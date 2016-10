¿Así que ustedes son de la tierra de Luis Suárez y Cavani?

“Y sí, de Salto, la misma ciudad donde nacieron estos dos jugadores…y también Pedro Virgilio Rocha”, respondimos al momento que nos anotábamos para quedar unos días en un Hotel de Puerto Iguazú, en suelo brasileño.

-Para nosotros fue si se quiere una grata sorpresa que por allá, en una ciudad sin fútbol y dedicada completamente al turismo (están a un paso de las Cataratas de Iguazú), hubiera alguien que conociera la trayectoria de los dos exponentes salteños en el fútbol de Europa.

LIGA SUDAMERICANA DE BÁSQUETBOL

Nuestra estadía en suelo “norteño” nos permitió ver por la T.V norteña el debut de Defensor Sporting de Montevideo ante el Mogi de Argentina por la Liga sudamericana de básquetbol.

Lamentablemente fue un inicio con derrota 72 a 78 en un encuentro parejo que se definió en los últimos minutos.

CIUDAD DEL ESTE

La vecina Ciudad del Este nos volvió a sorprender con su movimiento comercial. Pululan los puestos de venta de ropa, championes y la más variada gama de artículos electrodomésticos. Como siempre está la oferta y la demanda por los precios que en principio te quieren cobrar. El tránsito por la principal calle de la ciudad sigue tan complicado como en viajes anteriores.

NO NOS CLASIFICAMOS

Un puesto de venta cualquiera. Un funcionario atendiendo con casaca del Libertad de Asunción. El diálogo sobre las eliminatorias en la actualidad. “Nosotros no nos clasificamos para ir a Rusia. Hay muchos problemas, dentro y fuera de la selección. Los nuevos jugadores que han sido convocados, como que les queda grande la casaca de la selección”. Drástica y si se quiere cierta medida en un hincha del fútbol de Paraguay.

DEPORTE y FÚTBOL

En los puestos dedicados a la venta de artículos deportivos, muchos pósters del Olimpia de Asunción, alguno de Cerro Porteño y poco más. Pero también casacas y otros recuerdos de los principales equipos del fútbol argentino. Del fútbol de Uruguay nada que nos recuerde por lo menos a los dos “grandes”, ahora muy venidos a menos.

REPRESA de ITAIPU

Para varios fue una sorpresa el paseo por la Represa internacional por su dimención. Está catalogada como la segunda en el mundo en cuanto a cantidad de turbinas y produción energética (hoy la primera está en China y tiene 34 turbinas). Entre otras cosas y en las diapositivas que pasan antes de ingresar a la obra, nos dicen que con el hormigón empleado en “Ytaipú”, se pudieron construir 80 Estadios “Defensores del Chaco” el principal escenario deportivo de Asunción.

CLUB CRUCERO DEL NORTE

En alguna oportunidad nos referimos al club Crucero del Norte que tiene su base en Posadas (Misiones). Nació de los empleados de una Empresa de ómnibus y hoy, los coches de la empresa que unen Posadas y la Represa, todos tienen la leyenda “Club Crucero del Norte”. Dicen en la capital de Misiones que tienen buena base en lo económico, pero poca gente los sigue cuando son locales en el nacional “B” jugando “en su casa”.

POBREZA TOTAL

Al ingreso a las Ruinas de San Ignacio (Misiones), realmente nos impactó la presencia de 8 a 10 niños no mayores de 10 años queriendo vendernos plantas que sacan de la selva de la zona. Pero las chicas, casi niñas con un hijo en brazos y otro mayorcito de la mano con el mismo cometido y por algunas monedas.

LAS MINAS DE WANDA

No las conocíamos pero nos las habían recomendado. Visitamos las minas de la localidad de Wanda, a 40 kms antes de llegar a destino donde se trabajan las piedras preciosas que sacan de allí mismo. Un guía nos condujo por los túneles de donde sacan el material que luego se traduce en cientos de objetos hechos a mano por artesanos, a cual más delicado y dignos de traer como recuerdo de la zona de la provincia de Misiones.

CATARATAS DE IGUAZÚ

Un expectáculo digno de visitarse alguna vez. Por algo es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Funcionarios del entorno del Parque por el lado argentino, nos decían que el domingo 18, primer día de las vacaciones de primavera, habían ingresado por el lado argentino unas 10 mil personas. A un costo de $ 500 por cada ingreso, usted saque la cuenta del monto que ingresa por jornada.

TENEMOS EQUIPO

Una larga charla con un funcionario del hotel donde nos hospedabamos que se dijo hincha del San Pablo y admirador de Pedro Rocha en su momento, al momento de la despedida nos dijo, “mirá que nosotros aquí tenemos un cuadro de fútbol con funcionarios del hotel y otros hoteles de la zona. Por ahí si algún día quieren venir a Foz de Iguazú y nos hacemos un “picadito”. Eso sí, tendría que ser a nivel Máster ya que hay algunos de los nuestros que apenas aguantan un tiempo” (sonrisa).

-Colaboración de Enrique Tourn.-