La noche del lanzamiento. La noche de las palpitaciones. Una manera de encender la pasión 2017 en el fútbol de la “A”. Y estuvieron en la Liga los protagonistas de la escena. Neutrales. Delegados. Prensa. Invitados especiales. Suma puntual de Sofildo Piñeiro, teniendo en cuenta que el Campeonato Salteño llevará su nombre, honrando los 50 años de adhesión a la Liga y el Director del Área de la Juventud de la Intendencia, Cristian Pintos.

A Sofildo no le faltaron reflexiones, marcando algunos aspectos de su trayectoria y en especial, aquel 18 de junio de 1967, cuando se enfundó por primera vez la camiseta de la selección.

El “Amigo” decoró su apunte, con una frase para el rescate mismo: “Nací en la Liga Salteña de Fútbol”. En tanto Roque Escobar, delegado de Salto Uruguay, dio en la tecla: “que la rivalidad sea solo en la cancha y que no tengamos problemas dentro de ella y en el entorno”.

Representantes del fútbol femenino, con los atavíos de cada club, otorgando a la velada un colorido especial. El sorteo que orientó el gerente José Luis Sabarrós y los nombres de los equipos primero, más el número después, para ir definiéndose la primera fecha. En este orden, la aparición de los números y equipos: 7- Salto Nuevo. 10- Salto Uruguay. 4- Paso del Bote. 1- River Plate. 6-Nacional. 5- Gladiador. 3- Ceibal. 8- Ferro Carril. 9- Saladero. 11-Progreso. 12- Hindú-2-Universitario.

CON LA PRIMERA FECHA

Los preliminares a las 14 horas y los de fondo, 16.15′. A saber.

PARQUE LUIS T. MERAZZI.

Hora 14: Universitario vs Hindú.

Hora 16.15′- Ferro Carril vs Saladero.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 14: Paso del Bote vs Gladiador.

Hora 16.15′- Ceibal vs Salto Uruguay.

PARQUE CARLOS AMBROSONI

Hora 14: Salto Nuevo vs Nacional.

Hora 16.15′- River Plate vs Progreso.

**************

SIN RESERVAS

Para tener en cuenta. No se iniciará el próximo fin de semana el torneo a nivel de la categoría de Reservas. Al decir del presidente, Walter Hugo Martínez, “por ahora no tenemos los suficientes jueces”. Será tema de debate para la próxima sesión del Consejo Superior. Pero esencial la instancia de la víspera. La “A” pactó. Y ese fútbol es el que se nos viene también.