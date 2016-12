Damiani explicó por qué no se inclinó por Pacheco para la gerencia deportiva: «Me pareció francamente que no era el momento. No quería exponerlo». Además, habló de la posible llegada del Cebolla: «Es un jugador que interesa pero acá hay condiciones económicas». El presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, explicó la no llegada de Antonio Pacheco a la gerencia deportiva del club, algo que había tomado fuerza tras la salida de Juan Ahuntchain. El titular de los aurinegros dijo que en esos días se reunió con varios profesionales, incluso con el Tony, ídolo del club como jugador. Pero Damiani reparó en que tras el agitado 2016 no era el momento ideal para que regrese a la institución, más allá de que sea en una nueva función.«Después de la reunión me di cuenta que no era el momento del Tony. Se podía pensar que nosotros nos estábamos aprovechando de su idolatría para este momento difícil de Peñarol. Fue una decisión personal mía. No lo quería exponer», aseguró en diálogo con 100% Deporte en Sport 890.

«Me pareció francamente que no era el momento. Está pasando por un momento fantástico de su vida», agregó el presidente mirasol.

Respecto a la llegada de De los Santos como director deportivo sostuvo: «Gonzalo en cambio ya venía con algunos años más de preparación y creo que hicimos una buena conjunción en la parte deportiva».

Damiani habló también de la seguridad del club, respaldó a la nueva comisión encabezada por Ruibal Pino y rechazó las críticas que se le hacen a la dirigencia muchas veces.