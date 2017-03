Dirigentes de clubes consideran válida la apelación a decidir sobre las posiciones 5ª y 6ª reclamadas

Dirigentes de los clubes capitalinos, en comunicación al portal Urubasket, salieron al cruce de las declaraciones de la FUBB, e insistieron que es válida una apelación ante el Tribunal respectivo según se defina el 5º puesto de la temporada regular, que reclaman Larre Borges y Biguá,

El Dr. Oscar Grecco, secretario general de la FUBB, afirmó ayer que el caso no puede ser llevado al tribunal de apelaciones. A la consulta planteada al respecto, sobre qué sucedería si un club apela, la respuesta del Dr. Grecco fue clara: «No se le pasará al Tribuna,l pues no corresponde que este actúe» El Art. 95 de los Estatutos de la FUBB dice que el tribunal respectivo «entenderá…de los recursos que se interpongan contra las decisiones de los respectivos consejos que se funden en la violación del Estatuto, del reglamento general u otras normas de carácter general».

Otras fuentes, que quieren mantener reserva, insistieron que la decisión es apelable y no está en las manos de los neutrales del Consejo Superior definir si se pasa o no se pasa un reclamo ante el tribunal.

El Estatuto de la FUBB dice que «los recursos se apelarán por escrito – con copia – dirigida al Presidente del respectivo Consejo quien después de ponerle nota de cargo, elevará sin más trámite el original y todos sus antecedentes al Tribunal Superior de Apelaciones, dando cuenta al Consejo en la primera sesión».

En la decisión del caso, cualquiera sea, explicó Grecco, no hay violación del Estatuto o del Reglamento General, «pero tampoco de una norma de carácter general, pues se trata de una norma que no afecta a la FUBB, ya que fue resuelta por clubes de la Liga, sin participación de la FUBB, ni de la asamblea de clubes». Daniel Morales, presidente de Liga, dijo también en un programa que habla de básquetbol en la emisora capitalina de Sport 890 que el fallo no es apelable.