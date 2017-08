Liga de las Colonias Agrarias

La 13ª fecha y última de la Primera Rueda del Campeonato de la Liga de las Colonias Agrarias se jugará hoy domingo 27 de agosto, en la oportunidad los líderes de las dos divisionales jugarán en el estadio Juan José Vispo Mari. Independiente jugará a primera hora ante Defensor y 18 de Julio lo hará a segunda hora ante Estrella. Los partidos que se vienen:

Estadio “Juan J. Vispo Mari”

11 hs. Sub 16 Árbitro: Sánchez, 12:20 hs. Sub 20 Independiente – Defensor.

Árbitro: Oses.

14 hs. Independiente – Defensor.

Árbitros: Andrés Caballero, Fernández, Jonathan Guglielmone.

16 hs. 18 de Julio – Estrella.

Árbitros: Sergio de los Santos, Fernández, Jonathan Guglielmone.

Canchas Abiertas: 13 hs con 15´ Sub 16, 14:20 hs. Sub 20 y 16 horas Primeras.

Cancha de Tropezón

Tropezón – Barrio Albisu

Árbitros: Miguel Biassini, Gustavo Guglielmone, Ricardo Urruzola.

Cancha de Corralito

Corralito – Cadys

Árbitros: Cardozo, Nasario, Cortes.

Cancha de Daymán

Daymán – Universal

Árbitros: Barcos, Artegoitia, Andrade.

Cancha de Chapicuy

Chapicuy – San Lorenzo

Árbitros: Martín Caballero, Píriz, Ferreira.

Libre: Saucedo.

LAS POSICIONES

Las posiciones agrarias en ambas divisionales:

Divisional “A”: Independiente 26, Corralito 24, Universal 22, Tropezón 19, Chapicuy 16, Cadys de Villa Constitución 12, San Lorenzo 4.

Divisional “B”: 18 de Julio 19, Estrella 17, Saucedo 12, Barrio Albisu 12, Defensor Parada Herrería 6, Daymán 5.