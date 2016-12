La AUF convocó a una Asamblea de Clubes para este próximo viernes 23 de diciembre a las 19 horas, en la que habrá varios puntos por tratar.

Se presentará la Memoria y Balance, además se tratará el régimen de clasificación a las copas internacionales en virtud de los nuevos cupos otorgados por Conmebol para el 2018. Esto sería previendo si México decide o no volver a participar con sus clubes en la Copa Libertadores, ya que su decisión de no competir en el torneo fue solo por el 2017.

También estará a consideración en el orden del día el plateo de Plaza Colonia, que propone modificar el sistema de cómputos de la tabla del descenso 2017. Otro punto será el relacionado de un anexo al manual del funcionamiento del Colegio de Árbitros y el Estatuto del Preparador Físico.

En la Asamblea de Clubes de este viernes no está previsto en el orden del día, la propuesta de del grupo Euromericas Sport Marketing, interesados en hacerse de los derechos televisivos del fútbol local.