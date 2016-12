Básquetbol salteño. Tras una jornada de sábado realmente convulsionada a nivel de la L.S.B, con renuncia masiva del Cuerpo de Neutrales y disolución de los Tribunales, se suspendió la definición del campeonato

Y sin dudas fue ayer una jornada de sábado realmente convulsionada a nivel de la Liga Salteña de Básquetbol, donde ya presentó la renuncia masiva el actual Cuerpo de Neutrales a sus cargos, y por ende acompañaron los integrantes de los diferentes Tribunales, conclusión primaria… la L.S. B se encuentra acéfala de dirigentes a partir de la jornada de ayer a la tarde (hora 19.40 aproximadamente, cuando El Pueblo se hace presente en el local de la L.S.B y se nos informa la decisión tomada por parte del propio presidente Rodrigo Lagreca).

Una reunión urgente de clubes con el Cuerpo de Neutrales, se llevó a cabo a la hora 13.00 de ayer en el local de la L.S.B, donde básicamente, y luego de un tiempo extenso de debate (hasta 14.30 aproximadamente), se decidió por parte del propio Cuerpo de Neutrales, que la definición del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división se “arrancara” de cero, y se comenzara a jugar a partir de ayer, la serie Final al mejor de tres partidos, los que incluso habían sido fijados para ayer sábado 17/12 (1º), el lunes 19/12 (2º), y miércoles 21/12 (de ser necesario el 3º). Todo esto se produce luego de conocido el fallo emitido por el Tribunal, correspondiente a la protesta de Nacional F.C, por la supuesta inhabilitación de un jugador de Universitario por contar con la documentación básica necesaria para la competencia (ficha médica, y carnet de jugador), aspecto este que fuera confirmado en su momento por la gerencia de la L.S.B

La 1ª Final estaba fijada

Con este panorama, y con la primera Final (al mejor de tres) ya fijada para anoche, a la hora 21.00 en el gimnasio de Nacional, y los jueces capitalinos viajando rumbo a Salto, sobre la hora 17.30 recibimos un llamado a conferencia de prensa por parte de la institución Club A. Universitario, a la cual concurrimos, y donde en primera alocución, el presidente, Cr. Edgardo Revello, informó a los allí presentes acerca de la resolución que tomaba su club ante los hechos sucedidos en la reunión de la hora 13.00 en el local de la L.S.B.

La solicitud del Club A. Universitario a la L.S.B

1) Nos tenga por presentados y por interpuesto el presente DESCARGO

2) Se tenga por INTERPUESTO en tiempo y forma el DESCARGO contra la NOTA presentada por los clubes Nacional y Salto Uruguay de querer sancionar a el jugador Nicolás Lewis y a la institución Universitario.

3) Se tenga por INTERPUESTO en tiempo y forma el DESCARGO contra la NOTA (que carece de todo tipo de fundamento Estatutario y Reglamentario), ya que el competente para sancionar es el Tribunal Arbitral y no lo hizo por fundados motivos harto detallados en este descargo y en el anterior que ameritó las presentes actuaciones.

4) Se tenga presente el fallo del Tribunal el que es inapelable y que hizo lugar a la Solicitud de rechazar por no cumplir con requisitos de forma y reglamentarios la “NOTA” protesta de Nacional del pasado 15 de diciembre.

5) No se aplique ninguna sanción ni a la institución Universitario, ni al jugador Nicolás Lewis quien renovó su ficha médica.

6) Dar respaldo total al Tribunal Arbitral

7) Retirar la confianza a los Neutrales a y a su presidente, solicitando la renuncia inmediatamente.

8) Se eleven todos los antecedentes a la FUBB, Dirección Nacional de Deportes y al Ministerio de Educación y Cultura en relación al Estatuto aprobado y vigente y al Reglamento General aplicable.

9) NO SE JUEGUE ESTE TERCER PARTIDO Y SE SUSPENDA EL CAMPEONATO HASTA UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA

10) Edgardo Revello (Presidente), Mathías Rodríguez (Secretario).