FÚTBOL URUGUAYO TORNEO CLAUSURA FECHA 4

En la jornada sabatina se jugaron tres partidos, Peñarol en una remontada ganó el cuarto partido consecutivo y es líder con puntaje ideal, Defensor le ganó a Juventud de Las Piedras y Defensor empató con Rampla.

DETALLES

Defensor Sporting 1-0 Juventud

Defensor Sporting fue acumulando méritos con el correr de los minutos y luego de avisar con un par de disparos de Matías Cabrera abrió el score a los 32′. Ayrton Cougo armó una gran pared con Pablo López por izquierda, se metió en el área y batió a Castillo con un zurdazo al primer palo.

En el arranque del complemento acarició el segundo tanto Rabuñal con una gran corrida por izquierda y definición apenas desviada. Era un trámite tranquilo para los violetas pero se complicó.

Mathias Suárez fue expulsado por una dura falta sobre Maximliano Lemos a los 55′ y Defensor se quedó con 10. Los dos entrenadores movieron fichas pero el resultado se mantuvo.

Luego bancó con oficio el equipo violeta, que fue sólido para defender un resultado que lo deja al menos por unas horas primero solo en la Tabla Anual.

Danubio en los descuentos lo empató 1-1 y rescató un punto ante Rampla

El partido era parejo y un error podría ser crucial. El que lo cometió fue Danubio que vio caer a Panzariello en su área, entendiendo Umpierrez que víctima de falta de Siles y pitó un polémico penal, que le dio la chance de la apertura a la visita.

Alex Silva no dudó y con precisión infló la red para poner el 1-0 parcial en Jardines-

El complemento comenzó con la misma tónica del primero, Danubio manejando la pelota, a pesar de tener uno menos, pero con escaso peso en el área.

A los 51′ la cantidad de hombres se igualó, ya que Ignacio Panzariello se tiró en forma inentendible sobre el físico de Marta y vio la tarjeta roja.

En los últimos 10′ la búsqueda local era implacable y la apuesta de la visita era marcar, despejar y tratar de estirar al máximo cada parate buscando el pitazo final.

Es que a los 2′ de descuento, una nueva falta de los picapiedras le dio la tercera opción a David Terans para igualar el cotejo de tiro libre y esta vez no falló, rescantando un merecido punto, premio al esfuerzo y la entrega hasta el final.

Rampla que tenía tres asegurados, dejó escapar dos sobre el cierre por no poder liquidarlo cuando tuvo sus chances.

Peñarol le ganó a Wanderers 2-0 con goles del Cebolla y del salteño Palacios

En una primera mitad entretenida, ambos equipos tuvieron aproximaciones al arco rival. Peñarol generó peligro por intermedio de las participaciones de Rossi, Estoyanoff y Maxi Rodríguez.

Por su parte Wanderers intentó en algunos pasajes aproximarse mediante el juego de posesión, pero sus principales ocasiones fueron generadas de contragolpe.

En la segunda mitad, se dio el ingreso de Cristian Rodríguez por Guzmán Pereira. Peñarol dominó el juego y comenzó a acumular situaciones de peligro.

En un saque de esquina, el Cebolla fue a buscar «la corta» y ni bien recibió sobre el costado derecho, enfrentó el arco y sacó un tiro rastrero que marcó la apertura del tanteador.

Ya en los descuentos, Palacios que también llegó desde el banco de suplentes, anotó el 2-0 final con el que el aurinegro sigue líder del torneo en solitario.

POSICIONES DEL

CLAUSURA:

Peñarol 12, Defensor 10, Danubio 8, Nacional 7, Rampla y El Tanque 6, River Plate 5, Boston River y Sud América 4, Fenix, Cerro y Plaza Colonia 3, Racing, Wanderers y Liverpool 1, Juventud 0.