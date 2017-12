La ronda final (liguilla) de la Liga de fútbol Sénior está a una fecha del final y solo dos equipos tienen chance de clasificarse campeón este año.

En este caso hablamos de Salto Uruguay y La Cafetera que juegan entre si y los números de las posiciones marcan que ambos están al frente con igual puntaje.

Los otros dos encuentros, si se juegan, será solo para las estadísticas y por no pagar multa por no jugarse.

DOS POSTULANTES

Los torneos salteños de esta Liga comenzaron en 1987 cuando la Liga comenzó a jugar con tan solo 7 clubes por lo que, este evento que está a finalizar es el Nº 31 de la historia de los campeones en la “A”.

Pero da la casualidad que los dos postulantes al campeonato, nunca antes estuvieron en estas definiciones por lo que el ganador que será el campeón 2017, escribirá su nombre por primera vez en estos 30 años.

DEPORTIVO ARTIGAS

A lo largo de los años, varios han sido los equipos que se han consagrado campeones en la divisional “A”. Deportivo Artigas es el que más títulos logró consagrándose en 7 oportunidades. Luego vienen Gladiador con 6 y Sud América campeón en tres temporadas.

Un total de 13 clubes (dos de ellos ya no existen) han tenido la satisfacción de coronarse campeones en este fútbol de los viejitos como se le llama entre sus allegados.

LOS CAMPEONES

Vamos a los números por temporada.

1987. Universitario

1988. Cultural.

1989. Deportivo Artigas.

1990 y 91. Cerro.

1992. Gladiador.

1993. Cybarán.

1994 y 95. Gladiador.

1996. San Isidro.

1997. Gremio.

1998. Gladiador.

1999. San Eugenio.

2000 y 01. Gladiador

2002. Nacional.

2003. Sud América.

2004. Salto Grande.

2005. San Isidro.

2006. Sud América.

2007. Salto Grande.

2008. Sud América.

2009 al 12. Deportivo Artigas.

2013. Remeros “A”.

2014. San Eugenio.

2015 y 16. Deportivo Artigas.

2017. Sto Uruguay o La Cafetera.