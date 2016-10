El domingo que pasó a la noche, ya sobre las 23 horas en el programa “Pasión” que se emite por VTV, la comunicación surgió con el asistente del partido Bostón River-Danubio, jugado en el marco de una nueva fecha del Campeonato Uruguayo. Se trata de Javier Castro (ese es el nombre), quien fue clave para validar el gol del empate de Danubio.

La duda fue concreta: si la pelota entró o no entró. Las imágenes de la televisión no permitir un pronunciamiento. No es posible calibrar.

El asistente expuso su punto de vista: “Mi ubicación me permitió ver claramente que la pelota entró en su totalidad. En ningún momento dudé. Si hubiese tenido duda, mi posición era otra. En esto hay que ser claro: los que somos parte de una terna, cobramos lo que vemos”.

DESDE ESE DECIR

No está demás apelar a ese hecho concreto, desde el momento que el fútbol salteño suele sacudirse en cada fin de semana, con polémicas, cuestionamientos, etc, frente a decisiones de los jueces, aflorando quienes también pasan a denostar ácidamente a cronistas deportivos que sostienen posiciones contrarias.

Pero además, parece acentuarse otra vez una tendencia al canto: la impotencia de no poder en el plano futbolístico, encuentra justificación a partir de la actuación del árbitro.

Lo que tantas veces martillamos conceptualmente desde EL PUEBLO: la traslación de culpas. Como si fuese pecado admitir un error propio.

DE IGNORANCIAS E INTERPRETACIONES

La epidemia del reclamo en el fútbol salteño. Es cuestión concreta. De todas maneras no faltan técnicos que persisten frente al jugador, en la necesidad de “no a la protesta”. Asimismo, parece quedar en claro otra situación objetiva: la ignorancia de las reglas o la ausencia de válida interpretación de las mismas.

El fútbol salteño es un fútbol de contacto permanente, expuesto a la colisión sin más trámite. Ganar una posición con el desplazamiento elemental que se produce de quien controló esa pelota con afán de ataque….¡no tiene porqué implicar infracción de tipo alguno!

El anticipo, es capaz de generar un contacto….¡y no siempre es situación al margen de la ley! Parece algo elemental y básico. Parece.

LO QUE SE VE Y LO QUE SE DICE

No siempre en fútbol dos más dos, son cuatro. Convengamos en eso.

Por lo demás, es un deporte que suele descubrir su propio folclore. Aún la tecnología no barrió con ese “condimento humano” y menos en Salto, donde aún distamos de algunas realidades que se descubren en otros lares, sobre todo si de recursos técnicos se trata. Por lo tanto, quienes escriben en diarios o hablan por radio, es el producto de sus propias convicciones frente a una maniobra.

El cronista DICE LO QUE VE.

No siempre lo que sucede en una cancha, es captado por el ojo humano o por la propia percepción de los hechos.

Por lo tanto y sobre todo en la antesala misma de la tercera y definitiva rueda en la “A”, la clave de remover algunas entrañas del sentido común.

Caso contrario, todo será capaz de concluir diabólicamente, donde el fin será: que la culpa sea del otro y la inocencia de uno.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-