Liga Juan A. Lavalleja

PUEBLO LAVALLEJA.

Por Yamandú Leal.

Las voces de los vicecampeones de la temporada que finalizó.

-Hoy hablamos con ALEJANDRO LÓPEZ y GERMÁN FERREIRA.

El diálogo inicial fue con Alejandro López que fue el arquero en la final defendiendo a Talitas, el jugador que tuvo mayor continuidad de partidos si tenemos en cuenta la participación de sus “colegas” en la Liga “Juan Antonio Lavalleja”. Pero además, en el 2015 tuvo la satisfacción de ser el arquero de la selección de nuestra Liga que terminó siendo campeón de aquel torneo interligas.

Atajó una enormidad en la final con Huracán, pero los penales son a suerte y verdad, sobre aquella definición:

¿Qué nos dice López para Diario EL PUEBLO?

“Que tuvimos mala suerte en la ejecución de los penales, fueron mal ejecutados y el resultado favorable fue para ellos. Ahora ya está y solo nos queda pensar en como mejorar lo que se hizo este año, en la temporada venidera. Era una final, uno tenía que ganar y bueno, fueron ellos”

¿Quedaste conforme con lo que hicieron tus compañeros en la cancha?

“Sí, sí, muy conforme, además hicimos el gol tempranero. El viento nos jugó una mala pasada. En el segundo tiempo fuimos superiores, mandamos en la cancha, por varios pasajes fuimos más que ellos, pero una contra y nos empataron. Son cosas del fútbol. Vamos a los penales y nos ganan ellos. El fútbol es así, se gana y también se pierde”.

¿Cuál fue el jugador que sobresalió en esa final pero en tu equipo?

“Creo que todo el grupo puso lo suyo durante todo el campeonato. De otra manera no hubiera sido posible llegar hasta donde llegó el equipo. Creo que no hay distinción alguna ya que todos aportaron su granito de arena. Todo el rendimiento muy parejo, nadie fue más que nadie”.

¿Vas a seguir jugando en Talitas?

“Sí, por supuesto”

GERMÁN FERREIRA

Otro de los grandes baluartes, no solo de la final por el campeonato, sino de toda la temporada de nuestra Liga.

-Pese a todo el esfuerzo y ganas que pusieron en la cancha, no se pudo llegar a lo que todos ustedes buscaban y el cuadro necesitaba. Todas esas ilusiones se hicieron pedazo en la ejecución de los tiros penales, ¿Tu reflexión sobre aquella final?

“Quiero felicitar al grupo nuestro por el trabajo y sacrificio en todo el torneo, pero también a toda la gente de Huracán que se quedaron con el campeonato. Un partido más que lindo para jugarlo, tuvimos la mala suerte en los penales, creo que ellos supieron hacer mejor las cosas que nosotros. Es el resultado final de todo un año de trabajo y que está reflejado ahí, en la forma que decidieron los tiros penales”.

¿Conforme con la actuación de su equipo?

“Sí, muy conforme con el rendimiento de todo el equipo. Un grupo de amigos que se unió para sacar adelante esto del campeonato. Durante el año cuando parecía que las cosas no iban a salir, aparecía la fuerza interior de todo el plantel. Personalmente quiero felicitar a todos estos “gurises”, que sigan adelante, el perder una final es triste, pero todos sabemos que el fútbol siempre te da una revancha. Mañana comenzamos con un pensamiento nuevo y pensando ya lo que será la próxima temporada”.

¿La enorme parcialidad?

“A eso iba, quiero dejar un reconocimiento a toda la parcialidad que nos acompañó durante la temporada, aún cuando las cosas parecían que no salían”.