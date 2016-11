Lo vimos en las reuniones de la “C” representando a su club. Lo encontramos en la cancha haciendo de delegado, director técnico, jugador de campo y en la pasada fecha como no había golero, se calzó los guantes y salió a ponerle el pecho a la balacera que le imprimió Peñarol. Ojo, también lo vimos trabajando por el equipo de veteranos que tienen los “violetas”.

Pensamos que un tipo así merecía por lo menos una nota para conocer su trayectoria deportiva. Lo convocamos para que viniera al diario cuando pudiera y en el horario que quisiera.

Nos sorprendió con un:

“tuvimos una reunión en el club y alguien me dijo algo que no me gustó. Voy a terminar estas dos fechas que faltan y luego me alejo de Defensor. Hoy no quiero hablar, más adelante, por ahí lo hacemos”.