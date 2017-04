“Nos llegó la información de que se engaño a gente para firmar y la Mutual decidió en Directiva realizar la denuncia”, explicó De Barros

La Mutual Uruguaya de Fútbolistas Profesionales denunció penalmente a cinco de los referentes de la agrupación de futbolistas unidos bajo el lema «Más unidos que nunca» y que mantiene un enfrentamiento con la directiva del gremio que se esta dirimiendo en el Ministerio de Educación y Cultura.

La misma realizada a Matías Pérez, Michael Etulain, Santiago «Bigote» López, Pablo Castro y Diego Scotti, surgió en base a que «supimos que se engañó gente para firmar», expresó Braian De Barros, uno de los dirigentes de la Mutual en el programa Tirando Paredes de Radio 10.10 AM, haciendo referencia a una carta donde se pedía la renuncia a la Comisión Directiva del gremio y fue firmada por más de 500 futbolistas.

«Nos llegó la información de que se engaño a gente para firmar y la Mutual decidió en Directiva realizar la denuncia», explicó De Barros y agregó: «los futbolistas vinieron a la Mutual y firmaron actas de que firmaron por una cosa y al final la carta era por otra cosa». La respuesta de los jugadores denunciados no se hizo esperar y Matías Pérez por intermedio de su red social, twitter, mencionó que: «es increible pero real, me hicieron una denuncia penal los propios dirigentes de mi gremio por luchar por mis derechos, por querer un futbol mejor para todos, por exigir transparencia y que realmente se nos respete y se nos posicione en el lugar que corresponde».

Además, más adelante mencionó: «5 meses con una directiva que no nos representa y todavia sigue en actividad… 450 personas en una asamblea que nos engañaron, 590 firmas y una manifestacion pacifica de mas de 500 jugadores de todos los equipos, jugadores que estén en el exterior, nuestra Seleccion nacional y aun no pasa nada»