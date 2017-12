FUTBOL SALA “SALTEÑO” : Entre hoy viernes, y el próximo domingo, se estará disputando una nueva fecha, de la primera rueda en ambas divisionales. Toda la competencia tendrá como escenario de juego el gimnasio del Club A. Universitario

DIVISIONAL A

Fecha 4 (1ra Rueda)

DIVISIONAL B

Fecha 5. (1ra Rueda)

Gimnasio: Universitario.

Viernes 1ro de diciembre

20.30 hs. Ceibal vs Tigre. (A) *

22.00 hs. Almagro vs Salto Rowing. (B)

Sábado 2 de diciembre

18.00 hs. Sud América vs Dublín Central. (B)

19.30 hs. Atlético Arsenal vs Universitario. (A)

21.00 hs. Hindú vs Nacional. (B)

22.30 hs. Florida vs Atlético Juventus. (A)

Domingo 3 de diciembre

18.00 hs. Saladero vs Parque Solari. (B)

19.30 hs. Salto Grande vs Geneve 5. (B)

21.00 hs. Chana vs Ferro Carril. (A)

22.30 hs. Barcelona vs Salto Nuevo. (B)

#Nota: no se venderan entradas en portería ya que Ceibal debera jugar sin parcialidad. Estando la venta a cargo del club rival de Ceibal.