruz.

Contamos además con el Coro Municipal con sus actuaciones de invierno realizando varios conciertos, con una duración de un mes.

Nosotros también comenzamos a hacer nuestro primer encuentro coral en este año, donde nos está yendo muy bien y encontrando cosas a mejorar. Pero como pensamos continuar, con la iniciativa y el apoyo del área artística del Colegio, lograremos seguir adelante.

Sin ellos no hubiésemos podido realizarlo.

¿Han encontrado apoyo de otras instituciones como de las gubernamentales?

Es poco el apoyo que vemos que existe.

¿Por qué elige ser Director de Coros?

Creo firmemente que fue por accidente (sonríe).

Iba a estudiar Medicina y descubrí con un colega, que estaba incluido dentro de la Universidad en Salto la carrera de Director de Coros y de Canto Lírico y me decidí.

¿Existe público para la música coral?

No, no es un evento al que estemos acostumbrados. Es algo más íntimo.

Pero si creo que es un público más fiel, con personas que realmente les gusta.

¿Qué destaca de los grupos corales que lleva adelante?

La unión, el vínculo.

Existe un gran compañerismo.

Y en la parte musical, el interés que demuestran en cómo aprender y mejorar. La auto crítica que sostienen cuando cantan.

Y ser auto crítico es bueno. Allí podemos vernos de otra manera.

Y dentro de mi experiencia en general, el hecho de dirigir un Coro que no es de mi país me hace agrandar mi repertorio, adquiriendo un conocimiento de personas que no tienen raíces directas mías, uno valora, aprende y se forma.

Y en cuanto a los adolescentes, tratar de transmitirles según su pensamiento y la afinidad que tenga yo con ellos, como es la pasión por la música.

Es muy lindo trabajar con ellos. Y en cada jornada me retiro del Colegio muy satisfecho.

¿Qué tienen de diferentes los corazoncitos que dirigen?

Pasa que uno como Director, es un músico que no emite sonido.

Es una persona que bajo la mirada del público, está haciendo muecas y señas, para que esas personas canten.

O el Director tiene que demostrar claridad en lo que expresa, o las personas que ven al Director deben conocerlo mucho para poder expresar lo que él desea.

Pienso que ese corazón tiene que tener mucho sentimiento y tratar de ser muy claro a la hora de dirigir.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Nunca pensé en eso.

Soy muy de vivir y planificar para el año.

Pero me veo trabajando como continúo, con ganas e intentando adquirir más experiencia.