Pero sin apartarnos de las letras españolas, una recorrida por épocas anteriores a las de Miguel Hernández puede conducirnos a este poema de Lope de Vega (1562-1635), de clara mirada hacia la naturaleza y el sentido religioso.

Reyes que venís por ellas,

no busquéis estrellas ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Reyes que venís de Oriente

al Oriente del sol solo,

que más hermoso que Apolo,

sale del alba excelente.

Mirando sus luces bellas,

no sigáis la vuestra ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

No busquéis la estrella ahora,

que su luz ha oscurecido

este sol recién nacido,

en esta Virgen Aurora.

Ya no hallaréis luz en ellas,

el niño os alumbra ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Aunque eclipsarse pretende,

no reparéis en su llanto,

porque nunca llueve tanto

como cuando el sol se enciende.

Aquellas lágrimas bellas,

la estrella oscurece ya,

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.