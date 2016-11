El viernes 9 de diciembre vuelve a Salto el espectáculo de Artes Marciales Mixtas más importante del Uruguay, vuelve el Collision Fight Ultimate en su 7ª edición con el lema Super Fights. Uruguay, Brasil y Argentina dirán presente, con 18 combates internacionales, cuatro títulos Sudamericanos en juego. La actividad es organizada por la Escuela de Combate Vilamir y auspiciada por la Casa de los Deportes de la Intendencia de Salto.

El combate profesional principal de primer nivel será entre el salteño Néstor «La Araña» Rombys que defenderá su título Sudamericano por primera vez ante un duro rival, el campeón Argentino, Mariano «La Guadaña» Mendieta.

También el luchador profesional salteño José «El Titán» Trindade estará defendiendo su título Sudamericano por primera vez ante otro uruguayo de primer nivel, Martin «La Parca» Márquez.

Otro Combate principal con título semipesado en juego, es entre el campeón brasilero (actualmente vive en Uruguay) Juecir «Superman» Neumann que enfrentara al uruguayo, Pablo «El Mutante» Rodríguez. ,

Otro de los títulos Sudamericanos en juego será en el combate profesional de Muay Thai que solo se puede dar en el C.F.U., un combate de primer nivel entre Esteban «El Tsunami» Azurica que enfrentara al argentino Franco «El Amish» Presentado.

ALGUNOS DE LOS COMBATES PRELIMINARES:

Gabriel Rognoni (VILAMIR – Uruguay) vs Jorge «La Ley» González (Shi Jan Do – Argentina)

Leandro Aranguren (Gorila MMA – Uruguay) vs Gabriel Medina (Contender – Argentina)

Brian Lima (VILAMIR – Uruguay) vs Ale «El Verdugo» Pintos (Tigres de Acero – Uruguay)

Anderson Medeiros (Medeiros Fight Team – Brasil) vs Axel Aranda (Vieyra Bjj – Argentina)

Esteban Rodríguez (VILAMIR – Uruguay) vs Kevin Aruya (Contender – Argentina)

Paulo El Gladiador Medeiros (Medeiros Team – Brasil) vs Gerardo Migoya (Contender – Argentina)

Erdwin Garay (VILAMIR – Uruguay) vs Matías «El Arcángel» Machado (Tigres de Acero – Uruguay)

Nicolás Silva (Black Star – Uruguay) vs Luciano Salomón (Fantastiko Team – Argentina)

Xiomara «La Pitbull» Piriz (VILAMIR – Uruguay) URU vs Brenda Marchessi (Shitao – Argentina)

Iván El Niño Viera (Team Fantastiko – Argentina) vs Mauricio Borda (Shi Jan Do – Argentina)

Ivan Trinidad (VILAMIR – Uruguay) vs Joa Saenz (PRIDE – Argentina)

Darwin Saavedra (Black Star, Uruguay) vs Braian «El Tailandés» Martino (Shi Jan Do – Argentina)

Priscila Lombardo (VILAMIR – Uruguay) vs Belén Fiori (Shitao – Argentina)