Diego Forlán

Diego Forlán se encuentra en Uruguay disfrutando de sus vacaciones y este viernes se hizo presente en el Club del Lago de Punta del Este, donde se lleva adelante un torneo de gol benéfico organizado por la fundación de su hermana Alejandra.

El futbolista, que será padre por segunda vez este año, descartó la posibilidad de un regreso a Peñarol y habló del tema derechos de imagen con el programa Algo Contigo de Monte Carlo Tv.

Ante la consulta sobre qué es más fácil ¿un tercer hijo con Paz o que vuelva a jugar en Peñarol?, Forlán respondió sonriente: “Un tercer hijo. La verdad que es difícil. Sí agradecido porque la gente o el club quieren que vuelva. Estoy en otra sintonía, con otras prioridades, con otras cosas”.

“De acá a setiembre hay otra posibilidad para que retorne a India.

Pero si no aparece ninguna oferta la idea es quedarme tranquilo. Disfrutar de la familia, del nacimiento de la beba que es en mayo y descansar un poco, que esos cuatro meses y medio en India, a pesar de haber sido algo espectacular, no dejaron de ser muy intensos”, subrayó el delantero.

Forlán también fue consultado sobre el tema de los derechos de imagen y la lucha que llevan adelante los jugadores: “Fui el primer perjudicado con el tema de los derechos. A veces te toca perder. Son esas cosas que en aquel momento no tenía sentido salir a hablar de esa situación porque sabías que no ibas a obtener ningún resultado positivo. Por suerte las cosas van cambiando y a pesar de no haber logrado cosas a mi favor, por lo menos esa piedrita se puso, se empezó a crear una base y hoy en día se están logrando cambios, y eso es muy importante. Tanto a nivel de la selección como del fútbol local”.

“Siempre digo que no es en contra de nadie en particular, es a beneficio del fútbol uruguayo, en beneficio del jugador, que es el que hace el sacrificio, el que trabaja. Y no por los jugadores de la selección, que hemos tenido la oportunidad de jugar en el exterior y tenemos muchas facilidades y estamos en otra situación económica. Sino más para los que la están peleando día a día, y no como piensa alguna gente que todos ganan mucha plata”, afirmó el exjugador de la celeste.

Forlán insistió en que “es algo en beneficio del fútbol, no es en contra de nadie. Si la mayoría de los jugadores alzan la voz y pueden lograr un cambio, bienvenido sea”.