Alvaro Anchorena, es un salteño que esta próximo a alcanzar el botón de plata como youtuber y será el primero en nuestra ciudad en obtener ese galardón que otorga YouTube por su canal “el Farraón, artes marciales”.

Toda su vida estuvo vinculado a los deportes y de profesión es Personal Trainer, lo que vinculó a trabajar en la hotelería, primero a la actividad física en el Hotel Barceló (en termas de Arapey), después en Salto Hotel y Casino y más tarde en Altos del Arapey desde su inauguración.

“Cuando era niño tenía un problema de obesidad y los médicos le decían a mis abuelos que tenía que hacer algún deporte y me pusieron en fútbol y básquetbol, pero no era algo que me gustara por completo, así que se resignaron a que fuera gordo el resto de mi vida. Hasta que conocí las artes marciales a eso de los nueve años y a partir de ahí siguió mi pasión por ese deporte. Después seguí con mi vida y el trabajo, pero siempre estuve con un pie adentro de las artes marciales y eso fue en definitiva lo que me llevó a crear mi canal en YouTube con esa temática y que hoy me llena de satisfacción”, comentó el entrevistado para esta sección de EL PUEBLO.