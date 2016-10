Uruguay 19, Brasil 18, Ecuador 16, Colombia 16, Argentina 16, Paraguay 12, Chile 11, Perú 8, Bolivia 7, Venezuela 2. Así están las 10 selecciones en la clasificación general, con la mira puesta en Rusia 2018. No es común avistar a la celeste en la cima: pero es así. Sobre la base del principio de regularidad. Uruguay y esos 19 puntos vitales. De última, el 3 a 0 frente a Venezuela en el estadio Centenario, en celestial tiempo de Cavani y Suárez. Esta tarde en Barranquilla, compleja misión ante Colombia que si llegase a vencer, alcanza la línea “charrúa. La sofocante temperatura de Barranquilla, un plus para los locales y un factor potencialmente contrario a Uruguay. La variante de Matías Vecino por Nicolás Lodeiro. Después, todo intocable, desde Fernando Muslera en el arco, hasta el tormento ofensivo que suponen los dos “naranjeros”, Luis Suárez y Edinson Cavani. Cierto es que ya en la víspera, el maestro Oscar Tabárez, ofreció algo más que una señal. Por eso, la apuesta por estos once de cara al juego que despuntará a las 17.30′ de este martes. A saber: Fernando Muslera; Mathías Corujo, Sebastián Coates, Diego Godín, Gastón Silva; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani. En tanto Colombia será de David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Oscar Murillo, Farid Díaz; Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Luis Fernando Muriel, Carlos Bacca.