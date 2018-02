Si Pelé lo dice:

*El tricampeón mundial repasa sus actuaciones en el torneo.

*Pelé analiza las opciones de la Canarinha de Tite en Rusia.

*Alemania, Argentina y la anfitriona Rusia, selecciones a tener en cuenta. Cuando lo apodaron Pelé, en su más tierna infancia, Edson Arantes do Nascimento no imaginó que esas dos sílabas se convertirían en sinónimo de éxito mundial. Muy por el contrario, lloró y refunfuñó durante meses.

“Mi padre me había puesto Edson por Thomas Edison, el gran inventor, ¡y yo estaba muy orgulloso! No quería saber nada con Pelé”, recuerda entre risas.

Pero el brasileño transformó esa rabia en goles y gambetas, hasta convertirse, qué duda cabe, en uno de los futbolistas más famosos del planeta.

TRES MUNDIALES

Varias décadas más tarde, con tres títulos mundiales en los hombros, O Rei ha cambiado su parecer y acepta haberse enamorado de su apodo (“es corto, todos lo recordaron rápidamente”) al tiempo que repasa con nostalgia todos sus logros en el campo de juego.

Ya sin la velocidad de su época de crack, pero con la calidez y claridad habitual, O Rei nos habla de sus inicios y desafíos en la selección, algunos de sus goles más recordados, el presente de Neymar y las opciones de los pentacampeones en Rusia 2018.

A los 77 años, es usted todavía un sinónimo de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué ha representado este torneo en su vida?.

Es cierto, ¡tengo muchísimas historias de la Copa del Mundo! Un torneo en el que, si bien siempre tuvimos dificultades, salimos vencedores. En 1958 fue un sueño: era un niño, nadie creía que lo lograríamos.

A Vicente Feola lo cuestionaban, le preguntaban cómo quería ganar la Copa en Suecia con un chico de 17 años en el equipo. ¡Y la ganamos! Después en 1962, cuando Brasil estaba bien, tuve una lesión e igual ganamos la Copa. En Inglaterra me rompí un menisco y no lo logramos, pero en 1970 jugué todos los partidos. Cerré un ciclo perfecto: empecé y terminé como campeón.

En aquella final con los suecos en 1958, usted marcó un verdadero golazo que incluyó un sombrero adentro del área. ¿En qué momento decidió hacer semejante maniobra?

“Si dijese que pensé toda la acción estaría mintiendo (ríe). Fue una reacción espontánea. Gracias a Dios, ese era uno de los puntos fuertes que tenía como jugador. La improvisación, el poder cambiar sobre la marcha. En ese momento tenía que resolver rápidamente y alcancé a matar el balón con el pecho.

Pero como el defensor me apuró con la pierna en alto tuve que tirar ese sombrero. Dios me dio esa fuerza. ¡No tuve tiempo de pensar!