Finales básquetbol. Justificada victoria tricolor 75 a 58 anoche en el partido N° 3 de la serie Final

Victoria local justa y merecida de Nacional anoche ante Ferro Carril en cifras de 75 a 58 en el partido Nº 3 de la serie Final (al mejor de cinco) del campeonato «Salteño» de básquetbol en categoría Mayores (1ª división)

Lo ganó bien Nacional, que volvió a ser el equipo consolidado desde hace ya dos, o tres temporadas, jugando mejor que su rival anoche, ganando todos los cuartos, y controlando también el trámite en los 40´ de partido. No repitió Ferro Carril, pero esto producto de la buena producción de Nacional, que defendió mejor, que rotó mejor su plantel, le cortó los circuitos al «franjeado», le bajó el goleo, y fue sacando diferencias ya desde el primer cuarto, donde el parcial cierra en favor del tricolor local por 22 a 17.

En el segundo cuarto Nacional amplía diferencias, aparecen las «bombas» más allá de los 6.75 del juvenil Agustín Méndez, y la buena producción de Luca Cattani viniendo desde el banco, ante un rival que si bien repartió goleo, fue escaso el juego colectivo que mostró, no repitió lo de juegos anteriores, básicamente producto de la buena defensa de Nacional, y de esta manera el local se va descanso largo al cabo del primer tiempo con marcador 46 a 36 a favor. aridad en su juego, tranquilidad en ofensiva, con salida de transición larga, rotación de balón, penetraciones y descargas, aspectos que el visitante no pudo resolver, y mucho menos defender. Aparece el sanducero Gianno Belase en Nacional bien acompañado por Mariano Techeira, mientras que por el lado del visitante, solo el aporte de Ángel Caballero y Juan I. Toriani hacían mantener algo de esperanza de «remontada». El tercero cierra con el electrónico marcando 64 a 48 en favor de los dirigidos por José Luis Testa, y el último cuarto marcó la tendencia de los tres anteriores, porque Nacional no solo mantuvo la renta, sino que la siguió ampliando en base a un mejor juego colectivo y buenos desempeños individuales. Lo ganó Nacional, y lo hizo en forma justa y merecida, anoche apareció el campeón «Salteño», sabedor de que no tenía mañana, ahora descontó la serie 1 – 2, y el próximo jueves en el estadio polideportivo de Ferro Carril irá por empatar la serie, o por el contrario el punto queda en manos del local, el «franjeado» se estará coronando como el flamante campeón. Serie abierta, son finales, no existe un juego igual a otro…y de aquí en más todo puede pasar. Anoche Nacional fue mejor, aprovechó la única chance que le quedaba, descontó en la serie, y ahora el jueves será otra historia, así de simple.

DANIEL SILVEIRA

ASI PASÓ

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2019 – 2020

Campeonato «Salteño»: «Ignacio «Nacho» Puigvert»

Copa: «60 años de Cosalco»

Serie Final: (Al mejor de cinco)

Partido Nº 3

Escenario: Gimnasio de Nacional

Publico: 600 personas

Árbitros: Richard Pereira – Andrés Haller (Bien)

NACIONAL (75): Mariano Techeira 14, Ivo Dos Santos 3, Ignacio Cardozo, Dionisio Rodríguez 5, Gianno Belase 14, (Inicial), Agustín Méndez 8, Luca Cattani 25, Nahuel Bono 2, Lorenzo Guimaraens 3, Facundo González. D. T: José Luis Testa

FERRO CARRIL (58): Ángel Caballero 15, Agustín De los Santos 4, Juan I. Toriani 10, Luis Caballero 5, Maximiliano Silvestri 4, (Inicial), Gastón Ferreira, Ricardo Lorenzelli 6, Ramiro De los Santos 1, Agustín Piastri 2, Luis Cuelho 8, Máximo Cerpa 2. D. T: Eduardo Mazzarino

POR CUARTOS:

1º CTO: (N 22 – FC 17), 2º CTO: (N 46 – FC 36), 3º CTO: (N 64 -. FC 48),

FINAL: (N 75 – FC 58)

El mejor jugador de la cancha: Luca Cattani – Gianno Belase

El mejor de Ferro Carril: Ángel Caballero