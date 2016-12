Hoy miércoles 28 de diciembre se realizará en el estadio Dickinson el partido a beneficio de la Comisión de Apoyo al Niño con Cáncer, del mismo participarán varios futbolistas salteños que juegan en Montevideo y en el exterior, entre los cuales se destaca Edinson Cavani.

El jugador del París Saint Germain de Francia estará sumando minutos de fútbol solidario en el césped del estadio Dickinson, algo que ya nos tiene felizmente acostumbrados a los salteños.

PARTIDOS DE BABY FÚTBOL, FÚTBOL FEMENINO, EL PARTIDO DE CAVANI CON LA SELECCIÓN DE SALTO Y MUCHO MÁS

La movida comenzará a las 18 horas, habrá tres partidos de baby fútbol en categorías de 10, 12 y 13 años, se procederá a homenajear a los campeones Nacionales de Salto en la categoría de 10 años bajo la dirección técnica de Alberto Soria.

Habrá también un partido de fútbol femenino. Luego realizarán su actuación dos bandas del medio local: Bunker y a Plena Samba.

Una vez finalizada todo lo previo se pasará al partido propiamente dicho con la selección de Salto que competirá en OFI, con Cavani y muchos jugadores que vienen a sumar a esta causa solidaria, el cierre luego del fútbol será con un show de fuegos artificiales.

ENTRADAS EN BOLETERÍA DEL DICKINSON A $ 200

El costo de la entrada será de $ 200 en las boleterías del estadio Dickinson, vale señalar que para los menores de 12 años la entrada será de $ 100.

Con la entrada se sortearán 5 camisetas de la selección uruguaya firmadas por el propio Cavani, sin dudas para el mejor recuerdo de uno de los futbolistas más grandes que ha dado esta tierra.

NO ESTARÁN VIGENTES LOS CARNETS DE LIBRE ACCESO DE LA LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL

El presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Walter Martínez se refirió al tema de los carnets de libre acceso para este espectáculo puntualmente:

“La Liga tiene muchos carnets de libre acceso que no estarán vigentes para el espectáculo del 28 de diciembre, queremos que todos puedan colaborar con el espectáculo”. “Primero para ayudar a la Comisión de Apoyo al Niño con Cáncer y segundo para realizarle un gran reconocimiento a Edinson, que ya ha colaborado varias veces conjuntamente con la Liga”. “Queremos señalar que todo lo recaudado irá a la Comisión de Apoyo al Niño con Cáncer, la Liga no percibirá ningún dinero, nosotros vamos a colaborar con el estadio y vamos a estar ayudando en la organización”, agregó Martínez.