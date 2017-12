Fútbol uruguayo profesional

Sin duda que fue el que tuvieron los parciales de Peñarol este pasado fin de semana. Nuevo presidente con una asistencia récord de votantes (algo más de 15 mil votantes) y la culminación de la dinastía Damiani, aunque hay quienes afirman que el ex presidente seguirá trabajando por el club “desde afuera” cosa que no es nada difícil sabiendo lo que el expresidente siente por su club.

CAMPEONES URUGUAYOS

Y el “postre” llegó en la tarde noche del domingo cuando enfrentaron a Defensor y luego de 120 minutos de fútbol y sin goles, los penales dejaron en claro que el “aurinegro” fue el mejor equipo de la temporada ganando el Clausura y luego la tabla anual.

De esa forma Peñarol terminó festejando, las calles de todo el país se vistieron de “amarillo y negro” por los festejos del campeonato 51. Si, yo se que usted puede tener razón si me pregunta si los torneos ganados con el nombre del anterior club que luego dio vida y continuidad a Peñarol.

UN PEQUEÑO GRAN DETALLE

La gente de Defensor y en especial los integrantes del cuerpo técnico, cometieron un tremendo error al dejar ingresar a los vestuarios al hermano del técnico Eduardo Acevedo, aquel integrante del cuerpo técnico que en el partido que definía la tabla anual, ingresó a la cancha a protestar, cayó al suelo y luego fue sancionado por determinada cantidad de partidos por esa situación.

Esa situación le impedía entrar a cumplir cualquier función dentro de su equipo y el no cumplimiento de esta norma, se pena con pérdida de puntos. Peñarol ya sabía que había estado ahí, incluso Acevedo habló con un medio de prensa en vestuarios.

Hubiera sido tremendo golpe para los “violetas” si ganaban en la cancha y luego perdían el partido en los escritorios de la Asociación uruguaya de fútbol.

SI ALGUIEN LO ENTIENDE?

En la mañana de hoy (ayer), antes de pasar estos datos a la gente de EL PUEBLO en Salto, escuché a un periodista de un programa deportivo local, el tratar de explicar como será la disputa de la próxima Copa América, que este año de 32 equipos se anotaron y van a competir 47.

Lógicamente que lo único seguro (por lo menos para mi) es que Peñarol tendrá en Uruguay 1 y Defensor el Uruguay 2. Luego vienen Nacional con el tercer puesto y Wanderers con el cuarto lugar de los clubes uruguayos. Estos dos últimos tendrán que hacer una ronda preliminar y luego una segunda ronda y ganar si quieren entrar de lleno a la copa. Pero realmente no se puede adelantar algo hasta tanto no se haga el sorteo que será unos días antes de llegar a las tradicionales fiestas.

DANZA de NOMBRES

Poco menos que ayer terminó el campeonato uruguayo. Hoy lunes ya comenzaron la danza de nombres en cuanto a los dos grandes. Aquí, lo único rescatable es el hecho de que por primera vez, creo que nunca antes lo hubo, un salteño (Medina) esté dirigiendo un equipo grande de Montevideo. Suerte para quien supo salir de Ferro Carril de salto y triunfar primero como jugador en el profesionalismo y ahora como técnico ya que termina de ganar de punta a punta el campeonato uruguayo de tercera división.

-Desde Montevideo, colaboración de José Luis Suárez.