Un día como hoy pero hace dos años atrás, la selección de Salto en categoría mayores terminó de cerrar lo que fue un año perfecto para los combinados salteños en los Campeonatos del Interior de OFI.

En el 2015 Salto logró ser campeón en Sub 13, Sub 15, Sub 18 y mayores.

EL PUEBLO estuvo presente en todo el proceso del plantel mayor, acompañó en cada uno de los partidos ya sea en nuestra ciudad como en los demás departamentos del Uruguay.

Hoy es un día memorable sin dudas, ya que después de muchos años Salto volvió a levantar la copa y se coronó monarca del interior del país.

Un día como hoy, Salto se enfrentó a Maldonado y le ganó en los penales, después de un partido muy difícil, donde cada uno de los salteños allí presentes dejó todo en la cancha, ya sea jugadores, cuerpo técnico, hinchas y directivos. Un día como hoy se pudo ver a todo el pueblo salteño salir a la calle a festejar.